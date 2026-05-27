В России запретили ввоз компьютеров и комплетующих ASUS, Samsung, Acer, Kingston, Intel и других. Что теперь будет

С 27 мая в России запрещён параллельный импорт компьютеров и комплектующих от двух десятков мировых производителей — среди них Acer, ASUS, HP, Samsung, Intel и Kingston. В Минпромторге уверяют, что на ассортименте это не скажется, но для покупателей это означает заметное сужение легальных каналов поставок. Кстати, цена MacBook Neo по параллельному импорту уже выросла на 10 тысяч рублей — и это только начало после уменьшения конкуренции.



Какие бренды убрали из списка параллельного импорта

Параллельный импорт — это ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, по сути обходной канал поставок. Именно благодаря ему после 2022 года в Россию продолжали попадать ноутбуки и комплектующие тех брендов, которые официально ушли с рынка. Подробнее о том, как работает параллельный импорт и что он значит для покупателей, мы рассказывали отдельно.

Теперь по этим брендам схема закрыта. В список попали 20 компаний: Acer, Adata, AIC, Apacer, ASUS, Cisco, Fujitsu, HP, Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend и xFusion. То есть речь не только про готовые ноутбуки, но и про процессоры, оперативную память, SSD и серверное оборудование.

Как запрет параллельного импорта повлияет на цены

Официальная позиция ведомства — изменения не повлияют на ассортимент, потому что на рынке есть аналоги. Под аналогами обычно подразумеваются китайские бренды и российские сборки на тех же комплектующих.

Звучит спокойно, но есть нюанс. Параллельный импорт держал цены в относительно адекватных рамках за счёт конкуренции серых поставщиков. Когда легальный ввоз сужается до официальных дистрибьюторов и «аналогов», предложение становится менее гибким, а цены — менее предсказуемыми и чаще всего они начинают расти причем иногда весьма неадекватно. Особенно это касается конкретных моделей и конфигураций: универсальной замены ноутбуку ASUS ROG или серверу HPE в каталоге китайского бренда может просто не быть.

Решение бьёт по нескольким группам покупателей:

тем, кто целенаправленно ищет конкретную модель ноутбука Acer, ASUS, HP или Samsung — выбор в рознице будет сокращаться по мере распродажи остатков

тем, кто собирает или апгрейдит ПК на компонентах Intel, Kingston, Hynix, Sandisk, Adata, Transcend, Apacer — это почти весь рынок памяти и SSD

корпоративным клиентам и интеграторам, которым нужны серверы и сетевое оборудование Cisco, HPE, IBM, Fujitsu, Hitachi

Для массового пользователя, который просто хочет «какой-нибудь ноутбук для работы и учёбы», катастрофы не будет — место займут китайские бренды и локальные сборщики. А вот тем, кто привык к конкретным моделям и экосистеме, придётся либо искать остатки, либо смириться с переходом на другие марки. Есть вопросы по выбору техники или хотите обсудить ситуацию с импортом? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там помогут разобраться.

Параллельный импорт Apple в Россию: что изменится

В опубликованном списке Apple нет. Параллельный импорт техники Apple в Россию пока работает по прежней схеме — именно так в страну попадают актуальные iPhone, iPad и Mac. Правда цены при таком способе ввоза для конечного потребителя не всегда адекватные и проще купить устройства на маркетплейсах или заказать из-за границы напрямую.

Слухи о возможном запрете на ввоз Айфонов появлялись и раньше — мы разбирали один такой случай в тексте про правда ли, что в России хотят закрыть серый канал для смартфонов Apple. Пока это остаётся слухами: Apple в новом списке отсутствует, и официальных сигналов о её включении нет.

Стоит ли покупать ноутбук Acer, ASUS или HP прямо сейчас

Паники не нужно, но и затягивать с покупкой конкретной модели из списка не стоит. Запасы, ввезённые до 27 мая, продолжат продаваться, и в ближайшие недели-месяцы цены вряд ли резко изменятся. Однако по мере того, как остатки будут заканчиваться, выбор сузится, а на популярные конфигурации возможен рост цен.

Если вы планировали покупку ноутбука ASUS, Acer, HP или Samsung в ближайшее время — имеет смысл не откладывать. Если апгрейдите ПК и присматривали конкретную плашку памяти Kingston или SSD Sandisk — то же самое. А вот менять планы и срочно скупать технику «на всякий случай» точно не стоит: аналоги на рынке есть, просто выбор станет более ограниченным.