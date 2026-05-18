Apple добавит на iPhone в iOS 27 новое приложение. Вот что оно будет уметь

На WWDC 2026 Apple покажет отдельное приложение Siri: с историей чатов, загрузкой файлов и автоудалением переписки — примерно как в Сообщениях. Но есть важный момент: новая Siri выйдет с меткой «бета», и пометка, по всей видимости, останется даже после публичного релиза iOS 27 этой осенью. О том, чем новая Siri будет лучше старой, мы уже рассказывали, теперь давайте более подробно остановимся на том, что будет уметь новый голосовой ассистент Apple.



Подробностей об отдельном приложении Siri в iOS 27 дал Марк Гурман из Bloomberg, а значит, эта информация почти наверняка доберётся до релиза, и детали мы уже увидим на WWDC 2026 в рамках презентации Apple. Если коротко, Apple наконец-то делает чатбот на базе Siri — то, чего компания долго избегала.

Это будет отдельное приложение с привычной для ChatGPT логикой: история переписок, возможность начать новый текстовый или голосовой диалог, загрузка файлов в Siri. Также упоминается новый системный жест для запуска чата с Siri.

Зачем Siri автоудаление истории переписки

Самая практичная часть новости — автоудаление истории переписки с Siri. По данным Bloomberg, в приложении будут те же варианты, что и в Сообщениях: удалять чаты через 30 дней, через год или хранить бессрочно.

Зачем это нужно на практике:

если вы спрашиваете Siri о здоровье , финансах или личных вопросах, переписка не будет копиться годами

, финансах или личных вопросах, переписка не будет копиться годами не нужно вручную чистить историю — телефон сделает это сам

меньше данных в облаке Apple — меньше рисков при компрометации аккаунта

Это не уникальная функция: похожее давно есть в ChatGPT и в самих Сообщениях Apple. Но если вы не хотите, чтобы переписка с ИИ хранилась вечно, такая опция пригодится. Кстати, Google уже рассказала, когда выйдет новая Siri с Gemini на iPhone, iPad и Mac.

Siri на базе Google Gemini: как это будет работать на iPhone

Отдельная важная деталь — на чём всё это будет работать. Bloomberg утверждает, что Apple договорилась с Google об использовании моделей Gemini, но запросы пойдут через серверы Apple (Private Cloud Compute), а не напрямую к Google.

Что это значит для владельца iPhone:

Google, по условиям сделки, не должен использовать ваши разговоры с Siri для обучения своих моделей

данные обрабатываются на инфраструктуре Apple, а не уходят сторонней компании

часть деталей пока не раскрыта — например, какие именно запросы обрабатываются на устройстве, а какие в облаке

Здесь стоит быть осторожным с ожиданиями: насколько хорошо новая Siri будет отвечать в реальности, зависит от качества интеграции с Gemini. Пока это обещание, а не проверенный факт.

Что значит метка «бета» у новой Siri

По данным Bloomberg, во внутренних сборках iOS 27 рядом с новой Siri стоит пометка «бета» и есть отдельный переключатель, чтобы выйти из этой беты. Гурман считает, что метка останется в публичном релизе iOS 27 осенью.

Для Apple это не первый такой случай: Apple Intelligence в iOS 18 тоже запускался с пометкой «бета». По сути, компания заранее снимает с себя часть ответственности: если Siri будет ошибаться, формально это всё ещё тестовая функция.

Важный нюанс — пользователь сможет отказаться от новой Siri. Пока неясно, будет ли это отдельный переключатель или общий с Apple Intelligence. Для тех, кому новый ассистент не нужен или не нравится, такая опция полезна. Помимо Siri, в iOS 27 ожидается много других полезных изменений, включая Liquid Glass и расширения.

Как будет выглядеть отдельное приложение Siri на iPhone

Ещё одна деталь из отчёта: у приложения будет два режима стартового экрана. Можно сразу попадать в окно нового диалога — как в ChatGPT, — а можно начинать со списка переписок, как в Сообщениях. Казалось бы, мелочь, но удобная. Кому-то важнее быстро задать вопрос, кому-то — вернуться к старой переписке. Apple просто даёт выбрать, а не навязывает один вариант.

Если вы активно пользуетесь голосовыми ассистентами или уже ходите в ChatGPT прямо с iPhone, новое приложение Siri имеет смысл попробовать сразу после релиза — особенно если Apple Intelligence у вас уже работает. А ещё новая Siri изменит работу AirPods — наушники наконец перестанут быть просто наушниками.

А если Siri вас раздражает и вы её давно отключили — новость можно спокойно пропустить: Apple обещает возможность выйти из беты, да и до осени всё ещё может поменяться. И не забывайте: пока это слух от Bloomberg, а не анонс. Реальную картину увидим на WWDC 2026 в июне.