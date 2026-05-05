Кнопки айфона станут невидимыми — Apple тестирует технологию, которую откладывала 4 года

Юбилейный iPhone, который Apple готовит к 20-летию линейки, может избавиться от привычных механических кнопок. По данным китайского инсайдера Instant Digital, компания снова тестирует сенсорные кнопки с тактильной отдачей — те самые, от которых уже дважды отказывалась за последние четыре года. Главная цель — превратить корпус в цельный кусок стекла без выступов и прорезей. Ранее мы уже разбирали, каким будет дизайн iPhone 20 — и сенсорные кнопки отлично вписываются в эту концепцию.



Как будут работать сенсорные кнопки в iPhone

Речь идёт о так называемых solid-state кнопках — это сенсорные площадки без подвижных деталей, которые имитируют нажатие за счёт вибрации. Внешне их почти не видно, на ощупь они должны ощущаться как обычные клавиши. По словам инсайдера с Weibo, такие кнопки уже прошли тесты на работу в перчатках, с мокрыми руками, в экстремальных температурах и в чехле.

Есть и нетривиальная деталь: по утверждению того же источника, юбилейный iPhone получит сверхэкономичный микропроцессор, благодаря которому сенсорные кнопки продолжат работать даже при выключенном телефоне или севшей батарее. Звучит странно, но логика понятна — без этого пользователь физически не смог бы включить устройство.

Это не первый раз, когда Instant Digital говорит про сенсорные кнопки в этом iPhone: в октябре 2025 года инсайдер уже утверждал, что решение Apple охватит боковую кнопку, кнопки громкости, кнопку «Действие» и Camera Control.

Безрамочный iPhone 20: что изменится в корпусе и экране

Сенсорные кнопки — часть более масштабного плана. Apple, по слухам, работает над дисплеем, который изгибается по всем четырём краям корпуса, создавая безрамочное визуальное восприятие — а сенсорные кнопки помогут собрать устройство, выглядящее как цельная стеклянная пластина без вырезов и рамок.

Для пользователя это означает две вещи. Во-первых, экран займёт всю переднюю поверхность и частично боковые, без привычной рамки. Во-вторых, исчезнут механические клавиши, которые сейчас собирают пыль и со временем начинают люфтить. Минус тоже очевиден: такой корпус будет сложнее ремонтировать, а изогнутое стекло дороже в замене. Ранее мы подробно разбирали, какие функции появятся в iPhone до 2027 года — и безрамочный экран давно значится в планах.

Главные отличия iPhone 20 от обычных моделей Apple

В том же посте инсайдер перечислил и другие функции, которые давно приписывают устройству 2027 года: двухслойную OLED-панель, Face ID под экраном и фронтальную камеру под экраном. Также упомянуты батарея на 6000 мАч, динамик под экраном вместо привычной прорези разговорного динамика, реверсивная беспроводная зарядка и новое поколение Ceramic Shield — хотя неясно, основаны ли последние пункты на данных от поставщиков или это просто список пожеланий.

Если убрать слухи в одну строку, отличия от текущих iPhone выглядят так:

экран загибается на все четыре стороны, рамок нет

механические кнопки заменены на сенсорные с вибрацией

Face ID и фронтальная камера спрятаны под экраном — никаких вырезов

разговорный динамик встроен в дисплей

батарея заметно крупнее, чем в нынешних флагманах

обратная беспроводная зарядка — можно подзаряжать AirPods или часы от телефона

Важная оговорка: часть из этого подтверждается несколькими источниками, часть — пока на уровне одного поста в Weibo. К батарее на 6000 мАч и Ceramic Shield нового поколения сам автор утечки относится осторожно.

Почему Apple уже отменяла сенсорные кнопки в iPhone

Это не первая попытка Apple. Ещё в 2022 году несколько источников сообщали, что компания собирается принести сенсорные кнопки в iPhone 15 Pro в 2023 году в рамках «Project Bongo», но план отменили на поздней стадии. Затем эту функцию приписывали iPhone 16 Pro, после чего отложили на неопределённый срок. Мы подробно писали о том, что главную фишку iPhone 20 могут отменить — и сенсорные кнопки лишь подтверждают этот риск.

То есть Apple четыре года подряд тестирует и отменяет одну и ту же идею. Причины не озвучивались публично, но в индустрии говорили о проблемах с надёжностью тактильных моторов. Поэтому даже если инсайдер прав и тесты идут — это ещё не значит, что мы увидим такие кнопки в финальном продукте.

При этом у Instant Digital в целом неплохой послужной список по слухам об Apple: инсайдер заранее верно сообщал, например, о выходе жёлтого iPhone 14 в 2023 году и матовом стекле задней панели iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Это не гарантия, но повод не отмахиваться.

Дата выхода юбилейного iPhone 20

Юбилейный iPhone, по предположениям, выйдет осенью 2027 года. До этого момента Apple успеет выпустить как минимум основная линейка iPhone 18. Так что любые сегодняшние утечки про дизайн и кнопки — это не «вот-вот», а прогноз на полтора-два года вперёд, и за это время планы могут измениться несколько раз.

Если вы выбираете iPhone в 2026 году, эта новость на ваше решение никак не влияет — устройство ещё даже не анонсировано, а слухи касаются модели 2027 года. Откладывать покупку нынешнего iPhone в расчёте на безрамочный юбилейный — плохая идея: история с сенсорными кнопками показывает, что Apple может вычеркнуть любую заявленную функцию буквально перед релизом.

Слух интересен тем, кто следит за направлением, в котором Apple ведёт дизайн iPhone: цельное стекло, минимум физических элементов, всё под экраном. Это похоже на долгосрочную цель компании, и сенсорные кнопки — лишь один из шагов к ней. Но воспринимать конкретный список характеристик из поста в Weibo как готовую спецификацию точно не стоит.