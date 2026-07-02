Как скачать ПСБ на Айфон прямо сейчас — приложение уже в App Store

Российские банки не первый год играют с Apple в прятки: их клиенты вылетают из App Store, а потом всплывают под новыми вывесками. Так вышло и сейчас, в магазине тихо появился ПСБ под названием «Чайная церемония». Похожим путём недавно возвращался в App Store УБРиР, только там пришлось повозиться со сменой региона. А вот скачать ПСБ на Айфон выйдет заметно проще, ведь приложение лежит в российском магазине и качается напрямую. Мы всё проверили лично: клиент настоящий и рабочий.



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«Чайная церемония» — настоящий ПСБ или нет

Поскольку альтернатив App Store у нас в стране по сути нет, качать клиент придётся именно оттуда. Приложение «Чайная церемония» доступно по этой ссылке, переходите и ставьте на смартфон. В магазине оно числится как каталог для любителей чая: хранение коллекции, заметки о дегустациях, карта происхождения сортов и ни слова про банк. Причем висит в App Store уже не первый месяц!

Классическая маскировка, чтобы модераторы Apple не заметили гостя раньше времени. Если раньше поставить банковский клиент напрямую не выходило, то теперь банк ПСБ скачать на Айфон можно прямо из App Store. И это удачный момент, ведь новое приложение ПСБ в App Store живёт ровно до того, как его вычистят, так что медлить не стоит.

ПСБ в App Store

Что умеет приложение ПСБ

Никакого чайного каталога вы, конечно, не увидите. После установки и входа по номеру телефона откроется привычный мобильный банк ПСБ: счета и карты, переводы по номеру телефона, оплата ЖКХ и по реквизитам, история операций и поддержка в чате. По сути это полноценное приложение ПСБ для iPhone, просто под другой обложкой.

Работает оно удобнее веб-версии: пуши о списаниях и поступлениях, вход по Face ID, быстрый запуск с домашнего экрана. Если на Айфоне остался старый клиент банка, после установки нового его лучше убрать, и вот почему это касается приложений всех банков, чтобы не запутаться, где рабочая версия.

Как платить Айфоном через ПСБ

Ещё один повод скачать новое приложение ПСБ — это бесконтактная оплата. После ухода Apple Pay банк оперативно подключился к технологии «Волна» от НСПК: она позволяет платить Айфоном по Bluetooth, без Apple Pay.

Чтобы включить оплату, откройте в приложении раздел «Платежи».

Выберите способ через «Волну».

Поднесите смартфон к терминалу с поддержкой Bluetooth и подтвердите операцию.

Платить телефоном удобно где угодно, от супермаркета до колонки на заправке, а найти ближайшую поможет карта заправок для Айфона.

ПСБ в App Store

Правило тут простое: даже если приложение уберут из магазина через пару часов, уже установленный клиент никуда не денется и продолжит работать на вашем устройстве. Удаление из App Store бьёт только по тем, кто не успел загрузить. Поэтому если вы давно сидите на неудобной веб-версии или только что взяли новый смартфон, не тяните. Скачайте ПСБ на Айфон сейчас, войдите в аккаунт и проверьте оплату, чтобы потом не кусать локти, когда окно закроется. Делитесь в нашем Телеграм-чате, установили ли вы приложение и какого вам не хватает в App Store.