macOS 26.5.1 доступна для установки: что нового и какие Mac можно обновить

Apple неожиданно выкатила небольшое, но любопытное обновление — macOS 26.5.1 уже доступна для загрузки. По описанию это типичный точечный апдейт с одним исправлением, но за скромными примечаниями скрывается интересная история. Заодно Apple обновила и смартфоны — одновременно вышла и iOS 26.5.1 для iPhone. Разбираемся, что внутри настольной системы, на какие Mac прилетает апдейт и что делать, если в «Системных настройках» его пока не видно.



Что нового в macOS 26.5.1

Главное и единственное изменение, которое Apple указала в примечаниях к выпуску, касается компьютеров с новейшим чипом. В macOS 26.5.1 исправлена ошибка, из-за которой Mac на процессоре M5 при определённых условиях мог неожиданно выключаться.

Если переводить с корпоративного на человеческий, то проблема возникала при использовании сетевых расширений для фильтрации контента — тех самых инструментов, которыми в компаниях ограничивают доступ к сайтам и сервисам. В формулировке Apple это звучит так: обновление устраняет проблему, при которой Mac с чипом M5 мог самопроизвольно отключаться при работе некоторых таких расширений.

Любопытно, что это уже не первый «корпоративный» патч в линейке. Сама macOS 26.5 тоже чинила несколько ошибок для бизнес-сегмента: тогда речь шла о Mac, которые после обновления могли запускаться с чёрным экраном, а также об отдельных моделях MacBook Air и MacBook Pro, перезагружавшихся во время монтирования сетевых ресурсов по протоколу SMB.

И вот здесь начинается самое интересное. В примечаниях упомянуто лишь одно исправление, но это не значит, что других изменений нет. Apple традиционно не расписывает все мелкие правки — под капотом точечных апдейтов нередко прячутся улучшения производительности и закрытые уязвимости. Поэтому даже если вы не работаете в крупной компании и в глаза не видели чип M5, обновиться всё равно стоит. Только без спешки: иногда спешка с апдейтом выходит боком как в моем случае, так что бэкап перед установкой лишним не будет.

Список Mac, которые поддерживают macOS 26.5.1

Поскольку 26.5.1 — это обновление внутри macOS 26 Tahoe, список поддерживаемых устройств не изменился. Установить апдейт может любой Mac, на котором уже стоит Тахо. Вот полный перечень совместимых моделей по данным Apple:

MacBook Pro (2019 и новее)

iMac (2020 и новее)

Mac Pro (2019 и новее)

Mac mini (M1 и новее)

Mac Studio (все модели)

MacBook Air (M1 и новее)

Из списка видно, что macOS 26 поддерживает все Mac на Apple silicon без исключений. Кстати, владельцам Mac mini, iMac и Mac Studio после прошлого апдейта стало доступно ещё одно удобство — включать Mac без кнопки питания.

Отдельная история — Intel. На macOS 26 Tahoe смогли перейти лишь четыре модели на процессорах Intel, и для них это финальная крупная версия системы. Начиная с macOS 27 поддержку Intel Apple обещает полностью прекратить. Так что если у вас Mac на «синем» чипе, считайте это прощальным крупным апдейтом.

Mac не видит обновление macOS: что делать

Обновление может быть недоступно в первые часы после выхода. Например, мой MacBook Air M2 смог обнаружить его лишь через несколько часов. Так что если на полностью совместимом Mac апдейт в «Системных настройках» ещё не появился, паниковать не стоит. Вот что стоит проверить, если хочется ускорить процесс:

Убедитесь, что у вас стабильный интернет и достаточно свободного места на диске.

Перезагрузите Mac — иногда это «будит» проверку обновлений.

— иногда это «будит» проверку обновлений. Загляните в раздел обновлений чуть позже: волна может дойти до вас в течение нескольких дней.

Если Mac корпоративный и управляется через MDM, апдейт может быть временно заблокирован администратором.

Иными словами, отсутствие апдейта — это нормально. Никаких ручных ухищрений не требуется, достаточно немного подождать. Не дождались обновления или что-то пошло не так после установки? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там подскажут.

Как обновить Mac до macOS 26.5.1

Сам процесс установки предельно простой и занимает несколько минут активных действий плюс время на загрузку:

Перед обновлением сделайте резервную копию через Time Machine — на всякий случай. Откройте меню Apple в левом верхнем углу и выберите «Системные настройки». Перейдите в раздел «Основные», затем — «Обновление ПО». Дождитесь, пока система проверит наличие апдейта, и нажмите «Обновить сейчас». Не закрывайте крышку ноутбука и держите Mac подключённым к сети до конца установки.

Если в списке пока пусто — вернитесь к предыдущему разделу: скорее всего, до вас просто ещё не дошла волна раскатки, и апдейт появится в ближайшие дни. Заметили в macOS 26.5.1 другие изменения, которых нет в официальных примечаниях? Расскажите в комментариях, а за свежими новостями Apple заглядывайте в наши каналы в Telegram и МАКС.