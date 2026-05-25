Нейросеть Дипсик не работает в России: что произошло и как решить проблему

Вечером в воскресенье, 24 мая, пользователи из России столкнулись с неприятным сюрпризом — популярная китайская нейросеть DeepSeek внезапно перестала открываться. Ни сайт, ни приложение не работали без смены IP-адреса. Естественно, в сети тут же появились десятки версий: от целенаправленной блокировки до технического сбоя на серверах. Рассказываем, что именно произошло, почему DeepSeek вдруг стал недоступен и что делать, если у вас до сих пор не получается зайти в нейросеть. А пока у нас проблемы с доступом к DeepSeek, Apple готовит iOS 26.5.1, которая должна исправить баги iOS 26.5.



Сбой DeepSeek в России: когда начались проблемы с доступом

Первые жалобы начали появляться ещё в ночь с 23 на 24 мая. Пользователи писали, что при попытке зайти на chat.deepseek.com соединение просто обрывается — страница не загружается, запросы не отправляются. По данным мониторинговых сервисов detector404.ru и «Сбой.рф», за сутки о проблемах сообщили более 24 тысяч человек. Больше всего жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, но недоступность фиксировали по всей стране.

Пик обращений пришёлся на промежуток с 16:00 до 19:00 по московскому времени. Люди пробовали заходить и через браузер, и через мобильное приложение — результат одинаковый. При этом с IP-адресов других стран сервис работал совершенно нормально. Это важная деталь, потому что именно она и породила главный вопрос: а не заблокировали ли DeepSeek в России? Если вы раньше не сталкивались с этой нейросетью, у нас есть подробная инструкция о том, как пользоваться DeepSeek бесплатно.

Блокировали ли DeepSeek в России

При попытке загрузить нейросеть Дипсик в России обрыв происходит на этапе TLS. Такое поведение действительно характерно для сайтов, которые блокирует Роскомнадзор через ТСПУ — технические средства противодействия угрозам. Именно так в своё время ограничивали доступ к различным ресурсам на территории России.

Однако важная оговорка: сам по себе обрыв TLS ещё не является стопроцентным доказательством блокировки. Такие проблемы теоретически могут возникнуть и по другим причинам — например, из-за особенностей маршрутизации трафика или проблем на стороне провайдера.

Тем не менее вечером того же дня Роскомнадзор всё-таки прокомментировал ситуацию. Ведомство официально заявило, что не вводило ограничений в отношении DeepSeek. Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщили сразу несколько информагентств — ТАСС, «Интерфакс» и другие. Получается, что РКН свою причастность к сбою полностью отрицает.

Со стороны самой компании DeepSeek тоже не последовало никаких официальных комментариев. Так что конкретная причина, по которой сервис стал недоступен именно из России, на данный момент остаётся неизвестной.

Заработал ли DeepSeek после сбоя

Хорошая новость: по состоянию на утро понедельника, 25 мая, нейросеть снова доступна из России. Сайт открывается, чат функционирует, запросы обрабатываются. Что именно изменилось за ночь — непонятно, но факт остаётся фактом: сбой продлился примерно сутки и завершился сам собой.

Кстати, это далеко не первый подобный инцидент. В начале мая 2026 года пользователи уже жаловались на глобальный сбой DeepSeek — тогда проблемы наблюдались не только в России, но и в США, Великобритании и других странах. А в январе 2025-го, вскоре после громкого запуска модели DeepSeek-R1, сервис тоже испытывал серьёзные технические трудности из-за наплыва пользователей. Недавно вышла бесплатная нейросеть DeepSeek V4, которая по возможностям не уступает ChatGPT.

Как исправить ошибку подключения к DeepSeek на iPhone и компьютере

Хотя массовый сбой уже устранён, у некоторых пользователей проблемы с доступом могут сохраняться. Обычно это связано с кэшированными данными, зависшими DNS-записями или особенностями работы конкретного провайдера. Вот несколько простых шагов, которые стоит попробовать, прежде чем паниковать.

Перезагрузите роутер. Просто выключите его из розетки, подождите 30 секунд и включите обратно.

Просто выключите его из розетки, подождите 30 секунд и включите обратно. Перезагрузите iPhone или компьютер. Банально, но работает. Перезагрузка очищает временные сетевые настройки и заставляет устройство заново установить соединение с серверами DeepSeek .

Банально, но работает. Перезагрузка очищает и заставляет устройство заново установить соединение с . Включите и выключите авиарежим. Этот способ особенно актуален для iPhone. Свайпните вниз из правого верхнего угла, нажмите на значок самолёта, подождите 10 секунд и отключите его обратно. По сути, это быстрая перезагрузка сетевого модуля — устройство заново подключится к мобильной сети и получит свежие настройки DNS.

Этот способ особенно актуален для iPhone. Свайпните вниз из правого верхнего угла, нажмите на значок самолёта, подождите 10 секунд и отключите его обратно. По сути, это быстрая перезагрузка сетевого модуля — устройство заново подключится к мобильной сети и получит свежие настройки DNS. Полностью перезапустите приложение или браузер. Недостаточно просто свернуть приложение DeepSeek — нужно именно «убить» его. На iPhone смахните карточку приложения вверх в переключателе задач, а затем откройте заново. Если пользуетесь веб-версией, закройте все вкладки браузера и запустите его заново.

Недостаточно просто свернуть приложение DeepSeek — нужно именно «убить» его. На iPhone смахните карточку приложения вверх в переключателе задач, а затем откройте заново. Если пользуетесь веб-версией, закройте все вкладки браузера и запустите его заново. Очистите кэш и куки. Это последний и самый радикальный шаг. В Safari на iPhone зайдите в «Настройки» — «Приложения» — «Safari» — «Очистить историю и данные». В Chrome на компьютере — «Настройки» — «Конфиденциальность и безопасность» — «Удалить данные браузера». После этого снова попробуйте открыть chat.deepseek.com.

Не получилось решить проблему? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там наверняка помогут разобраться.

Если посмотреть на ситуацию трезво, поводов для паники нет. Роскомнадзор блокировку отрицает, сервис уже восстановился, а подобные сбои случались и раньше — причём не только в России. DeepSeek остаётся бесплатной нейросетью с открытым кодом, которая отлично работает на русском языке. Она поддерживает режим глубокого размышления DeepThink, умеет искать информацию в интернете и доступна как на сайте, так и в мобильных приложениях для iOS и Android.

Другое дело, что инцидент в очередной раз показал: зависимость от одного сервиса — это всегда риск. Если вы активно используете нейросети в работе, имеет смысл держать под рукой несколько альтернатив. Тот же ChatGPT (да, с VPN, но все же), GigaChat или YandexGPT вполне подойдут в качестве запасного варианта. Если не знаете, с чего начать, почитайте, как пользоваться нейросетями ChatGPT и другими — мы собрали семь практических идей для новичков.