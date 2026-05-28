Слили первые скрины из iOS 27. Показали даже новую Siri

Миша Королев

Издание Bloomberg опубликовало иллюстрации, показывающие, как может выглядеть Siri в iOS 27. Это всё ещё утечка, а не финальная версия — Apple часто тестирует несколько вариантов дизайна, и публичная версия может отличаться. Недавно я рассказывал про несколько топовых настроек iOS 26, а теперь давайте посмотрим, какой будет iOS 27. Официальный анонс ждём на WWDC 8 июня.

Готовы, что новая Сири может выглядеть так?. Фото.

Готовы, что новая Сири может выглядеть так?

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Что известно о новом дизайне iOS 27

Иллюстрации сделаны самим Bloomberg на основе описаний от источников внутри Apple — то есть мы видим не настоящие скриншоты, а художественную реконструкцию дизайна. Издание прямо предупреждает: компания внутри тестирует разные варианты, и финальный дизайн в июне может отличаться от показанного.

Это продолжение прошлых отчётов того же Bloomberg о редизайне Siri. Новых фактов мало — главное здесь именно визуальная подача того, что уже было описано словами. Подробнее о том, какие функции iOS 27 утекли ранее, я рассказывал в отдельном материале.

Главное изменение: Siri будет жить внутри Dynamic Island — той самой «таблетки» вокруг фронтальной камеры. Вызвать ассистента можно будет двумя способами:

Что известно о новом дизайне iOS 27. Смахнули по Dynamic Island и открылся интерфейс Siri. Фото.

Смахнули по Dynamic Island и открылся интерфейс Siri

  • Сказать «Siri» или удержать кнопку питания — запустится новая анимация прямо в Dynamic Island.
  • Свайпнуть вниз от верхнего центра экрана — откроется новый интерфейс «Search or Ask» для ввода запроса текстом или голосом.

Из-за этого меняется и логика жестов: Центр уведомлений открывается из левого угла. Если вы привыкли тянуть шторку из центра — переучиваться придётся. Хотите обсудить новые жесты с другими владельцами iPhone? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно помогут разобраться.

Как Apple объединит Siri, поиск и ИИ в iOS 27

Это универсальная строка, куда можно вбить или сказать почти что угодно. По описанию Bloomberg, через неё можно запускать приложения, начинать сообщения, узнавать погоду, добавлять события в календарь, искать по заметкам, запускать шорткаты и искать в интернете через новую поисковую систему Apple с ИИ — конкурента Perplexity.

Как Apple объединит Siri, поиск и ИИ в iOS 27. Можете вести поиск. Фото.

Можете вести поиск

Результаты показываются в виде карточек с текстом и картинками, которые выезжают из Dynamic Island. Свайп вниз открывает полноценный чат с Siri — как в ChatGPT или Gemini.

Как Apple объединит Siri, поиск и ИИ в iOS 27. И будете получать результаты без перехода в браузер. Фото.

И будете получать результаты без перехода в браузер

Самое интересное — поддержка сторонних ИИ-агентов. По данным Bloomberg, Apple тестирует интеграцию не только с ChatGPT, но и с Google Gemini и Anthropic Claude. В интерфейсе будет кнопка с выпадающим меню — выбрать, какому ИИ адресовать запрос. Если это дойдёт до релиза, владелец Айфона сможет сам решать, какой моделью пользоваться, а не зависеть только от партнёрства Apple с OpenAI. О том, чем новая Siri будет лучше старой, я писал отдельно.

Новые настройки камеры iPhone в iOS 27

По утечке, в приложении «Камера» появится панель «Add Widgets» для настройки камеры — можно будет закрепить нужные инструменты и элементы управления. Для тех, кто снимает часто, это удобно: не придётся каждый раз лезть в меню за нужным режимом или настройкой.

Новые настройки камеры iPhone в iOS 27. Новый режим камеры видно на верхнем скрине. Фото.

Новый режим камеры видно на верхнем скрине

Также Bloomberg упоминает иллюстрации новых ИИ-инструментов: проверки грамматики и функций редактирования фото Extend и Reframe — расширение кадра и его пересборка под другой формат. Подробностей о том, как именно это работает и насколько хорошо, в утечке нет. Хотите узнать про камеру iPhone ещё больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Дата выхода iOS 27

Дата выхода iOS 27. iOS 27 покажут чуть больше чем через неделю на WWDC 2026. Фото.

iOS 27 покажут чуть больше чем через неделю на WWDC 2026

Коротко: это слух, а не анонс. Bloomberg — серьёзный источник, и его прогнозы по Apple часто сбываются, но даже само издание подчёркивает, что финальный продукт может выглядеть иначе. Иллюстрации — реконструкция, а не утёкшие скриншоты из Apple.

Что из этого реально важно для владельца iPhone:

  • Если вы много пользуетесь Siri — стоит готовиться к новой логике вызова и иной точке входа в Центр уведомлений.
  • Если вы снимаете на iPhone — кастомизация камеры может реально упростить ежедневные сценарии.
  • Если вам важна свобода выбора ИИ — следите за анонсом интеграции Gemini и Claude, это потенциально самое полезное изменение.

Apple покажет iOS 27 на WWDC: презентация пройдёт 8 июня. Тогда станет ясно, что из утечки дошло до релиза, что осталось во внутренних прототипах, а что отложено на потом. До этой даты любые «подтверждения» дизайна Siri и камеры — это всё ещё догадки на основе слов источников, а не факты.

Если вы планировали обновляться сразу — спешить точно некуда: первая бета выйдет после кейноута, а стабильная версия выйдет осенью вместе с новыми iPhone. До этого менять привычки и жесты ради утечки смысла нет.

iOS betaОперационные системы AppleРусская SiriСмартфоны Apple
Новости по теме: Русская Siri
iOS 27 сама нарисует обои и соберёт быстрые команды за вас — вот как это будет работать. Фото.
iOS 27 сама нарисует обои и соберёт быстрые команды за вас — вот как это будет работать
Apple добавит на iPhone в iOS 27 новое приложение. Вот что оно будет уметь. Фото.
Apple добавит на iPhone в iOS 27 новое приложение. Вот что оно будет уметь
Чем новая Siri в iOS 27 будет отличаться от iOS 26. Фото.
Чем новая Siri в iOS 27 будет отличаться от iOS 26