15 устройств, которые Apple представит до конца 2026 года

Апрель и май у Apple выдались тихими, но расслабляться рано. По последним утечкам, до конца 2026-го и в начале 2027 года компания готовит минимум 15 новых устройств — от складного iPhone до умного домашнего хаба с экраном. Часть из них завязана на запуск обновлённой Siri, поэтому точные сроки пока плавают. Кое-что уже понятно: часть функций iOS 27 показали раньше срока, и именно эта система станет основой для большинства осенних новинок. Ниже разбираем всё по порядку — что реально ждать, а где лучше сохранить здоровый скепсис.



iPhone 18 Pro и Pro Max — характеристики и что нового

Pro-линейку iPhone в 2026-м обновят по всем фронтам, хотя революцией это не назовёшь. iPhone 18 Pro получит чип A20 Pro, уменьшенный Dynamic Island, упрощённую кнопку Camera Control и новый цвет Dark Cherry. Камера обзаведётся переменной диафрагмой минимум на одном модуле, а за связь будет отвечать модем C2 с поддержкой спутникового 5G. По сути, это тот самый «крепкий ежегодный апдейт», к которому мы привыкли.

iPhone 18 Pro Max получит тот же набор улучшений, но с одним важным отличием — корпус станет чуть толще предшественника. Казалось бы, минус, но именно это позволит установить аккумулятор рекордной ёмкости, что сделает его самым автономным iPhone в истории. Для тех, кто постоянно жалуется на батарею к вечеру, это может стать решающим аргументом при апгрейде.

Если у вас iPhone 17 Pro или Pro Max — обновляться ради этих изменений смысла мало. А вот владельцам моделей двух-трёхлетней давности уже есть над чем подумать, особенно с учётом нового модема и камеры.

Складной iPhone Ultra: дата выхода и главные особенности

Все взгляды этой осенью будут прикованы к складному iPhone Ultra — первой «раскладушке» от Apple. Внутренний экран 7,7 дюйма, внешний — 5,3. Две задние камеры, одна фронтальная. Вместо Face ID — Touch ID в кнопке питания, что стало неожиданностью для многих. Фактически Apple делает устройство на стыке iPhone и iPad, и это совершенно новая категория в их линейке.

Под складной iPhone готовят iOS 27 с полноценной многозадачностью в духе iPad: два приложения одновременно и другие фишки для большого экрана. Мы уже подробно разбирали главные фишки складного iPhone Ultra — загляните, если пропустили.

По срокам — ожидают осень 2026-го, ближе к октябрю-ноябрю. Цена пока неизвестна, но по всем признакам это будет самый дорогой iPhone в истории. Продукт однозначно для энтузиастов и тех, кому важно попробовать новый форм-фактор первыми. Массовому покупателю лучше подождать второе поколение, когда цена станет адекватнее, а технологию обкатают.

Apple Watch Series 12 и Ultra 4 — слухи о Touch ID и новых датчиках

С часами пока всё неоднозначно. В Apple Watch Series 12 инсайдеры ожидают более быстрый чип S11, без ищменений в дизайне и дополнительные датчики здоровья. Отдельно обсуждается возможный Touch ID — сканер отпечатков прямо в экране или на корпусе часов. Но другая часть источников эти изменения оспаривает, так что крупного редизайна может и не случиться.

Apple Watch Ultra 4, по слухам, получат расширенные спутниковые функции — Apple Maps через спутник и отправку фотографий в Messages без сотовой сети. Для путешественников и любителей активного отдыха это может стать серьёзным аргументом. Подробную картину мы разбирали в отдельном материале про Apple Watch Series 12 и Ultra 4 — там и про характеристики, и про ориентировочные цены в России.

Если у вас Series 10 или Ultra 3 — обновляться пока рано. Слишком много спорных пунктов, чтобы делать ставку на этот апгрейд.

Новые iPad 12 и iPad mini с OLED-дисплеем

Базовый iPad 12 переедет с A16 на A18 или A19. Это принципиальный момент: только так он получит поддержку Apple Intelligence. Если вы откладывали покупку базового iPad именно из-за отсутствия ИИ-функций, осенний апдейт — ваш повод вернуться к этой мысли. В остальном дизайн, скорее всего, останется прежним — Apple редко меняет внешность бюджетной модели. Подробнее о том, чего ждать от обновлённого планшета, мы писали в материале про iPad 2026 и его характеристики.

iPad mini обещает быть куда интереснее. Слухи говорят про чип A19 Pro или A20 Pro, OLED-экран, динамики на основе вибрации и водозащитный корпус. Если всё подтвердится — это будет первый по-настоящему серьёзный апгрейд mini за последние годы. OLED на компактном планшете может стать киллер-фичей для тех, кто использует iPad mini для чтения, просмотра видео или как портативный рабочий инструмент.

Mac Studio, Mac mini и iMac на чипах M5 в 2026 году

Десктопная линейка получит ожидаемое обновление процессоров:

Mac Studio — переход с M4 Max и M3 Ultra на M5 Max и M5 Ultra

Mac mini — переход с M4 и M4 Pro на M5 и M5 Pro

iMac — переход с M4 на M5 плюс новые цвета корпуса

По производительности M5 обещает стандартный прирост — примерно 15-20% к предшественнику. Для повседневных задач разница между M4 и M5 будет незаметна, а вот для работы с видео, 3D и нейросетями каждый процент на счету. Если у вас Mac mini на M4 и вы думаете, ждать ли новый — ничего революционного не предвидится.

MacBook Ultra с OLED и сенсорным экраном — выйдет ли в 2026

Самая громкая новость для маководов — крупный редизайн MacBook Pro, который, по слухам, выйдет под названием MacBook Ultra. Что ожидают: чипы M6 Pro и M6 Max, OLED-дисплей, сенсорный экран и Dynamic Island. Корпус станет тоньше, а macOS 27 получит интерфейс, адаптированный под касания. Всю известную информацию мы собрали в материале про MacBook Pro M6 и его новый дизайн.

Вопрос в сроках. Запуск могут перенести на конец 2026-го или даже начало 2027-го — Apple пока не определилась с точной датой. Если ноутбук нужен прямо сейчас, ждать год без гарантий смысла мало. А вот если время терпит и хочется максимально свежее железо с принципиально новым дизайном, имеет смысл дождаться хотя бы анонса и посмотреть на цены. Сенсорный экран на Mac — это событие, которое бывает раз в десятилетие.

Apple TV, HomePod и умный Home Hub с обновлённой Siri

Долгожданное обновление домашней линейки ожидается осенью. Большинство этих устройств Apple придерживала именно до запуска обновлённой Siri — без неё смысл обновления был бы куда меньше.

Apple TV — чип A17 Pro, поддержка персонализированной Siri и чип N1 с Wi-Fi 7 . Встроенная камера для FaceTime пока под вопросом

— чип A17 Pro, поддержка персонализированной Siri и . Встроенная камера для FaceTime пока под вопросом HomePod mini — чип S9 или новее, Wi-Fi 7, улучшенное звучание, второе поколение Ultra Wideband и, возможно, новые цвета вроде красного

— чип S9 или новее, Wi-Fi 7, улучшенное звучание, второе поколение Ultra Wideband и, возможно, новые цвета вроде красного Полноразмерный HomePod — новая версия с обновлённой Siri

Отдельно стоит выделить совершенно новый продукт — умный домашний хаб Home Hub. Это квадратный дисплей размером 6-7 дюймов с чипом A18 для Apple Intelligence, поддержкой FaceTime и персонализированной Siri. Его можно поставить на стол или закрепить на стене. К хабу готовят аксессуары: камеру-датчик для безопасности и дверной звонок с Face ID.

Для владельцев старых Apple TV HD и первых HomePod mini это самое ожидаемое обновление за годы — особенно если вы используете их как центр управления умным домом. Home Hub, в свою очередь, станет самой большой ставкой Apple в категории «умный дом». Стоит ли покупать — реально оценить можно будет только после релиза, когда станет ясно качество интеграции с Siri и сторонними устройствами.

Что известно про AirPods Ultra с камерами

Среди будущих новинок особенно выделяются AirPods Ultra со встроенными камерами. Идея в функции Visual Intelligence — она позволяет ИИ «видеть» то, что находится перед вами, и давать подсказки в реальном времени. По сути, это шаг к дополненной реальности без очков — камеры в наушниках анализируют окружение и передают данные на iPhone.

Выйдут ли они в 2026-м или позже — пока неясно, Apple может отложить запуск до следующего года. Подробнее про все известные детали мы писали в материале о том, что известно об AirPods Ultra. Для большинства пользователей это скорее концепт будущего, чем продукт, под который стоит планировать бюджет прямо сейчас. Но сама технология впечатляет — если Apple доведёт её до ума, наушники с камерами могут стать такой же нормой, как когда-то AirPods с шумоподавлением.

Какие новинки Apple 2026 могут задержаться до 2027 года

Из всех 15 ожидаемых устройств сразу несколько рискуют не уложиться в 2026-й. Mac Studio и Mac mini на M5 могут задержаться из-за дефицита чипов памяти — это проблема всей индустрии, и Apple тут не исключение. MacBook Ultra с OLED-дисплеем и сенсорным экраном тоже балансирует на грани: по одним источникам — конец 2026-го, по другим — начало 2027-го. AirPods Ultra с камерами и вовсе могут уйти в следующий год целиком.

Устройства с минимальным риском задержки — iPhone 18 Pro и Pro Max, Apple Watch Series 12, iPad 12 и обновлённые Apple TV с HomePod. Это стандартный осенний цикл, который Apple практически никогда не сдвигает. Складной iPhone Ultra тоже, скорее всего, выйдет вовремя — Apple не станет откладывать свой главный анонс года.

И самое важное: всё перечисленное — это слухи и прогнозы, а не подтверждённые Apple анонсы. Реальные сроки и характеристики мы узнаем после WWDC 2026 и осенних презентаций. Так что не спешите планировать покупки — дождитесь хотя бы официальных деталей.