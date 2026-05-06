iPhone 18 не выйдет в 2026 году: что случилось и какой айфон покупать

Каждую осень Apple показывает полную линейку iPhone — от базового до Pro Max. Но в 2026 году этот ритуал, похоже, нарушится: самого доступного iPhone на сцене может просто не оказаться. Причём дело не в слухах на пустом месте — Apple уже урезает характеристики iPhone 18 и наращивает производство iPhone 17, будто готовится продавать его ещё долго. Давайте разбираться, что произошло и как меняется график выхода новых iPhone с 2026 года.



Почему Apple продолжит выпускать iPhone 17 дольше обычного

Информацию опубликовал инсайдер Fixed Focus Digital в Weibo — его обычно относят к достоверным источникам по цепочке поставок. По его словам, Apple продлила производство базового iPhone 17 дольше обычного срока и даже расширяет мощности под более длинный цикл продаж. В обычный год к осеннему анонсу новой линейки производство предыдущего поколения сворачивают. Apple продолжает продавать прошлогодние базовые модели и после релиза, но объёмы заметно падают, потому что часть покупателей переключается на новинку.

Сейчас же сигнал обратный: компания готовится к тому, что iPhone 17 будет основной «доступной» моделью ещё долго. Тем более что базовый iPhone 18 получит начинку от Pro, так что Apple явно пересматривает всю стратегию линейки. Хотите первыми узнавать о таких утечках? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС.

Какие iPhone Apple покажет осенью 2026 года

По текущим слухам, Apple откажется от привычной схемы «базовый + Pro + Pro Max» и покажет только верхний сегмент. В осенней презентации ожидаются:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Ultra — новая старшая модель

возможно, iPhone Air 2

Базовый iPhone 18 в этот список не входит — его релиз, по данным разных источников, сдвинут на начало 2027 года. И это уже не мелочь: впервые за долгое время на осенней сцене может не оказаться самой массовой модели. Есть мнение, что Apple специально делает iPhone 18 хуже, чтобы перестроить ценовую иерархию.

Какой iPhone выбрать осенью 2026 года

Если вы ориентируетесь на Pro-версии, для вас почти ничего не меняется — линейка выйдет в привычные сроки. А вот тем, кто обычно берёт самый доступный iPhone текущего поколения, осенью 2026 года выбирать придётся между:

iPhone 17 — он останется в продаже как новый базовый вариант

iPhone Air 2 — если слухи подтвердятся, это будет тонкая модель, но не самая дешёвая

ожидание начала 2027 года и iPhone 18

Здесь же стоит держать в голове, что смещение релиза базовой модели — это не просто косметическая правка календаря. Раньше человек, который хотел «свежий iPhone без переплаты», получал его одновременно с Pro. Теперь между анонсом старших моделей и базовой пройдёт несколько месяцев. Мы уже разбирали, почему стоит купить iPhone 17 и не ждать iPhone 18 — и эта утечка только подтверждает логику. Не можете определиться с покупкой? Обсудите с другими читателями в нашем чатике в Telegram или МАКС — там всегда помогут с выбором.

Это всё ещё слух, пусть и от источника с неплохой репутацией. Прямого подтверждения от Apple нет и не будет до анонса. Но косвенные признаки складываются в одну картину: о переносе базового iPhone 18 пишут разные источники, а расширение производства iPhone 17 — логичный шаг именно под такой сценарий.

Если итоговая линейка совпадёт со слухами, это будет первое за долгое время серьёзное изменение в графике релизов iPhone. Поэтому к информации стоит относиться внимательно, но без спешки: принимать решения о покупке на основе одних утечек — плохая идея.

Стоит ли ждать iPhone 18 или купить iPhone 17 сейчас

Задержка выхода iPhone 18 на самом деле не оказалась неожиданной. Об этом говорили уже достаточно давно, и вот сейчас лишь появилось подтверждение. Важно это лишь в нескольких случаях:

планируете купить новый iPhone осенью 2026 года и колеблетесь между базовой и Pro-версией

и колеблетесь между базовой и Pro-версией обычно берёте самую доступную модель и хотите понять — ждать её или сразу брать iPhone 17

присматриваетесь к iPhone Ultra и iPhone Air 2 как к новым форматам

Так стоит ли ждать iPhone 18 до 2027 года? Короткий ответ — скорее нет. По текущим утечкам, осенью Apple покажет только Pro-модели, iPhone Ultra и, возможно, iPhone Air 2. Если вам нужен именно доступный новый iPhone, разумнее либо присмотреться к iPhone 17, который останется в продаже дольше обычного. Тем более, что с точки зрения характеристик он все еще топ и это подтверждают мировые продажи.