Как узнать, где есть бензин прямо сейчас — новая карта заправок от Т-Банка

На фоне перебоев с топливом в ряде регионов появился ещё один инструмент, который помогает понять, где реально можно залить бензин. «Т-Банк» выпустил бесплатную онлайн-карту АЗС с прогнозом наличия АИ-92 и АИ-95. Главное отличие от классических агрегаторов заправок — данные строятся на реальных покупках картами банка, а не на рекламе сетей. Пока одни следят за тем, что в Госдуме потребовали разблокировать Telegram, другие уже решают более насущную задачу — где заправиться в 2026 году.



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Как работает карта АЗС с бензином от Т-Банка

Карта Т-Банка показывает не просто список заправок, а прогноз, есть ли на них топливо прямо сейчас. По данным банка, на карте отметили более 20 тысяч АЗС, на которых зафиксировали покупки бензина, а информация обновляется автоматически.

Механика простая: сервис опирается на транзакции — то есть на сам факт оплаты топлива картой без привязки к конкретному человеку. Если люди только что расплачивались бензином на заправке, значит, он там с большой вероятностью есть. По каждой АЗС России сервис выдаёт сразу несколько подсказок, которые помогают решить, ехать туда или нет. С учетом того, что у Т-Банка 55 миллионов клиентов, сервису можно доверять.

Прогноз наличия АИ-92 и АИ-95 — самые ходовые марки бензина;

— самые ходовые марки бензина; Отметки самих водителей — есть ли топливо и очереди;

Время последней покупки картой «Т-Банка» — по нему видно, работает заправка или простаивает.

Последний пункт особенно полезен в дни ажиотажа. Если последняя покупка была пару минут назад — заправка работает прямо сейчас. Если же оплат не было несколько часов, это повод насторожиться: возможно, бензин закончился или АЗС закрыта.

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Как открыть карту АЗС Т-Банка на iPhone

Карта с бензином от Т-Банка доступна всем, а не только клиентам банка. Пока я заметил только один минус: она запрашивает доступ к геолокации, хотя он уже есть. Можно отозвать и дать разрешение заново или просто найти свой город вручную. Открыть её на iPhone можно несколькими способами.

Зайдите на сайт сервиса toplivo.tbank.ru прямо в Safari — регистрация и приложение не нужны. Если у вас установлено приложение «Т-Банка», найдите карту через поиск по запросу «бензин». Также карта встроена на главную страницу приложения «Авто.ру».

Самый быстрый вариант — открыть сайт в браузере без установки лишних приложений. Для удобства ярлык сайта можно вынести на домашний экран iPhone через меню «Поделиться» и пункт «На экран Домой».

Не получилось открыть карту или что-то пошло не так с сайтом? Напишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Если вы держите под рукой сразу несколько таких сервисов, полезной может оказаться наша инструкция про то, где есть бензин на карте заправок.

Чем карта АЗС Т-Банка отличается от сервиса «Топливо»

Важно не путать новую карту с уже существующим сервисом банка. Сервис «Топливо» работает только с партнёрскими АЗС, где можно расплатиться прямо из приложения, и наличие бензина он не показывает. Новая карта решает другую задачу — не оплату, а именно поиск работающей заправки.

Похожий инструмент тестирует и «Яндекс». В начале июля 2026 года компания начала тестировать интерактивную карту на основе обезличенных данных «Яндекс Заправок» о проливах топлива за последний час. Но пока она доступна только водителям такси в приложении «Яндекс Про», тогда как новая карта АЗС открыта для всех. Тем не менее, сервис с топливом очень крутой и выгодный: если еще не пробовали, заводите карту Т-Банка по ссылке ниже и получайте бонус 500 рублей!

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Стоит ли пользоваться картой АЗС Т-Банка

Сервис реально полезен, если в вашем регионе есть перебои с бензином или вы едете в незнакомый город и не хотите объезжать пустые колонки. Прогноз по свежим оплатам даёт больше пользы, чем обычный список заправок, где не видно, есть ли на них топливо.

При этом стоит помнить об ограничении: это прогноз, а не гарантия. Данные строятся на транзакциях и отметках водителей, поэтому ситуация на конкретной АЗС может измениться за минуты. Слепо доверять карте не стоит — это скорее подсказка, куда ехать в первую очередь.

Карта АЗС бесплатно

Кстати, если пользуетесь банковскими приложениями на iPhone, обратите внимание: ПСБ вернулся в App Store и висит там уже давно. Скачайте, а то вдруг пропадет.