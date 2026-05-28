Слили первые скрины из iOS 27. Показали даже новую Siri

Издание Bloomberg опубликовало иллюстрации, показывающие, как может выглядеть Siri в iOS 27. Это всё ещё утечка, а не финальная версия — Apple часто тестирует несколько вариантов дизайна, и публичная версия может отличаться. Недавно я рассказывал про несколько топовых настроек iOS 26, а теперь давайте посмотрим, какой будет iOS 27. Официальный анонс ждём на WWDC 8 июня.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Что известно о новом дизайне iOS 27

Иллюстрации сделаны самим Bloomberg на основе описаний от источников внутри Apple — то есть мы видим не настоящие скриншоты, а художественную реконструкцию дизайна. Издание прямо предупреждает: компания внутри тестирует разные варианты, и финальный дизайн в июне может отличаться от показанного.

Это продолжение прошлых отчётов того же Bloomberg о редизайне Siri. Новых фактов мало — главное здесь именно визуальная подача того, что уже было описано словами. Подробнее о том, какие функции iOS 27 утекли ранее, я рассказывал в отдельном материале.

Главное изменение: Siri будет жить внутри Dynamic Island — той самой «таблетки» вокруг фронтальной камеры. Вызвать ассистента можно будет двумя способами:

Сказать «Siri» или удержать кнопку питания — запустится новая анимация прямо в Dynamic Island .

. Свайпнуть вниз от верхнего центра экрана — откроется новый интерфейс «Search or Ask» для ввода запроса текстом или голосом.

Из-за этого меняется и логика жестов: Центр уведомлений открывается из левого угла. Если вы привыкли тянуть шторку из центра — переучиваться придётся. Хотите обсудить новые жесты с другими владельцами iPhone? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно помогут разобраться.

Как Apple объединит Siri, поиск и ИИ в iOS 27

Это универсальная строка, куда можно вбить или сказать почти что угодно. По описанию Bloomberg, через неё можно запускать приложения, начинать сообщения, узнавать погоду, добавлять события в календарь, искать по заметкам, запускать шорткаты и искать в интернете через новую поисковую систему Apple с ИИ — конкурента Perplexity.

Результаты показываются в виде карточек с текстом и картинками, которые выезжают из Dynamic Island. Свайп вниз открывает полноценный чат с Siri — как в ChatGPT или Gemini.

Самое интересное — поддержка сторонних ИИ-агентов. По данным Bloomberg, Apple тестирует интеграцию не только с ChatGPT, но и с Google Gemini и Anthropic Claude. В интерфейсе будет кнопка с выпадающим меню — выбрать, какому ИИ адресовать запрос. Если это дойдёт до релиза, владелец Айфона сможет сам решать, какой моделью пользоваться, а не зависеть только от партнёрства Apple с OpenAI. О том, чем новая Siri будет лучше старой, я писал отдельно.

Новые настройки камеры iPhone в iOS 27

По утечке, в приложении «Камера» появится панель «Add Widgets» для настройки камеры — можно будет закрепить нужные инструменты и элементы управления. Для тех, кто снимает часто, это удобно: не придётся каждый раз лезть в меню за нужным режимом или настройкой.

Также Bloomberg упоминает иллюстрации новых ИИ-инструментов: проверки грамматики и функций редактирования фото Extend и Reframe — расширение кадра и его пересборка под другой формат. Подробностей о том, как именно это работает и насколько хорошо, в утечке нет. Хотите узнать про камеру iPhone ещё больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Дата выхода iOS 27

Коротко: это слух, а не анонс. Bloomberg — серьёзный источник, и его прогнозы по Apple часто сбываются, но даже само издание подчёркивает, что финальный продукт может выглядеть иначе. Иллюстрации — реконструкция, а не утёкшие скриншоты из Apple.

Что из этого реально важно для владельца iPhone:

Если вы много пользуетесь Siri — стоит готовиться к новой логике вызова и иной точке входа в Центр уведомлений.

Если вы снимаете на iPhone — кастомизация камеры может реально упростить ежедневные сценарии.

Если вам важна свобода выбора ИИ — следите за анонсом интеграции Gemini и Claude, это потенциально самое полезное изменение.

Apple покажет iOS 27 на WWDC: презентация пройдёт 8 июня. Тогда станет ясно, что из утечки дошло до релиза, что осталось во внутренних прототипах, а что отложено на потом. До этой даты любые «подтверждения» дизайна Siri и камеры — это всё ещё догадки на основе слов источников, а не факты.

Если вы планировали обновляться сразу — спешить точно некуда: первая бета выйдет после кейноута, а стабильная версия выйдет осенью вместе с новыми iPhone. До этого менять привычки и жесты ради утечки смысла нет.