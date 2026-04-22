В России хотят отменить белые списки, но интернет будет по пропускам

Кирилл Пироженко

Отключения мобильного интернета стали привычной частью жизни в 2026 году. Работают только сайты из «белого списка» — «Госуслуги», банки, маркетплейсы. Всё остальное недоступно. А если у вас вдруг включен VPN, то еще и они не будут работать. Но теперь в Госдуме предложили снять эти ограничения для тех, чей номер телефона привязан к подтверждённому аккаунту на «Госуслугах». Разбираемся, почему это станет глотком свежего воздуха для владельцев iPhone.

Белые списки при отключении мобильного интернета в России

При отключении мобильного интернета доступ сохраняется только к ресурсам из «белого списка» Минцифры. Это перечень доменов и IP-адресов, которые операторы связи обязаны поддерживать даже в условиях ограничений. Всё, что в список не входит, просто перестаёт открываться.

Механизм работает с августа 2025 года. Сначала его тестировали в регионах, а в марте 2026 года он полноценно заработал в Москве. Ограничения вводятся по соображениям безопасности — например, при угрозе атак беспилотников. Проводного интернета они не касаются.

Сейчас в «белом списке» — больше 120 ресурсов. Государственные порталы, несколько банков, маркетплейсы Ozon и Wildberries, соцсети ВКонтакте и «Одноклассники», мессенджер MAX, который на днях поменял название на МАКС, операторы связи. При этом Сбербанк, Т-Банк и целый ряд других крупных банков в список до сих пор не входят. Их клиенты — десятки миллионов человек — остаются без мобильного банкинга при каждом отключении.

Полный доступ к мобильному интернету: кого коснется

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев вместе с группой предпринимателей направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Главное предложение — не ограничивать мобильный интернет для тех, чей номер телефона связан с подтверждённым аккаунтом на «Госуслугах». Радует, что не пытаются привязать его к цифровому ID, который «Госуслуги» настойчиво предлагают создать с конца прошлого года.

Логика простая. Ограничения мобильного интернета вводятся из-за угроз безопасности. Но если государство точно знает, кому принадлежит SIM-карта — зачем отключать интернет этому человеку? Верифицированный пользователь — это не анонимная угроза. Это идентифицированный гражданин, которому можно оставить полный доступ к сети.

По сути, аккаунт на «Госуслугах» превращается в цифровой пропуск в нормальный интернет. Привязал номер — пользуешься всеми сайтами без ограничений, даже когда вокруг работают только «белые списки».

Плюсы от отключения белых списков на iPhone

Представьте: мобильный интернет снова ограничен. Ваш коллега без привязки к «Госуслугам» может зайти только на «Госуслуги», ВКонтакте и Ozon. А вы легко качаете приложения на ваш iPhone из App Store, синхронизируете фото в iCloud и пользуетесь нейросетями без каких-либо проблем.

Это меняет всю модель ограничений. Сейчас интернет отключают «ковровым» способом — для всех одинаково. Предложение Гусева делает систему адресной: ограничения остаются только для неидентифицированных SIM-карт. И для владельцев техники Apple это реальная возможность выдохнуть. В условиях ограничений и подключения iPhone к зарубежным серверам для синхронизации белые списки вызывали только головную боль. Теперь же этого не будет.

Для обычных пользователей это мощный стимул привязать номер к «Госуслугам», если вы этого ещё не сделали. А для государства — способ одновременно поддерживать безопасность и не парализовать жизнь миллионов людей.

Как изменятся белые списки в России

Помимо «пропуска» через «Госуслуги», в документе есть и другие пункты.

Расширить «белые списки» на малый бизнес и самозанятых. Сейчас в перечне — только крупнейшие платформы. А сотни тысяч небольших онлайн-магазинов, локальных производителей и фрилансеров при каждом отключении теряют клиентов и деньги. Гусев считает, что они тоже должны быть защищены.

Создать «белый список» VPN. Не тех, через которые обходят блокировки, тех, которые соблюдают российские законы и без которых не работают многие корпоративные сети. Это базовый инструмент защиты данных, а не способ зайти на заблокированный сайт.

Обеспечить аккредитованным ИТ-компаниям легальный доступ к зарубежным библиотекам и репозиториям кода. Без GitHub, npm и других площадок разработка отечественного ПО буксует. Импортозамещение в софте невозможно без доступа к мировой кодовой базе.

Когда отключат белые списки в России

Пока это только предложение — письмо ушло в правительство. Конкретных сроков нет. Но контекст говорит о том, что тема горячая. Параллельно Минцифры ужесточает требования к «белым спискам»: платформы обязывают блокировать пользователей с VPN, а доля использования VPN в России уже достигла 39%.

Система ограничений мобильного интернета явно нуждается в доработке. Она создавалась для экстренных ситуаций, а стала частью повседневности. И предложение Гусева — это попытка сделать её менее болезненной для тех, кому нечего скрывать.

Если инициативу поддержат, подтверждённый аккаунт на «Госуслугах» станет не просто удобством, а необходимостью. По крайней мере для всех, кто не хочет сидеть на ограниченном интернете каждый раз, когда в городе включают «белые списки».

