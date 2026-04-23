iPhone 18 Pro получит камеру как у зеркалки — вот что известно

Кирилл Пироженко

В то время, как Apple планомерно делает iPhone 18 хуже предшественника iPhone 17, с Pro-версиями дела обстоят куда интереснее. Китайский инсайдер Digital Chat Station, известный достоверными утечками, опубликовал на Weibo информацию о четырёх улучшениях камеры iPhone, над которыми работает Apple. Как минимум одно из них должно появиться уже в iPhone 18 Pro и Pro Max — и это реально полезная функция для тех, кто много снимает на смартфон.

Переменная диафрагма даст больший простор для творчества

Переменная диафрагма в iPhone 18 Pro — что это даёт

Главное нововведение, которое инсайдер ожидает в iPhone 18 Pro, — объектив с переменной диафрагмой. Если объяснять просто: диафрагма определяет, сколько света попадает на сенсор и насколько размыт фон на снимке. Сейчас в iPhone диафрагма фиксированная, а размытие фона создаётся программно.

Глубину размытия можно будет настраивать более четко

Переменная диафрагма даст возможность управлять глубиной резкости аппаратно — прямо в момент съёмки. На практике это означает три сценария:

  • Малая глубина резкости — чтобы выделить объект на размытом фоне (портреты, предметная съёмка)
  • Средняя глубина — объект в фокусе, фон немного размыт, но узнаваем
  • Большая глубина — всё в кадре чёткое (пейзажи, групповые снимки)

Важный момент: ранее были слухи, что переменная диафрагма достанется только Pro Max. Но по данным Digital Chat Station, функция появится и в обычном iPhone 18 Pro. Это хорошая новость для тех, кто не хочет покупать самую дорогую и крупную версию.

Скорее всего, в iOS 27 приложение «Камера» получит удобные элементы управления для настройки глубины резкости в реальном времени — но это пока предположение, а не подтверждённый факт.

Улучшения камеры в будущих iPhone

Сравнение размеров сенсоров камеры разных поколений iPhone

Помимо переменной диафрагмы, инсайдер упоминает ещё три апгрейда, которые Apple разрабатывает. По его словам, они не появятся в этом году, но формируют дорожную карту камеры iPhone на ближайшие поколения:

  • Основная камера — сверхбольшой сенсор размером 1/1,12 дюйма. Чем крупнее сенсор, тем больше света он захватывает и тем лучше качество фото при слабом освещении
  • Сверхширокоугольная камера — улучшенная оптическая стабилизация изображения (OIS). Это уменьшит смазывание при съёмке в движении или при длинной выдержке
  • Телеобъектив — перископический модуль на 200 мегапикселей. Сейчас в iPhone 17 Pro Max стоит перископический объектив на 48 Мп, так что рост разрешения будет колоссальным

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Точные сроки появления этих улучшений инсайдер не называет. Вероятнее всего, они распределятся между iPhone 19 и iPhone 20, но это лишь предположение. По переменной диафрагме уже есть несколько независимых источников, что повышает вероятность её появления в iPhone 18 Pro. А вот три будущих апгрейда — скорее ориентир направления, в котором Apple движется, чем конкретный план с датами. Ну а если вам нравится камера в текущих iPhone, то самое время подобрать себе новую модель.

Стоит ли ждать iPhone 18 Pro из-за новой камеры

Если вы часто снимаете на iPhone и вам не хватает гибкости в работе с фоном — переменная диафрагма станет первым по-настоящему серьёзным аппаратным обновлением камеры за последние годы. Программное размытие в портретном режиме работает неплохо, но оптическое управление глубиной резкости — это совсем другой уровень качества и естественности.

Для владельцев iPhone 16 Pro и 16 Pro Max это может стать весомым поводом для обновления. А вот тем, у кого iPhone 17 Pro, стоит подождать осенних анонсов и сравнить реальные образцы фото — маркетинговые обещания и реальный результат не всегда совпадают. Владельцам базовых iPhone 18 и Air 2 переменная диафрагма, по всей видимости, не достанется — функция ожидается только в линейке Pro.

