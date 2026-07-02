Приложение банка УБРиР на iPhone — скачать из App Store, прямая ссылка

Скачать УБРиР на Айфон снова можно напрямую из магазина, и это не шутка. Клиент банка вернули в App Store, только прячется он под нейтральным названием «РУбли». Приложение настоящее и полностью рабочее, мы это проверили, но нигде о нём особо не трубят: такие клиенты Apple вычищает быстро, поэтому чем меньше шума, тем дольше живёт ссылка. Тем же путём в магазин недавно возвращались СберИнвестиции под именем «Актив».



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История знакомая до боли. После санкций приложения российских банков одно за другим пропадали из App Store, а разработчики принялись заливать их обратно под видом трекеров бюджета, планировщиков и прочих безобидных финансовых утилит. УБРиР для Айфона пошёл той же дорогой, вот только у его возвращения есть нюанс, о котором стоит знать заранее.

Что за приложение РУбли и почему новый УБРиР не афишируют

В магазине клиент лежит под именем «РУбли» и формально выглядит как простая программа для учёта личных финансов. Внутри же вас ждёт привычный мобильный банк УБРиР со всеми функциями: карты, платежи, переводы по номеру телефона, история операций и оплата по QR. Мы установили новый УБРиР для Айфона, авторизовались под своей учётной записью и прогнали основные сценарии. Всё работает так же, как в старом клиенте, никаких подвохов внутри нет.

Почему тогда об этом молчат? Всё просто. Как только подобное приложение набирает популярность и попадает в поле зрения Apple, его удаляют из магазина. Поэтому банк и медиа стараются не привлекать к нему лишнего внимания, чтобы окно для скачивания продержалось подольше.

Скачать РУбли

Не могу скачать УБРиР на Айфон — что делать

А теперь та самая хитрость. В отличие от недавних клиентов Сбера или Т-Банка, приложение «РУбли» от УБРиР недоступно в российском App Store. Если вы просто вобьёте название в поиск со своей учётной записью, магазин его не покажет, поэтому напрямую УБРиР скачать не выйдет. Чтобы добраться до клиента, придётся временно сменить регион App Store. Звучит страшнее, чем есть на самом деле: вся операция занимает пару минут.

И сразу важное: менять регион Apple ID вовсе не обязательно. Достаточно просто изменить страну в App Store, а сразу после можно спокойно вернуть Россию.

Откройте «Настройки» и нажмите на своё имя в самом верху экрана. Зайдите в раздел «Медиаматериалы и покупки» и выберите «Просмотреть учётную запись». Откройте пункт «Страна или регион». Нажмите «Изменить страну или регион» и выберите из списка другую страну, например Беларусь. Согласитесь с условиями App Store для нового региона. Заполните данные о способе оплаты, которые магазин запросит на следующем шаге.

Вот здесь и кроется главный момент. При смене региона App Store попросит указать способ оплаты и адрес для выставления счёта в новой стране. Реальная карта не нужна, а вот адрес система проверяет на формат. Проще всего взять готовый корректный адрес из генератора: он выдаёт правдоподобные данные под выбранную страну, которые App Store спокойно принимает.

Откройте генератор, выберите ту же страну, что и в настройках (в нашем примере Беларусь), скопируйте индекс, город, улицу и телефон, а затем вставьте их в форму App Store. Способ оплаты при этом можно оставить пустым, если магазин даёт выбрать вариант «Нет». Страну, кстати, можете выбирать любую.

Открыть генератор адресов

Как скачать УБРиР на Айфон и вернуть регион Россия

Когда регион сменён, возвращайтесь в App Store и ищите приложение «РУбли». Теперь магазин его показывает: скачиваете и устанавливаете как обычную бесплатную программу. Вот так и получается скачать УБРиР на Айфон, обойдя ограничения магазина. После установки клиент никуда не денется, даже если позже Apple вычистит его из App Store.

Сразу после загрузки возвращайте регион обратно на Россию тем же путём через настройки. На уже установленное приложение это никак не влияет: оно продолжит работать, а вы снова получите доступ к привычному российскому App Store. Зайдите в личный кабинет УБРиР под своим логином и паролем, как в старом клиенте, и пользуйтесь.

Ещё один момент. Если на Айфоне остался старый клиент банка, после установки нового его стоит удалить, и вот почему это касается приложений всех банков. Так вы не запутаетесь, где рабочая версия, и не поймаете лишние баги при входе.

Не получилось установить или остались вопросы по входу? Загляните в наши каналы в Telegram или МАКС, там подскажут рабочее решение.

Скачать РУбли