Как запускать приложения и команды с iPhone на Mac — пошаговая инструкция

Все знают, что Apple встроила функцию «Видеоповтор iPhone» — она позволяет управлять смартфоном с Mac. Но в обратную сторону нативных инструментов нет. Я часто работаю за Mac с несколькими открытыми приложениями одновременно. ChatGPT, Claude, Cursor, браузер, Telegram — и все это на разных рабочих столах. Переключаться через Cmd+Tab можно, но когда приложений много, это превращается в рулетку. В какой-то момент я подумал: было бы здорово запускать нужное прямо с айфона, который и так лежит рядом. И оказалось, что такая штука уже существует. Недавно я с восторгом открыл для себя виджеты Live Activities на Mac и понял, что iPhone может гораздо больше в связке с компьютером. Рассказываю, как я превратил айфон в удобный пульт для macOS с помощью бесплатного приложения Choclift.



Что умеет Choclift для управления Mac с iPhone

Choclift — это пара приложений-компаньонов для iPhone и Mac. Идея максимально простая: вы устанавливаете оба приложения, подключаете устройства через одну сеть Wi-Fi и получаете на экране айфона панель с иконками приложений вашего Mac. Нажимаете на иконку — приложение мгновенно открывается на компьютере. Без удалённого рабочего стола, без VNC, без сложных настроек.

По сути, iPhone превращается в сенсорную панель управления для macOS. Только вместо Touch Bar, который Apple благополучно убила, вы получаете полноценный экран с настраиваемыми кнопками. Причём добавлять туда можно не только приложения, но и быстрые команды Apple Shortcuts, и ссылки на сайты.

Разработали Choclift ребята из немецкой студии Shaped Agency. Приложение появилось в App Store весной 2026 года и уже успело набрать восторженные отзывы. Версия для iPhone бесплатная с базовым набором функций. За расширенные возможности — дополнительные страницы бара и функцию App Time Travel — просят 2,99 доллара в месяц. Но бесплатной версии более чем достаточно для комфортной работы. Если вы из тех, кто любит настраивать Mac под себя до мелочей, Choclift точно придётся по душе.

Подключение iPhone к Mac в Choclift: пошаговая настройка

Весь процесс настройки занимает буквально пару минут. Вот что нужно сделать:

Скачайте Choclift из App Store на iPhone. Приложение также поддерживает Vision Pro, если вдруг у вас есть. Установите приложение-компаньон Choclift на Mac — тоже из App Store или с официального сайта choclift.com. Убедитесь, что оба устройства находятся в одной сети Wi-Fi. Откройте Choclift на Mac — на экране появится четырёхзначный PIN-код. Введите этот код в приложении на iPhone и нажмите Connect.

Всё. Устройства синхронизируются мгновенно, и на экране iPhone появится бар с восемью ячейками для иконок. Подключение происходит один раз — при следующем запуске приложения устройства найдут друг друга автоматически, если находятся в одной сети.

Приложения, команды и сайты в Choclift: что можно запускать

На Mac в приложении Choclift есть удобная панель настройки. Нажимаете на пустую ячейку и видите три вкладки: App, Apple Shortcuts и Website Links.

Во вкладке App отображается библиотека всех установленных приложений на вашем Mac. Ищете нужное через поиск, нажимаете Add — и иконка появляется в баре. Во вкладке Apple Shortcuts показываются все быстрые команды, которые вы создали или скачали на Mac. Это, пожалуй, самая мощная часть Choclift: вы можете назначить на кнопку в баре абсолютно любой сценарий автоматизации. Запуск VPN, переключение звукового выхода, отправка текста в буфер обмена — всё это работает в одно касание с айфона.

Третья вкладка — Website Links. Добавляете URL, даёте ему название, и ссылка открывается в браузере на Mac по нажатию кнопки на iPhone. Удобно для рабочих дашбордов или сервисов, которые вы открываете каждый день. Если у вас бывают проблемы с откликом трекпада, советую заглянуть в нашу инструкцию по настройке трекпада MacBook — тогда Choclift пригодится ещё больше.

Сценарии для Choclift: ChatGPT, браузер и другие кнопки

Я настроил бар под свои задачи и остался очень доволен результатом. Вот что у меня сейчас стоит на первой странице:

ChatGPT — для быстрых вопросов и генерации текстов.

— для быстрых вопросов и генерации текстов. Claude — основной рабочий инструмент для статей и редактуры.

— основной рабочий инструмент для статей и редактуры. Telegram — когда нужно быстро переключиться на мессенджер.

— когда нужно быстро переключиться на мессенджер. VPN — быстрая команда для активации VPN-соединения.

Четыре кнопки — и я закрываю 90% ситуаций, когда мне нужно быстро переключиться между задачами. Раньше я тянулся к трекпаду, жал Cmd+Tab и листал через десяток открытых окон. Теперь просто касаюсь иконки на айфоне, и нужное приложение моментально оказывается на переднем плане. Каждое нажатие сопровождается тактильной отдачей — лёгкой вибрацией, которая подтверждает действие. Мелочь, но приятно.

Отдельно хочу сказать про быструю команду для VPN. Я создал простой шорткат в Apple Shortcuts, который активирует нужный VPN-профиль. Добавил его в Choclift — и теперь включаю VPN одним тапом с айфона, вообще не трогая Mac. Это реально быстрее, чем лезть в настройки или кликать по иконке в строке меню.

Жесты Choclift для управления окнами и приложениями Mac

Помимо запуска приложений, Choclift поддерживает несколько полезных жестов. Свайп двумя пальцами вниз по экрану iPhone сворачивает активное окно на Mac. Это работает как альтернатива горячей клавише Cmd+H, только быстрее и интуитивнее — особенно когда одна рука занята чашкой кофе.

В платной версии Added Sugar появляется функция App Time Travel — временная шкала недавно открытых приложений. Вы можете пролистать её назад и быстро вернуться к программе, которую закрыли пять минут назад. По сути, это история активности, но с возможностью мгновенного переключения. Также платная подписка открывает до 8 страниц бара. Можно создать отдельные наборы кнопок для разных рабочих процессов: одна страница для написания текстов, другая для работы с кодом, третья для дизайна.

Приложение работает и в портретной, и в альбомной ориентации iPhone. Можно поставить смартфон горизонтально рядом с клавиатурой — получится что-то вроде компактной панели управления.

Кому пригодится Choclift для Mac и iPhone

Если вы работаете за Mac и ваш iPhone всё равно лежит рядом — штука точно полезная. Choclift решает простую задачу, но решает её отлично. Запуск приложений, быстрые команды, ссылки на сайты — всё доступно в одно касание, без необходимости переключаться между окнами на компьютере.

Базовая версия бесплатная, и для большинства пользователей её будет достаточно. Восемь кнопок на одной странице — это немало. Если захочется большего, подписка Added Sugar обойдётся в 2,99 доллара в месяц с бесплатным пробным периодом на 7 дней.

Скачать Choclift можно из App Store для iPhone и App Store для Mac. Приложение требует iOS 17 и macOS 14 или новее.

Мне кажется, Apple давно пора было сделать что-то подобное встроенными средствами. Компания добавила возможность транслировать экран iPhone на Mac, но в обратную сторону не предложила практически ничего. Choclift закрывает этот пробел — и делает это красиво, быстро и бесплатно.