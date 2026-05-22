Нейросеть сделала мне быструю команду для iPhone. Такая фича появится только в iOS 27

Приложение «Быстрые команды» — мощнейший инструмент автоматизации на iPhone и Mac. Но создавать сложные команды вручную — занятие не из приятных. Нужно разбираться в действиях, переменных, условиях и логике. Тем более после очередного обновления хочется разобраться не с автоматизацией, а с тем, что стало с батареей iPhone. А что, если бы можно было просто написать текстом, что вы хотите получить, и через пару минут забрать готовую команду? Теперь это реально — благодаря бесплатному плагину Shortcuts Playground и ИИ-агенту Codex от OpenAI.



Для чего нужен Codex при создании команд Apple

Codex — это ИИ-агент от OpenAI, который умеет писать код, работать с файлами и выполнять команды прямо на вашем Mac. По сути, это умный помощник-программист, который живёт в приложении на вашем компьютере. Он доступен для владельцев аккаунта ChatGPT — даже на бесплатном тарифе, хотя и с ограничениями по количеству сессий. Кстати, мы уже рассказывали, как управлять Кодексом с Айфона — рекомендуем ознакомиться.

А Shortcuts Playground — это бесплатный плагин для Codex с открытым исходным кодом. Он учит Codex понимать структуру быстрых команд Apple: какие действия существуют, как они связываются друг с другом, какой синтаксис используется внутри. Codex генерирует XML-файл команды, проверяет его валидатором и подписывает — на выходе получается настоящий файл .shortcut, который можно сразу импортировать в приложение «Команды».

Звучит сложно, но на практике от вас требуется только одно — описать словами нужную команду. Всё остальное Codex сделает сам.

Установка Codex и плагина на Mac

Прежде чем создавать команды, нужно подготовить рабочее окружение. Понадобится Mac с macOS и аккаунт ChatGPT.

Скачайте приложение Codex с официального сайта OpenAI и установите его на Mac. Войдите в свой аккаунт ChatGPT. Создайте новый чат в Codex и отправьте туда ссылку на плагин с просьбой его установить. Напишите что-то вроде: «возьми плагин по этой ссылке: https://github.com/viticci/shortcuts-playground-plugin». Codex сам скачает репозиторий с GitHub и подготовит всё необходимое. Если что-то в том, что он пишет непонятно, так и отвечайте ему: не знаю как сделать, объясни нормально или сделай сам. Проверил на себе, работает. Перейдите в раздел «Плагины» в боковой панели Codex. Найдите карточку Shortcuts Playground и нажмите «Установить Shortcuts Playground». После установки выберите «Попробовать в чате» — Codex откроет новый диалог с примером запроса на английском. Удалите пример и напишите своё задание на русском или английском — что именно должна делать команда.

Для установки плагина не нужно вводить команды вручную и уж тем более не нужно уметь программировать. Достаточно просто написать Codex, чего вы хотите, — как в обычном чате.

Создание команды Apple по текстовому описанию

Давайте разберём на конкретном примере. Я попросил Codex создать быструю команду, которая спрашивает название города, получает текущую погоду и показывает результат в уведомлении.

Откройте чат с установленным плагином и напишите запрос. Например: «Создай shortcut, который спрашивает город, получает текущую погоду и показывает уведомление». Дождитесь завершения работы. Codex сгенерирует XML-файл с нужными действиями, проведёт валидацию структуры, подпишет файл и выдаст готовый .shortcut прямо в Finder. Процесс занимает от пары до 10-15 минут в зависимости от сложности команды. Откройте готовый файл .shortcut из Finder. Приложение «Команды» само предложит его импортировать. Запустите команду и проверьте результат. В нашем случае — вводим город, получаем уведомление с текущей погодой. Для получения данных Codex использовал сервис wttr.in, который работает через обычный URL-запрос без API-ключа. Если что-то не работает — просто напишите об этом в чат Codex. Например: «выдаёт ошибку, исправь». Codex проанализирует проблему, внесёт изменения, заново провалидирует и подпишет файл.

Этот цикл исправлений — одна из ключевых особенностей плагина. Обычные генераторы создавали файлы, которые ломались при импорте. Здесь же встроенный валидатор на Python проверяет структуру до тех пор, пока всё не будет корректно.

Что нужно знать перед использованием Codex

Теперь вы можете создавать сложные быстрые команды простыми словами — ограничение тут только ваша фантазия. Погода, геолокация, работа с файлами, управление настройками, отправка сообщений — просто опишите, что вам нужно, и Codex соберёт всё за вас.

Несколько важных моментов. Во-первых, Codex работает только на Mac — на iPhone или iPad его запустить не получится. Правда не забывайте, что вы можете подключиться со смартфона к Кодексу на Маке. Но созданные команды прекрасно работают на всех устройствах Apple после синхронизации через iCloud. Во-вторых, результат не всегда идеален с первого раза: сложные команды с множеством условий могут потребовать нескольких итераций. Просто говорите Codex, что именно не работает, и он доработает.

Есть и нюанс с доступом. Codex входит в подписку ChatGPT Plus за 20 долларов в месяц, но OpenAI временно открыла доступ и для бесплатных аккаунтов — правда, с ограниченным числом сессий. Если вы планируете создавать команды регулярно, подписка окупится с лихвой.

По слухам, Apple только собирается добавить создание команд простыми словами в iOS 27. Но зачем ждать, если уже сейчас можно создавать быстрые команды буквально на естественном языке? Правда, признаюсь честно, проще дождаться решения от Apple. Оно явно будет более ориентировано на простых пользователей и будет удобным. Про вариант с Codex сказать такого не могу.