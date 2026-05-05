iPhone в iOS 27 научится превращать бумажные билеты и абонементы в электронные

Apple готовит для Wallet давно ожидаемую функцию: возможность создавать собственные карты для всего, что обычно не поддерживает приложение — от билетов в кино до абонементов в спортзал. Новость подтверждает Bloomberg, а сама опция должна появиться в iOS 27 вместе с другими нововведениями. По сути, после отключения Apple Pay в России это первая функция для приложения Wallet, которая в нашей стране может быть востребованной.



Как добавить билет в Wallet на iPhone

По данным MacRumors, опция будет называться «Create a Pass» и закроет разрыв между Wallet и пропусками, которые с приложением несовместимы. Сейчас в Wallet нельзя просто так положить билет в театр, клубную карту фитнеса или подарочный сертификат маленького магазина — для этого нужна поддержка со стороны самого заведения. В iOS 27 это ограничение должно ослабнуть.

Сценарий простой: пользователь нажимает «+» в Wallet и сканирует QR-код на билете или пропуске, если он есть. Если QR-кода нет, появится вариант создать карточку вручную. То есть Wallet перестаёт быть закрытой витриной только для партнёров Apple и превращается в более универсальное хранилище.

Какие билеты, абонементы и карты получится сохранить на iPhone

Apple обозначила три типа пропусков, каждый со своим цветом. Фиолетовый — для мероприятий, синий — для членств, оранжевый — для остальных типов карточек. Это удобно чисто визуально: в списке Wallet можно будет быстрее находить нужное. Текст в приложении намекает, что функция подойдёт для билетов, членств, подарочных карт и не только. То есть в одно место можно будет складывать:

билеты на концерты и спортивные события

карты фитнес-клубов, бассейнов, коворкингов

подарочные сертификаты магазинов и кафе

любые локальные пропуска и абонементы

Кстати, помимо Wallet в iOS 27 серьёзно обновится и Siri — она станет гораздо полезнее с AirPods.

Настройка электронных билетов в Wallet на iPhone

Apple не делает из этого жёсткий шаблон. Пользователи смогут настраивать изображения, цвета и стиль, а также текст на цифровых карточках. Грубо говоря, можно будет собрать карточку под себя — поставить логотип заведения, выбрать оформление и подписать поля так, как удобно.

Это важно по двум причинам. Во-первых, многие небольшие заведения никогда не сделают официальную интеграцию с Wallet — у них просто нет на это ресурсов. Во-вторых, бумажные билеты и пластиковые карты по-прежнему встречаются часто, и держать их все в Wallet удобнее, чем рыться в фотогалерее в поисках скриншота с QR-кодом.

Зачем переносить билеты и абонементы в Wallet на iPhone

Главная польза — для любителей мероприятий и локальных абонементов. Если вы регулярно покупаете билеты в кино, ходите в спортзал по карте или собираете подарочные сертификаты, Wallet наконец-то сможет хранить это всё в одном месте, а не только Apple Pay и проездные.

Тем, кто пользуется Wallet только для банковских карт, обновление пройдёт мимо — функция опциональная и не меняет основной сценарий работы приложения.

Когда выйдет iOS 27

Новая опция Wallet — одна из множества функций iOS 27, которую Apple покажет на WWDC в июне. То есть детали и точный вид интерфейса станут известны после презентации, а публичный релиз ОС традиционно состоится осенью вместе с новыми iPhone.

Пока речь идёт о функции, замеченной в коде и подтверждённой Bloomberg. Это не слух о будущем устройстве, а вполне конкретная фича, которую Apple уже готовит. Но финальный вид может ещё измениться — Apple нередко перекраивает детали между анонсом и релизом.

Ради одной только «Create a Pass» специально гнаться за iOS 27 смысла нет — это удобная, но не революционная история. А вот если вы и так планировали обновляться осенью, держите её в уме: Wallet станет заметно полезнее для повседневных задач, особенно для людей с большим количеством билетов и абонементов в жизни. Окончательную оценку дадим после WWDC, когда Apple покажет, как это работает на практике.