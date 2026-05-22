Как изменится аккумулятор iPhone 18 Pro Max: сравнение с iPhone 17 Pro Max

Миша Королев

Будущие чипы Apple A20 и A20 Pro станут одними из первых, кто перейдёт на 2-нанометровый техпроцесс TSMC. Но главное преимущество для автономности iPhone 18 Pro связано не только со сменой техпроцесса, а с архитектурой ядер. Это пока слух и прогноз на основе анализа A19 Pro, а не подтверждённые характеристики. А если менять айфон пока не планируете, то узнайте, сколько держат актуальные смартфоны на iOS 26.5.

Apple продолжает наращивать автономность своих флагманов

Как 2-нм чип A20 Pro повлияет на iPhone 18

Ожидается, что 2-нанометровый техпроцесс TSMC впервые покажут именно на чипах Apple, и компания станет одним из первых получателей этой технологии для будущих A20 и A20 Pro. Переход с 3-нанометрового техпроцесса N3P на 2-нанометровый N2 должен заметно улучшить энергоэффективность — то есть чип будет выполнять те же задачи, тратя меньше энергии аккумулятора.

Именно сочетание нового техпроцесса и наработок Apple в проектировании ядер может позволить iPhone 18 Pro показать рекордное время работы. Важно понимать: это прогноз, а не результат реальных тестов. Следите за свежими новостями из мира Apple в нашем канале в Telegram и МАКС.

От чего зависит время работы iPhone кроме батареи

Важный нюанс: Qualcomm и MediaTek тоже перейдут на 2 нм, причём на улучшенную версию N2P, и формально обгонят Apple по техпроцессу. Но в проектировании собственных ядер Apple продолжает выигрывать за счёт многолетнего опыта.

При этом конкуренты идут по пути увеличения тактовых частот и количества ядер. Например, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro по слухам тестируется на частотах до 5,00 ГГц. Минус такого подхода очевиден: чем выше частота, тем больше энергопотребление и нагрев. Apple же добивается похожей производительности на более низких частотах — для смартфона это важнее, чем красивые цифры в характеристиках. В совокупности с новым процессором программные оптимизации тоже играют роль — посмотрите, как iOS 27 может увеличить время работы iPhone от аккумулятора.

В современных мобильных чипах есть два типа ядер:

  • производительные — для тяжёлых задач вроде игр и обработки видео
  • экономичные — для фоновых задач, мессенджеров, чтения, музыки
Экономичные ядра определяют, сколько часов проживёт iPhone в обычном сценарии

Прирост производительности чипов iPhone от поколения к поколению. А энергопотребление не изменилось при этом

Именно экономичные ядра отвечают за то, сколько часов телефон проживёт в обычном режиме. По предварительным оценкам, A19 Pro получил до 29% прироста производительности без роста энергопотребления именно за счёт переработки этих ядер. То есть чип стал быстрее, но батарею тратит так же, как A18 Pro.

Ожидается, что A20 и A20 Pro продолжат эту линию: меньшая площадь кристалла, выше производительность, ниже потребление. Если прогноз подтвердится, разница между поколениями может оказаться больше, чем при переходе с A18 Pro на A19 Pro. Есть вопросы по автономности или настройкам iPhone? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там всегда помогут.

Как изменится время работы iPhone 18 Pro Max

Apple нарастит время работы iPhone 18 Pro Max без существенного изменения батареи

Если прогноз сбудется, главный выигрыш получат те, кто пользуется телефоном плотно весь день: мессенджеры, карты, музыка, соцсети. Именно в этих сценариях работают экономичные ядра, и именно здесь обычно «съедается» батарея.

Дополнительный фактор — ёмкость аккумулятора. По слухам, iPhone 18 Pro Max получит батарею в диапазоне 5100-5200 мАч в версии с eSIM. Напомню, что в iPhone 17 Pro Max было 5088 мАч в аналогичной конфигурации. В сочетании с более экономичным чипом это и даёт основания говорить про рекордную автономность. Ставлю на то, что время работы в базовых задачах вырастет на 3-4 часа по сравнению с iPhone 17 Pro Max, который оказался самым автономным айфоном в текущей линейке, а это очень хороший показатель.

Стоит ли ждать iPhone 18 Pro ради автономности

Если у вас iPhone 15 Pro или старше и батарея уже заметно просела — ждать имеет смысл: переход сразу через два поколения чипа и потенциально более ёмкий аккумулятор должны дать ощутимую разницу в реальном использовании.

Похоже, в этом году нас ждет весьма интригующая линейка смартфонов

Если у вас iPhone 16 Pro или 17 Pro, спешить точно не стоит. Прирост автономности между соседними поколениями редко бывает таким, чтобы оправдать апгрейд только ради него — а все обещания про «рекорд» пока остаются на уровне прогнозов аналитиков, а не официальных данных Apple. А пока ждёте обновление, попробуйте три простых совета для продления времени работы вашего iPhone.

И ещё одно: 2-нанометровый техпроцесс — это дорого. С высокой вероятностью это повлияет на стоимость iPhone 18 Pro, особенно в России, где к базовой цене добавляются логистика и наценка продавцов. Так что если автономность для вас критична, но переплачивать за флагман не хочется, разумнее дождаться реальных тестов и обзоров, а не покупать «вслепую» по слухам.

