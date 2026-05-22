Как изменится аккумулятор iPhone 18 Pro Max: сравнение с iPhone 17 Pro Max

Будущие чипы Apple A20 и A20 Pro станут одними из первых, кто перейдёт на 2-нанометровый техпроцесс TSMC. Но главное преимущество для автономности iPhone 18 Pro связано не только со сменой техпроцесса, а с архитектурой ядер. Это пока слух и прогноз на основе анализа A19 Pro, а не подтверждённые характеристики. А если менять айфон пока не планируете, то узнайте, сколько держат актуальные смартфоны на iOS 26.5.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Как 2-нм чип A20 Pro повлияет на iPhone 18

Ожидается, что 2-нанометровый техпроцесс TSMC впервые покажут именно на чипах Apple, и компания станет одним из первых получателей этой технологии для будущих A20 и A20 Pro. Переход с 3-нанометрового техпроцесса N3P на 2-нанометровый N2 должен заметно улучшить энергоэффективность — то есть чип будет выполнять те же задачи, тратя меньше энергии аккумулятора.

Именно сочетание нового техпроцесса и наработок Apple в проектировании ядер может позволить iPhone 18 Pro показать рекордное время работы. Важно понимать: это прогноз, а не результат реальных тестов. Следите за свежими новостями из мира Apple в нашем канале в Telegram и МАКС.

От чего зависит время работы iPhone кроме батареи

Важный нюанс: Qualcomm и MediaTek тоже перейдут на 2 нм, причём на улучшенную версию N2P, и формально обгонят Apple по техпроцессу. Но в проектировании собственных ядер Apple продолжает выигрывать за счёт многолетнего опыта.

При этом конкуренты идут по пути увеличения тактовых частот и количества ядер. Например, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro по слухам тестируется на частотах до 5,00 ГГц. Минус такого подхода очевиден: чем выше частота, тем больше энергопотребление и нагрев. Apple же добивается похожей производительности на более низких частотах — для смартфона это важнее, чем красивые цифры в характеристиках. В совокупности с новым процессором программные оптимизации тоже играют роль — посмотрите, как iOS 27 может увеличить время работы iPhone от аккумулятора.

В современных мобильных чипах есть два типа ядер:

производительные — для тяжёлых задач вроде игр и обработки видео

экономичные — для фоновых задач, мессенджеров, чтения, музыки

Именно экономичные ядра отвечают за то, сколько часов телефон проживёт в обычном режиме. По предварительным оценкам, A19 Pro получил до 29% прироста производительности без роста энергопотребления именно за счёт переработки этих ядер. То есть чип стал быстрее, но батарею тратит так же, как A18 Pro.

Ожидается, что A20 и A20 Pro продолжат эту линию: меньшая площадь кристалла, выше производительность, ниже потребление. Если прогноз подтвердится, разница между поколениями может оказаться больше, чем при переходе с A18 Pro на A19 Pro. Есть вопросы по автономности или настройкам iPhone? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там всегда помогут.

Как изменится время работы iPhone 18 Pro Max

Если прогноз сбудется, главный выигрыш получат те, кто пользуется телефоном плотно весь день: мессенджеры, карты, музыка, соцсети. Именно в этих сценариях работают экономичные ядра, и именно здесь обычно «съедается» батарея.

Дополнительный фактор — ёмкость аккумулятора. По слухам, iPhone 18 Pro Max получит батарею в диапазоне 5100-5200 мАч в версии с eSIM. Напомню, что в iPhone 17 Pro Max было 5088 мАч в аналогичной конфигурации. В сочетании с более экономичным чипом это и даёт основания говорить про рекордную автономность. Ставлю на то, что время работы в базовых задачах вырастет на 3-4 часа по сравнению с iPhone 17 Pro Max, который оказался самым автономным айфоном в текущей линейке, а это очень хороший показатель.

Стоит ли ждать iPhone 18 Pro ради автономности

Если у вас iPhone 15 Pro или старше и батарея уже заметно просела — ждать имеет смысл: переход сразу через два поколения чипа и потенциально более ёмкий аккумулятор должны дать ощутимую разницу в реальном использовании.

Если у вас iPhone 16 Pro или 17 Pro, спешить точно не стоит. Прирост автономности между соседними поколениями редко бывает таким, чтобы оправдать апгрейд только ради него — а все обещания про «рекорд» пока остаются на уровне прогнозов аналитиков, а не официальных данных Apple. А пока ждёте обновление, попробуйте три простых совета для продления времени работы вашего iPhone.

И ещё одно: 2-нанометровый техпроцесс — это дорого. С высокой вероятностью это повлияет на стоимость iPhone 18 Pro, особенно в России, где к базовой цене добавляются логистика и наценка продавцов. Так что если автономность для вас критична, но переплачивать за флагман не хочется, разумнее дождаться реальных тестов и обзоров, а не покупать «вслепую» по слухам.