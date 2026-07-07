Как скачать Сбер Кидс на iPhone: новое приложение BookTracker доступно в App Store

Сбер вновь протащил приложение СберКидс в App Store, и опять окольным путём. В поиске приложение прячется под вывеской BookTracker и прикидывается трекером прочитанных книг, хотя внутри сидит всё тот же СберKids. Если вам заодно нужны другие банковские приложения, пропавшие из App Store, вернуть их на Айфон тоже вполне реально.



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Для тех, кто включился в эту историю не с начала. Приложение СберKids — это отдельный банк для детей от 6 до 13 лет. У ребёнка появляется своя карта и приложение, где он следит за балансом, откладывает на мечту и постепенно отучается тратить всё в первый же день.

Управление остается у родителя: лимиты, блокировка и статистика по расходам живут прямо в СберБанк Онлайн. Долгое время единственным способом занести сервис на iPhone была фирменная утилита Сбера, вариант откровенно на любителя. Сейчас достаточно обычного поиска по магазину, надо лишь знать актуальное название.

Как скачать СберKids на iPhone

Открывайте App Store и вбивайте в строку поиска BookTracker, либо жмите на эту ссылку. За скромной иконкой читалки прячется рабочий клиент детского банка. Приём знакомый: Apple видит безобидную книжную программу, а пользователь получает банк целиком. Тем же способом Сбер уже не раз возвращал свои сервисы в магазин, и пока схема исправно работает.

Ставится всё как любое рядовое приложение для Айфона: менять регион Apple ID не придётся, компьютер тоже ни к чему. И небольшой совет по итогам прошлых серий: качайте сразу, не откладывая на вечер. Стоит модераторам сообразить, что BookTracker — это СберКидс, приложение тут же вылетает из выдачи. Подлинность релиза Сбер по традиции подтверждает у себя в канале, так что нарваться на подделку почти нереально.

Скачать СберKids на iPhone

Как мы узнали, что Сбер Кидс вернули в App Store? Подсмотрели в Телеграм-канале AppBank. Ребята первыми дают инфу о возвращении приложений российских банков и соцсетей в каталог Apple.

Что умеет новый СберKids

От того урезанного по функциям приложения, которое когда-то удалила Apple, почти ничего не осталось. Начинку Сбер подтянул так, что детская версия местами не уступает взрослой. Еще в прошлой версии все заработало как следует, а теперь и подавно.

Оплата через СБП и по QR-коду. Ребёнок платит в магазинах телефоном и переводит деньги приятелям в любой банк, а не только внутри Сбера.

и по QR-коду. Ребёнок платит в магазинах телефоном и переводит деньги приятелям в любой банк, а не только внутри Сбера. Копилка под проценты . Деньги на цель не просто лежат мёртвым грузом, а прирастают процентами, и накопления перестают быть пустым словом.

. Деньги на цель не просто лежат мёртвым грузом, а прирастают процентами, и накопления перестают быть пустым словом. Ролики про финграмотность . Короткие видео о бюджете, тратах и защите от мошенников, снятые так, что ребёнок досматривает до конца.

. Короткие видео о бюджете, тратах и защите от мошенников, снятые так, что ребёнок досматривает до конца. Помощник СберКот на базе нейросети GigaChat. Объяснит, что делать с потерянной картой или неприходящим кодом, разберётся с вопросами про деньги и даже подтянет по школьным заданиям.

СберКот особенно радует: это полноценный персонаж, который ловит голос и двигается на экране. Прежде такое водилось только в версии для Android, а теперь функция доступна и на iOS.

Кому пригодится СберKids на iPhone

Ребёнку стукнуло шесть, и вы прикидываете, как приучить его к деньгам без ежедневных «дай на булочку»? Тогда СберKids точно ваш кандидат. Мне близок сам принцип: ребёнок осваивает финансы в среде, собранной под него, а не плутает по взрослому Сбербанк Онлайн с десятками разделов. Страховка при этом никуда не делась, карту в любой момент можно заморозить, а траты отследить до копейки.

Скачать СберKids на iPhone

Вывод прежний, и другого не будет: медлить нельзя. Сюжет с замаскированными банками крутится по одному кругу. Apple рано или поздно раскусывает, что за вывеской BookTracker прячется СберКидс от Сбера и удаляет из App Store. Заметили приложение в магазине, ставьте не раздумывая. Прозевали момент, придётся возвращаться к фирменной утилите Сбера, а это уже другой разговор.