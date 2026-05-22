iPhone 19 Pro с экраном с четырех сторон: Apple тестирует дизайн, который изменит айфоны навсегда

Apple якобы тестирует прототип iPhone 19 Pro с дисплеем, который загибается со всех четырёх сторон корпуса. Информация идёт от китайского инсайдера и относится к устройству поколения 2027 года — то есть до релиза ещё далеко, а сам прототип находится на стадии оценки. Пока все обсуждают цвета iPhone 18 Pro, который выйдет осенью, разбираем, что именно утверждается про следующее поколение и почему пока это интересно скорее как направление мысли Apple, а не как готовая новость о будущем айфоне.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Утечка про iPhone 19 Pro: экран, Face ID и камера

Источник слуха — аккаунт Digital Chat Station в китайской соцсети Weibo. По его словам, Apple оценивает прототип iPhone 19 Pro с дисплеем, изогнутым по всем четырём сторонам. При этом, согласно утечке, в экране остаётся вырез-«дырочка» под фронтальную камеру, а вот Face ID уже полностью спрятан под панелью.

Важная оговорка: речь идёт именно о прототипе на этапе тестирования. До iPhone 19 Pro ещё около двух лет, и за это время Apple может изменить решение или вовсе отказаться от такой конструкции. Подробнее о том, что Apple планирует вместо iPhone 19, мы уже рассказывали.

Чем iPhone 19 Pro может отличаться от юбилейного iPhone

Этот слух интересен не сам по себе, а в контексте другой давно обсуждаемой темы — юбилейного iPhone к 20-летию. Ранее уже появлялись сообщения, что Apple готовит к 2027 году специальную модель именно с четырёхсторонним изогнутым дисплеем и без каких-либо вырезов на экране. Мы подробно разбирали слухи об iPhone 20 с изогнутым экраном в отдельном материале.

Если верить новой утечке, четырёхсторонний экран может появиться и у обычных iPhone 19 Pro и Pro Max. Это создаёт проблему: чем юбилейная модель будет отличаться от Pro-линейки. По логике инсайдера, разница может быть как раз в вырезе под камеру: у Pro-моделей он останется, а юбилейный iPhone получит цельный экран без отверстий. Хотите следить за всеми слухами про будущие айфоны? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Камера под дисплеем в iPhone: главная проблема нового дизайна

Главная техническая преграда — это не Face ID, а именно селфи-камера. Apple, по информации источника, тяжело даётся задача убрать под дисплей одновременно и систему Face ID, и фронтальную камеру, причём камера оказывается самым проблемным элементом. Логика простая: камера под экраном снимает «сквозь» пиксели, и это бьёт по качеству фото.

Если существующие технологии не позволяют сделать это без потери качества, Apple, по словам инсайдера, не пойдёт на такой шаг. Именно поэтому в Pro-моделях, скорее всего, останется вырез — а полностью «чистый» экран приберегут для юбилейной модели. Кстати, по последним данным, Apple делает iPhone 20 вообще без кнопок — если это правда, юбилейная модель будет отличаться от Pro-линейки радикально. Есть вопросы или хотите обсудить эту тему? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там всегда помогут.

Изогнутый дисплей iPhone: минусы и спорные моменты

Для практических решений прямо сейчас этот слух не значит ничего. Речь идёт об устройстве 2027 года, и оно никак не влияет на выбор между актуальными моделями iPhone. Если вы планируете покупку нового айфона в этом или следующем сезоне, ориентируйтесь на текущую линейку и её цены, а не на гипотетический дизайн через два поколения.

Есть и другая сторона — стоит ли вообще ждать четырёхсторонний экран. Судя по реакции на утечки, у такой конструкции хватает скептиков. Основные претензии звучат разумно:

боковые поверхности экрана легко задеть пальцами при простом удержании смартфона

чехлы и флип-кейсы перекрывают изогнутые края, и смысл дизайна теряется

углы устройства с экраном на гранях уязвимее при падении

пока непонятно, какие задачи такой дисплей решает на практике

Это не приговор технологии, но напоминание: изогнутый со всех сторон экран — это пока эффектная инженерная демонстрация, а не доказанное удобство в повседневном использовании.

Утечка любопытна тем, что показывает направление, в котором Apple экспериментирует с дизайном Pro-моделей и юбилейного iPhone. Но конкретики мало: прототип на стадии оценки, ключевая технология (камера под экраном) ещё не доведена, до релиза около двух лет. Реальные выводы о четырёхстороннем дисплее в iPhone 19 Pro можно будет делать ближе к 2027 году, когда появятся утечки с производственных линий, а не из лабораторий.