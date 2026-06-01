iOS 26.5.1 уже вышла: какие проблемы исправила Apple и нужно ли качать обновление на iPhone прямо сейчас

Иван Герасимов

Сегодня, 1 июня, Apple выпустила iOS 26.5.1 — очередное небольшое обновление для Айфона, которое латает проблемы, оставшиеся после майского релиза iOS 26.5. Новых функций здесь нет — только багфиксы и патчи безопасности. Но для тех, кого после предыдущего обновления преследовали подтормаживания, перегрев или быстрый разряд, это может быть именно тот апдейт, которого стоило дождаться. Расскажем, что изменилось в iOS 26.5.1.

Вышла новая iOS. Зачем? И нужно ли качать?

Что нового в iOS 26.5.1

iOS 26.5.1 — классическое сервисное обновление без громких нововведений. Apple не добавила ни новых функций Siri, ни изменений интерфейса. Внутри — исправления ошибок и обновления безопасности, направленные на устранение конкретных проблем, с которыми столкнулись пользователи после установки iOS 26.5.

Обновление исправляет мелкие неприятные ошибки

Напомним, какие жалобы накопились за две недели жизни с iOS 26.5. По данным форумов, пользователи массово сообщали о следующих сбоях:

  • Подтормаживаниях интерфейса iOS при свайпах и скроллинге.
  • Перегреве iPhone даже при базовых задачах.
  • Подвисаниях клавиатуры с неверным исправлением и пропуском символов.
  • Проблемах с отправкой RCS-сообщений с Mac и iPad.
  • Также появлялась инфа о сбоях Siri и странном поведении функции «Поделиться». Отдельные владельцы iPhone 16e жаловались на сильный нагрев устройства.

В iOS 26.5.1 Apple должна была закрыть как минимум часть этих проблем — прежде всего связанных со стабильностью системы, клавиатурой и безопасностью. Напомним, iOS 26.5 содержала патчи для более чем 50 уязвимостей, и новая iOS 26.5.1 продолжает эту работу. Обсуждаем первые впечатления в нашем чате в Telegram.

Как iOS 26.5.1 влияет на батарею iPhone

Автономность — большая проблема iOS 26. Интерфейс Liquid Glass оказался требовательнее к ресурсам, чем рассчитывали пользователи, а фоновые процессы Apple Intelligence добавляли нагрузку. После выхода iOS 26.5 жалобы на быстрый разряд батареи не утихли — мы подробно разбирали ситуацию в тесте автономности iOS 26.5.

Возможно, она содержит исправление по автономности

Минорные обновления формата x.x.1 нередко включают оптимизации фоновых задач, которые напрямую влияют на расход заряда. Если просадка батареи после iOS 26.5 была вызвана программной ошибкой, а не аппаратным износом, iOS 26.5.1 может заметно улучшить ситуацию.

Владельцы старых моделей — iPhone 11, 13, 14 — традиционно получают наибольший эффект от таких улучшений. Как повёл себя iPhone 16 Plus на iOS 26.5, мы уже тестировали — результаты по 26.5.1 опубликуем, как только соберём данные. Следите за обновлениями в нашем Telegram-канале.

Когда выйдет iOS 26.6

Не стоит ждать iOS 26.6

26 мая Apple выпустила первую бету iOS 26.6 для разработчиков. Крупных нововведений внутри нет — обновление сосредоточено на стабильности, багфиксах и патчах безопасности. Под капотом обнаружились уведомления о лимите заблокированных контактов.

По графику прошлых лет финальная iOS 26.6 должна выйти в конце июля 2026. Это будет последнее обновление iOS 26 — дальше внимание Apple полностью переключится на iOS 27, презентация которой состоится 8 июня на WWDC.

Как установить iOS 26.5.1 на iPhone

Однозначно да. Минорные апдейты редко создают новые проблемы, а вот старые чинят исправно. Если вы уже на iOS 26.5 и ловите баги — обновить iPhone стоит при первой возможности. Если всё работает гладко — тоже ставьте: одни только патчи безопасности того стоят. Скачать iOS 26.5.1 можно стандартным способом — через настройки:

  1. Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО.
  2. Дождитесь, пока iPhone обнаружит обновление iOS 26.5.1.
  3. Нажмите «Загрузить и установить».

Обновление весит немного, так что, сможете скачать его за несколько минут. Перед установкой убедитесь, что заряд выше 50%, и на всякий случай сделайте резервную копию через iCloud или Finder. Ну и поделитесь впечатлениями в нашем Телеграм-чате!

