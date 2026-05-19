Клуб романтики на iPhone: как скачать и играть в России

Почти два года одна из самых популярных мобильных игр в России была недоступна для скачивания. Миллионы фанатов искали обходные пути, меняли регион Apple ID и ставили VPN — лишь бы продолжить читать любимые истории. А теперь «Клуб романтики» снова можно скачать из App Store. Правда, с оговорками. Тем временем в российском App Store хватает и других хитов — мы уже собирали самые популярные бесплатные игры для iPhone из топа магазина.



Если вы хоть раз слышали про эту игру от подруги, сестры или жены — сейчас самое время разобраться, что произошло. Разработчики из молдавской студии Your Story Interactive выпустили отдельную версию приложения специально для российского рынка. И это уже не совсем та игра, которая была раньше. Рассказываем, что изменилось, почему так вышло и стоит ли скачивать.

Клуб романтики: что это за игра и почему она популярна

«Клуб романтики» — это мобильная игра в жанре визуальной новеллы. Вы просто читаете интерактивную историю и сами решаете, как будут развиваться события. Выбираете, с кем строить отношения, какие поступки совершать и чем закончится сюжет. Звучит как обычная «читалка», но на деле всё гораздо затягивающее.

Разработала игру независимая студия Your Story Interactive. Впервые приложение появилось в App Store ещё в 2018 году — и с тех пор обросло огромной аудиторией. В Google Play игру скачали более 10 миллионов раз, а в сообществе «ВКонтакте» сейчас почти полтора миллиона подписчиков. Для мобильной игры из Молдовы — цифры просто космические.

Суть проста: вы запускаете приложение и выбираете одну из десятков историй. Каждая — это полноценный роман с несколькими сезонами. В начале вы настраиваете внешность главного персонажа — причёску, цвет глаз, одежду. А дальше начинается чтение с выборами. В ключевых моментах на экране появляются варианты действий, и от вашего решения зависит, как повернётся сюжет. Пойдёте на свидание с загадочным незнакомцем или откажете? Раскроете тайну или промолчите? Каждый выбор ведёт к своей уникальной развилке и концовке.

На сегодня в приложении доступно около 57 историй самых разных жанров. Тут вам и вампирское фэнтези вроде «Рождённой Луной», и пиратские приключения «Паруса в тумане», и пляжный детектив «Высокий прибой», и средневековые саги, и голливудские драмы. Есть даже история про журналистку времён Первой мировой войны. Несмотря на слово «романтики» в названии, жанровый разброс огромный — от ужасов до комедий.

Отдельная тема — внутриигровая экономика. Ключевые решения стоят игровой валюты — алмазов. За них можно купить красивую одежду, открыть романтическую сцену с любимым персонажем или даже спасти кого-то от гибели. Алмазы дают за ежедневный вход в игру, за просмотр рекламы и за прохождение первых глав. Но если хочется всё и сразу — придётся докупать за реальные деньги. Игра бесплатная, но модель free-to-play тут работает на полную катушку. Без алмазов историю можно пройти, но многие интересные ветки останутся закрытыми.

Основная аудитория — девушки и молодые женщины. Но было бы неправильно называть «Клуб романтики» детской забавой. Истории здесь серьёзно проработаны, сценаристы проводят исторические исследования, а сюжеты затрагивают по-настоящему взрослые темы. Возрастной рейтинг у приложения — 18+.

Почему Клуб романтики удаляли из App Store в России

Летом 2024 года «Клуб романтики» пропал из российского App Store и Google Play. Произошло это не по желанию разработчиков — Роскомнадзор внёс игру в реестр запрещённых ресурсов. Причиной стал контент, который ведомство расценило как нарушающий российское законодательство. Речь шла об однополых романтических линиях в некоторых историях.

После включения в реестр разработчики по требованию РКН ограничили доступ к приложению на территории России. В тот момент студия заявила, что ценности компании не позволяют просто взять и вырезать этот контент из игры. Фактически создатели оказались перед выбором: убрать часть сюжетных линий или потерять российский рынок. Тогда они выбрали второе.

Для российских игроков это стало настоящим ударом. Фанаты начали массово менять регион в Apple ID, использовать VPN и искать сторонние способы установки. Кто-то заводил второй аккаунт в другой стране, кто-то скачивал APK-файлы на Android. Но для большинства обычных пользователей игра просто перестала существовать.

Всё это время разработчики продолжали выпускать обновления и новые истории на русском языке. Игра никуда не делась — она просто стала недоступна для скачивания в России.

Отличия российской версии Клуба романтики от обычной

В мае 2026 года студия Your Story Interactive объявила о возвращении в Россию. Но не просто так — разработчики подготовили отдельную региональную версию, адаптированную под российские требования.

Что это означает на практике? Из российской версии удалены все однополые романтические линии. Все сюжетные ветки, где можно было выстроить отношения с персонажем своего пола, вырезаны. Об этом прямо написано в аннотации к игре в App Store. В российской версии романтические отношения доступны только между персонажами разных полов.

При этом международная версия игры осталась без изменений. Разработчики специально подчеркнули, что это не отказ от их позиции — они по-прежнему хотят делать истории для всех. Но при этом хотят соблюдать законы стран, где распространяется их контент.

В сообществе «ВКонтакте» команда объяснила логику решения: в 2024 году у них просто не было понимания, как продолжить работу в России в рамках закона. Со временем они нашли техническое решение — создать отдельную региональную сборку. По сути, это та же самая игра с теми же историями, но с вырезанным контентом, который не соответствует российскому законодательству.

Реакция аудитории оказалась предсказуемо неоднозначной. Одни обрадовались самому факту возвращения и возможности снова играть без VPN. Другие раскритиковали решение вырезать часть контента. Но факт остаётся фактом — игра снова доступна в App Store.

Как скачать «Клуб романтики» на iPhone

Если вы хотите установить «Клуб романтики» на свой iPhone прямо сейчас, то процесс элементарный. Важно понимать: в российском App Store доступна именно новая адаптированная версия. Она отличается от международной и является отдельным приложением.

Вот что нужно сделать. Откройте App Store на iPhone. В поиске введите «Клуб Романтики». Найдите приложение от разработчика Your Story Interactive — обратите внимание, что оно может называться просто «Клуб Романтики» без приписки «Мои Истории», как было раньше. Нажмите «Загрузить». Приложение бесплатное и весит не так уж много. Либо можете перейти по прямой ссылке в App Store.

Обратите внимание: у российской версии новый идентификатор в App Store. Это не обновление старого приложения, а совершенно отдельная программа. Если раньше вы играли в «Клуб романтики» через международную версию (например, сменив регион Apple ID), то прогресс из неё не перенесётся автоматически.

Стоит ли скачивать «Клуб романтики» на iPhone

Если вы раньше не играли в «Клуб романтики» и вам просто интересно попробовать — скачивайте без раздумий. Российская версия содержит все те же десятки историй с проработанными сюжетами, красивой графикой и затягивающим геймплеем. Вы можете выбирать внешность персонажа, развивать отношения, принимать решения, влияющие на концовку, — всё это никуда не делось. Для знакомства с жанром визуальных новелл это по-прежнему одно из лучших приложений.

Если же вы были фанатом оригинала и именно разнообразие романтических линий для вас было важной частью игры, то адаптированная версия может разочаровать. Часть контента вырезана, и это заметно.

Как бы там ни было, возвращение «Клуба романтики» в российский App Store — событие значимое. Это одно из самых популярных мобильных приложений в стране, и почти два года без него были ощутимы. Разработчики из Your Story Interactive нашли компромиссное решение, которое позволило им вернуться на рынок, не нарушая закон. Можно спорить о правильности такого подхода, но для миллионов российских игроков главное — любимая игра снова работает. Без VPN, без смены региона, без танцев с бубном.