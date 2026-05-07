3 главных улучшения экрана iPhone 18 Pro по сравнению с iPhone 17 Pro

Похоже Apple всерьез решила прокачать iPhone 18 Pro и Pro Max. Новые смартфоны получат экраны по технологии LTPO+. Размеры останутся прежними — 6,3 и 6,9 дюйма, а вот сама матрица обещает работать экономнее и точнее реагировать на условия освещения, а значит есть надежда на более продвинутую автономность. Ранее стало известно и про обновлённый дизайн iPhone 18 Pro с уменьшённым Dynamic Island — похоже, Apple готовит серьёзное обновление по всем фронтам.



Что такое LTPO+ и чем он отличается от LTPO в iPhone 17 Pro

LTPO — это тип OLED-матрицы, который умеет на лету менять частоту обновления. Именно благодаря ему в iPhone работает функция Always-On Display: экран опускает частоту до минимума и почти не тратит батарею, когда вы на него не смотрите. В отчёте The Elec говорится, что Apple переходит на расширенную версию этой технологии.

Разница в инженерных деталях. В обычном LTPO оксидные материалы используются только в переключающих транзисторах, а в LTPO+ их применяют ещё и в управляющих. Если убрать инженерный язык, суть простая: матрица точнее дозирует ток для каждого пикселя и тоньше подстраивается под окружающие условия. Грубо говоря, каждый пиксель получает ровно столько энергии, сколько ему нужно в конкретный момент — ни больше, ни меньше. Хотите быть в курсе всех подробностей об iPhone 18 Pro? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Как LTPO+ повлияет на батарею и яркость экрана iPhone

Обновление до LTPO+ даст iPhone 18 Pro два неоспоримых плюса:

более экономный расход батареи и, как следствие, чуть большая автономность

более отзывчивая работа экрана при слабом освещении — меньше мерцания и зернистости в темноте

Второй пункт интереснее, чем кажется. Многие владельцы OLED-смартфонов жалуются на ШИМ и заметную «крупу» картинки на низкой яркости — например, ночью в кровати. ШИМ-мерцание при низкой яркости — одна из самых частых жалоб на форумах, и производители уже несколько лет ищут способы его минимизировать. Если LTPO+ действительно сгладит этот эффект, выигрыш почувствуют в первую очередь те, кто часто пользуется телефоном в темноте.

Что касается автономности — здесь всё менее однозначно. Экран в современных iPhone потребляет значительную долю энергии, но реальный прирост зависит от сценария использования. Тем, кто смотрит видео часами, экономия будет заметнее, чем тем, кто в основном переписывается в мессенджерах. Напомним, что Apple также пересматривает линейку iPhone 18 и, возможно, отложит выход одной из моделей. При этом конкретных цифр прироста автономности в отчёте нет. Это значит, что обещать «плюс час работы» или другие точные показатели пока нельзя — реальную разницу мы увидим только на тестах после релиза.

Каким будет дизайн Айфона 18 Про

И если энергопотребление и яркость будут заметны не всем, то еще одно преимущество iPhone 18 Pro перед iPhone 17 Pro сразу бросится в глаза. Да, я про уменьшенный Dynamic Island, который накануне подтвердили очередные рендеры. Это действительно такое изменение экрана, которое не заметить будет просто невозможно. Что это значит для пользователей?

С точки зрения практического применения ничего. Просто чуть меньший вырез, что будет смотреться намного эстетичнее. А вот все анимации и удобство останется на прежнем уровне. Ну, может, Apple добавит чуть больше иконок в статус-бар, но верю я в это с трудом. Есть вопросы по iPhone 18 или хотите обсудить утечки? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там всегда помогут разобраться.

Что известно об экране iPhone Ultra

The Elec не уточняет, перейдёт ли на LTPO+ ещё и iPhone Ultra — отдельная топовая модель, о которой ходят слухи. Логично предположить, что флагманская версия получит ту же или более продвинутую матрицу, но пока это домыслы без подтверждения. Если появится подтверждение, вернёмся к теме отдельно.

Интересно, что Ultra может получить и уникальные дисплейные технологии, которых не будет в Pro-линейке. Apple уже практикует такой подход с Apple Watch Ultra, где экран ярче и прочнее, чем в обычных часах. Не исключено, что iPhone Ultra предложит повышенную пиковую яркость или дополнительную защиту матрицы. Стоит также учитывать, что сроки выхода iPhone 18 могут сдвинуться, а значит, и Ultra появится позже.

Стоит ли менять iPhone 17 Pro на iPhone 18 Pro

Если коротко — нет, только ради экрана менять iPhone 17 Pro смысла мало. LTPO+ — это эволюционное улучшение: чуть лучше автономность, чуть аккуратнее картинка в темноте. Это не та история, ради которой стоит продавать прошлогодний флагман. А можно вообще взять iPhone 17 и немного сэкономить.

Однако если вы сидите на iPhone 14 Pro или старше, ситуация другая. За два-три поколения набралось много изменений: новый чип, улучшенные камеры, Action Button, порт USB-C. LTPO+ станет ещё одним аргументом в пользу апгрейда, пусть и не главным. Для этой группы пользователей имеет смысл подождать осени и взять сразу актуальную модель.

Всем остальным можно спокойно пропускать эту утечку. Это слух о технологической детали, а не анонс новой функции, и до официальной презентации детали ещё могут поменяться. Apple нередко вносит коррективы в спецификации до самого анонса — вспомните, как менялись прогнозы по камерам iPhone 16 Pro перед релизом.