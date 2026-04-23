iPhone 18 Pro получит камеру как у зеркалки — вот что известно

В то время, как Apple планомерно делает iPhone 18 хуже предшественника iPhone 17, с Pro-версиями дела обстоят куда интереснее. Китайский инсайдер Digital Chat Station, известный достоверными утечками, опубликовал на Weibo информацию о четырёх улучшениях камеры iPhone, над которыми работает Apple. Как минимум одно из них должно появиться уже в iPhone 18 Pro и Pro Max — и это реально полезная функция для тех, кто много снимает на смартфон.



Переменная диафрагма в iPhone 18 Pro — что это даёт

Главное нововведение, которое инсайдер ожидает в iPhone 18 Pro, — объектив с переменной диафрагмой. Если объяснять просто: диафрагма определяет, сколько света попадает на сенсор и насколько размыт фон на снимке. Сейчас в iPhone диафрагма фиксированная, а размытие фона создаётся программно.

Переменная диафрагма даст возможность управлять глубиной резкости аппаратно — прямо в момент съёмки. На практике это означает три сценария:

Малая глубина резкости — чтобы выделить объект на размытом фоне (портреты, предметная съёмка)

Средняя глубина — объект в фокусе, фон немного размыт, но узнаваем

Большая глубина — всё в кадре чёткое (пейзажи, групповые снимки)

Важный момент: ранее были слухи, что переменная диафрагма достанется только Pro Max. Но по данным Digital Chat Station, функция появится и в обычном iPhone 18 Pro. Это хорошая новость для тех, кто не хочет покупать самую дорогую и крупную версию.

Скорее всего, в iOS 27 приложение «Камера» получит удобные элементы управления для настройки глубины резкости в реальном времени — но это пока предположение, а не подтверждённый факт.

Улучшения камеры в будущих iPhone

Помимо переменной диафрагмы, инсайдер упоминает ещё три апгрейда, которые Apple разрабатывает. По его словам, они не появятся в этом году, но формируют дорожную карту камеры iPhone на ближайшие поколения:

Основная камера — сверхбольшой сенсор размером 1/1,12 дюйма. Чем крупнее сенсор, тем больше света он захватывает и тем лучше качество фото при слабом освещении

— сверхбольшой сенсор размером 1/1,12 дюйма. Чем крупнее сенсор, тем больше света он захватывает и тем лучше качество фото при слабом освещении Сверхширокоугольная камера — улучшенная оптическая стабилизация изображения (OIS). Это уменьшит смазывание при съёмке в движении или при длинной выдержке

— улучшенная оптическая стабилизация изображения (OIS). Это уменьшит смазывание при съёмке в движении или при длинной выдержке Телеобъектив — перископический модуль на 200 мегапикселей. Сейчас в iPhone 17 Pro Max стоит перископический объектив на 48 Мп, так что рост разрешения будет колоссальным

Точные сроки появления этих улучшений инсайдер не называет. Вероятнее всего, они распределятся между iPhone 19 и iPhone 20, но это лишь предположение. По переменной диафрагме уже есть несколько независимых источников, что повышает вероятность её появления в iPhone 18 Pro. А вот три будущих апгрейда — скорее ориентир направления, в котором Apple движется, чем конкретный план с датами. Ну а если вам нравится камера в текущих iPhone, то самое время подобрать себе новую модель.

Стоит ли ждать iPhone 18 Pro из-за новой камеры

Если вы часто снимаете на iPhone и вам не хватает гибкости в работе с фоном — переменная диафрагма станет первым по-настоящему серьёзным аппаратным обновлением камеры за последние годы. Программное размытие в портретном режиме работает неплохо, но оптическое управление глубиной резкости — это совсем другой уровень качества и естественности.

Для владельцев iPhone 16 Pro и 16 Pro Max это может стать весомым поводом для обновления. А вот тем, у кого iPhone 17 Pro, стоит подождать осенних анонсов и сравнить реальные образцы фото — маркетинговые обещания и реальный результат не всегда совпадают. Владельцам базовых iPhone 18 и Air 2 переменная диафрагма, по всей видимости, не достанется — функция ожидается только в линейке Pro.