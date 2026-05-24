Тормозит курсор и трекпад MacBook плохо реагирует на касания: что делать

Курсор на MacBook или внешнем Magic Trackpad начал двигаться рывками, подтормаживать или, наоборот, носиться по экрану от малейшего касания? Чаще всего дело в программном сбое, и лечится он за пару минут. Обычно такое поведение вылезает после очередного обновления системы, к концу долгой рабочей сессии или из-за грязи на сенсорной панели. Ниже — разбор, что делать по порядку: от банальной протирки поверхности до сброса Bluetooth и переустановки macOS. Кстати, если у вас MacBook без русской раскладки, узнайте, опасно ли делать гравировку на клавиатуре MacBook.



Почему курсор на MacBook двигается рывками

Прежде чем переходить к действиям, полезно понять источник проблемы. Указатель может вести себя не так как вы привыкли по нескольким:

Загрязнение поверхности — капли воды, жир от пальцев, остатки крема для рук мешают сенсорам считывать движение.

— капли воды, жир от пальцев, остатки крема для рук мешают сенсорам считывать движение. Программные сбои macOS — особенно после установки крупного обновления системы .

— особенно после установки . Проблемы Bluetooth — для внешнего Magic Trackpad характерны проблемы со связью.

— для внешнего Magic Trackpad характерны проблемы со связью. Неправильно выставленная скорость указателя в настройках.

Аппаратная поломка — самый редкий случай, но его нельзя исключать.

В подавляющем большинстве случаев речь идёт именно о программной проблеме, и до похода в сервис дело не доходит. Ещё не определились, чем вам удобнее пользоваться? Почитайте, чем лучше управлять MacBook — мышью или трекпадом. Начнём с простых шагов.

Грязный трекпад MacBook: как это влияет на курсор

Это первое, что стоит сделать. Мелкие капли воды, кожный жир, частицы крема или пыли на стеклянной поверхности нарушают распознавание касаний. Возьмите сухую салфетку из микрофибры или мягкую безворсовую ткань и аккуратно протрите трекпад.

Не используйте бытовые чистящие средства, спирт высокой концентрации или мокрые тряпки — это может повредить олеофобное покрытие. Если загрязнение сильное, слегка увлажните салфетку дистиллированной водой и протрите поверхность, затем вытрите насухо. Руки тоже должны быть чистыми и сухими: жирные или мокрые пальцы — частая причина «прыгающего» курсора.

Быстрый способ перезапустить работу трекпада

Простой приём, который часто срабатывает. Нажмите кнопку питания (Touch ID на современных MacBook), чтобы заблокировать экран. Подождите 10 секунд и снова разблокируйте Mac, введя пароль. Этого короткого «перезапуска» сессии бывает достаточно, чтобы система заново инициализировала драйвер трекпада и движение указателя стало плавным.

Причем вам не надо пытаться попасть в экранные кнопки и делать что-то с помощью этого самого плохо работающего трекпада. Все делается кнопкой на клавиатуре.

Как изменить скорость курсора на MacBook

Иногда проблема не в самом трекпаде, а в слишком высокой или слишком низкой чувствительности. Если указатель «улетает» при малейшем движении пальца или, наоборот, едва ползёт, отрегулируйте скорость:

Откройте меню Apple в левом верхнем углу и выберите «Системные настройки». Перейдите в раздел «Трекпад». На вкладке «Курсор и нажатие» найдите ползунок «Скорость перемещения». Установите значение примерно посередине шкалы. Проведите пальцем по трекпаду и оцените, как двигается указатель. При необходимости подстройте дальше.

В этом же разделе можно отключить или включить «Тап для клика», настроить силу нажатия (Force Click) и проверить жесты — иногда пользователь случайно меняет настройки и потом не понимает, почему трекпад «странно» себя ведёт.

Как переподключить Magic Trackpad к Mac

Этот пункт актуален для внешнего Magic Trackpad, подключённого к iMac, Mac mini или Mac Studio. Способ удобен тем, что не требует перезагружать компьютер и закрывать рабочие приложения. Кстати, у Mac mini и Mac Studio есть удобная функция включения без кнопки питания.

Переверните трекпад и переведите выключатель сзади в положение «выкл». Откройте «Системные настройки» и перейдите в раздел Bluetooth. Убедитесь, что напротив Magic Trackpad появилась надпись «Не подключено». Подождите 10–15 секунд и включите трекпад обратно. Дождитесь автоматического переподключения. Если этого не произошло, нажмите на устройство в списке Bluetooth вручную.

На время процедуры держите под рукой проводную мышь или подключайтесь к Mac через Apple Watch с функцией автоматической разблокировки, иначе управлять системой без указателя будет сложно.

Даже если заряд аккумулятора Magic Trackpad далёк от нуля, попробуйте подключить его к тому же Mac кабелем USB-C (или Lightning для старых моделей). Оставьте на 5 минут — за это время трекпад успеет «представиться» системе как проводное устройство и заново синхронизироваться. Часто после такого подключения связь по Bluetooth тоже начинает работать стабильнее.

Перезагрузка Mac при зависании трекпада

Если предыдущие шаги не помогли, выполните стандартную перезагрузку: меню Apple — «Перезагрузить». Так очищается оперативная память и перезапускаются системные службы, а заодно уходят мелкие глюки, накопившиеся за несколько дней непрерывной работы.

Бывает, что курсор вообще не реагирует и до кнопки «Перезагрузить» добраться невозможно. Тогда — принудительное выключение: зажмите кнопку питания секунд на 5–10, пока Mac не отключится. Дальше включайте обычным коротким нажатием.

Как удалить Magic Trackpad из Bluetooth на Mac

Этот шаг выручает, когда между Mac и трекпадом есть проблемы с соединением. До начала обязательно подключите запасную мышь или другой трекпад — без них после удаления устройства Mac окажется фактически без управления.

Откройте «Системные настройки» и перейдите в раздел Bluetooth. Нажмите кнопку информации (значок «i») рядом с именем Magic Trackpad. Выберите «Забыть это устройство» и подтвердите действие. Перезагрузите Mac, а трекпад выключите и включите снова. Вернитесь в настройки Bluetooth и заново выполните сопряжение.

Чаще всего после этого курсор начинает ходить точно и без задержек. Если улучшение быстро пропадает — повторите удаление и сопряжение ещё пару раз. Иногда macOS вычищает остатки старого профиля только со второго или третьего захода.

Зачем обновлять macOS, когда не работает трекпад

Apple регулярно правит ошибки в драйверах ввода. Если вы давно сидите на старой версии macOS, вероятность поймать известный баг трекпада ощутимо выше. Проверка обновлений:

Откройте «Системные настройки». Перейдите в раздел «Основные» и затем «Обновление ПО». Дождитесь проверки и установите доступное обновление.

Перед установкой убедитесь, что MacBook подключён к зарядке, а на диске есть свободное место (минимум 20–30 ГБ для крупных апдейтов).

Переустановка macOS при проблемах с трекпадом

Когда ничего из предыдущего не сработало, попробуйте переустановить macOS поверх текущей системы по нашей инструкции. Файлы, программы и настройки остаются на месте — обновляются только системные компоненты.

Сделайте резервную копию через Time Machine — на всякий случай. Перезагрузите Mac в режим восстановления: на Apple Silicon удерживайте кнопку питания при включении, на Intel — нажмите Command + R сразу после звука загрузки. В меню утилит выберите «Переустановить macOS». Следуйте инструкциям на экране. При выборе диска укажите тот же том, где система уже установлена.

Процесс занимает 30–60 минут в зависимости от модели Mac и скорости интернета.

Полный сброс MacBook при серьёзных сбоях

Это последнее, за что стоит браться, только когда всё остальное не помогло. Полный сброс уносит с собой все данные на компьютере, поэтому резервная копия обязательна.

На Mac с чипом Apple Silicon или с T2 можно использовать функцию «Стереть контент и настройки» прямо из «Системных настроек» — «Основные» — «Перенос или сброс». На более старых моделях нужно загрузиться в режиме восстановления и через «Дисковую утилиту» стереть диск, а затем переустановить macOS.

Если даже после чистой установки и первичной настройки трекпад ведёт себя неадекватно — почти наверняка проблема аппаратная. Тогда дорога одна — в авторизованный сервисный центр Apple. У MacBook это, как правило, замена топ-кейса целиком (отдельно трекпад там не меняется), у Magic Trackpad — ремонт или покупка нового.

Что делать, если трекпад Mac по-прежнему работает неточно

Когда программные способы исчерпаны, вариантов остаётся три:

Подключить обычную мышь как временное решение — любая USB- или Bluetooth-мышь заработает без дополнительных драйверов.

— любая USB- или Bluetooth-мышь заработает без дополнительных драйверов. Отнести устройство в сервис на диагностику . Возможно, что проблема в железе.

. Возможно, что проблема в железе. Купить новый Magic Trackpad — актуальная версия с USB-C у Apple стоит 129 долларов, в России по неофициальным каналам — примерно от 15 000 ₽.

Перед визитом в сервис обязательно сделайте резервную копию данных — иногда диагностика требует полного сброса устройства.