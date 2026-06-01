iOS 26.5.1 уже вышла: какие проблемы исправила Apple и нужно ли качать обновление на iPhone прямо сейчас

Сегодня, 1 июня, Apple выпустила iOS 26.5.1 — очередное небольшое обновление для Айфона, которое латает проблемы, оставшиеся после майского релиза iOS 26.5. Новых функций здесь нет — только багфиксы и патчи безопасности. Но для тех, кого после предыдущего обновления преследовали подтормаживания, перегрев или быстрый разряд, это может быть именно тот апдейт, которого стоило дождаться. Расскажем, что изменилось в iOS 26.5.1.



Что нового в iOS 26.5.1

iOS 26.5.1 — классическое сервисное обновление без громких нововведений. Apple не добавила ни новых функций Siri, ни изменений интерфейса. Внутри — исправления ошибок и обновления безопасности, направленные на устранение конкретных проблем, с которыми столкнулись пользователи после установки iOS 26.5.

Напомним, какие жалобы накопились за две недели жизни с iOS 26.5. По данным форумов, пользователи массово сообщали о следующих сбоях:

Подтормаживаниях интерфейса iOS при свайпах и скроллинге.

при свайпах и скроллинге. Перегреве iPhone даже при базовых задачах.

даже при базовых задачах. Подвисаниях клавиатуры с неверным исправлением и пропуском символов.

с неверным исправлением и пропуском символов. Проблемах с отправкой RCS-сообщений с Mac и iPad.

с Mac и iPad. Также появлялась инфа о сбоях Siri и странном поведении функции «Поделиться». Отдельные владельцы iPhone 16e жаловались на сильный нагрев устройства.

В iOS 26.5.1 Apple должна была закрыть как минимум часть этих проблем — прежде всего связанных со стабильностью системы, клавиатурой и безопасностью. Напомним, iOS 26.5 содержала патчи для более чем 50 уязвимостей, и новая iOS 26.5.1 продолжает эту работу. Обсуждаем первые впечатления в нашем чате в Telegram.

Как iOS 26.5.1 влияет на батарею iPhone

Автономность — большая проблема iOS 26. Интерфейс Liquid Glass оказался требовательнее к ресурсам, чем рассчитывали пользователи, а фоновые процессы Apple Intelligence добавляли нагрузку. После выхода iOS 26.5 жалобы на быстрый разряд батареи не утихли — мы подробно разбирали ситуацию в тесте автономности iOS 26.5.

Минорные обновления формата x.x.1 нередко включают оптимизации фоновых задач, которые напрямую влияют на расход заряда. Если просадка батареи после iOS 26.5 была вызвана программной ошибкой, а не аппаратным износом, iOS 26.5.1 может заметно улучшить ситуацию.

Владельцы старых моделей — iPhone 11, 13, 14 — традиционно получают наибольший эффект от таких улучшений. Как повёл себя iPhone 16 Plus на iOS 26.5, мы уже тестировали — результаты по 26.5.1 опубликуем, как только соберём данные. Следите за обновлениями в нашем Telegram-канале.

Когда выйдет iOS 26.6

26 мая Apple выпустила первую бету iOS 26.6 для разработчиков. Крупных нововведений внутри нет — обновление сосредоточено на стабильности, багфиксах и патчах безопасности. Под капотом обнаружились уведомления о лимите заблокированных контактов.

По графику прошлых лет финальная iOS 26.6 должна выйти в конце июля 2026. Это будет последнее обновление iOS 26 — дальше внимание Apple полностью переключится на iOS 27, презентация которой состоится 8 июня на WWDC.

Как установить iOS 26.5.1 на iPhone

Однозначно да. Минорные апдейты редко создают новые проблемы, а вот старые чинят исправно. Если вы уже на iOS 26.5 и ловите баги — обновить iPhone стоит при первой возможности. Если всё работает гладко — тоже ставьте: одни только патчи безопасности того стоят. Скачать iOS 26.5.1 можно стандартным способом — через настройки:

Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО. Дождитесь, пока iPhone обнаружит обновление iOS 26.5.1. Нажмите «Загрузить и установить».

Обновление весит немного, так что, сможете скачать его за несколько минут. Перед установкой убедитесь, что заряд выше 50%, и на всякий случай сделайте резервную копию через iCloud или Finder. Ну и поделитесь впечатлениями в нашем Телеграм-чате!