Как добавить администратора и передать права владельца на канал или группу в Телеграме

Telegram позволяет передать полные права на канал, группу или чат другому человеку. Это нужно при продаже паблика, передаче проекта SMM-специалисту или просто смене ответственного. А может быть вы хотите, чтобы кто-то за вас прошел весь путь по получению отметки возле названия канала в Telegram. Процедура занимает несколько минут, но требует подготовки — без неё мессенджер просто не даст завершить передачу. Ниже — пошаговые инструкции для смартфонов и компьютеров, а также список условий, которые придётся выполнить заранее.



Что нужно для передачи прав владельца в Telegram

Хоть в России Телеграм якобы заблокирован, но группы и каналы продолжают развиваться. Telegram не позволит передать права владельца, если не соблюдены три требования. Проверьте их до начала процедуры, иначе мессенджер выдаст ошибку.

Облачный пароль включен минимум 7 дней назад. Это дополнительный пароль, который Telegram запрашивает при входе с нового устройства. Если вы его ещё не настроили, передать права получится только через неделю после активации.

минимум 7 дней назад. Это дополнительный пароль, который Telegram запрашивает при входе с нового устройства. Если вы его ещё не настроили, передать права получится только через неделю после активации. Активная сессия на устройстве не менее 24 часов. Вы должны были войти в Telegram на текущем устройстве хотя бы сутки назад. Если только что авторизовались — придётся подождать.

устройстве не менее 24 часов. Вы должны были войти в Telegram на текущем устройстве хотя бы сутки назад. Если только что авторизовались — придётся подождать. Последняя версия приложения Telegram. Обновите мессенджер через App Store, Google Play или с официального сайта.

Если хотя бы одно условие не выполнено, кнопка передачи не появится или мессенджер покажет предупреждение с просьбой попробовать позже.

В каких случаях нужно передавать права владельца в Telegram

Полная передача прав владельца нужна в двух случаях: при продаже канала или группы и при окончательной передаче проекта другому человеку. Во всех остальных ситуациях — работа с SMM-специалистом, делегирование модерации, подключение бота — достаточно назначить администратора без смены владельца.

Перед передачей убедитесь, что двухфакторная аутентификация в Телеграме активна минимум неделю, сессия на устройстве старше суток, а приложение обновлено. Без этого Telegram просто не покажет нужную кнопку. И главное — передавайте права только тому, кому действительно доверяете: отменить передачу в одностороннем порядке уже не получится.

Облачный пароль в Telegram: как включить

Это обязательный шаг. Без облачного пароля передача прав невозможна.

Откройте Telegram и перейдите в «Настройки». Выберите раздел «Конфиденциальность и безопасность». Нажмите на «Облачный пароль». Задайте дополнительный пароль и нажмите «Готово».

На iPhone кнопка «Настройки» находится внизу справа (значок шестерёнки), на Android — за тремя полосками в верхнем левом углу. Обязательно запишите этот пароль — он понадобится при самой передаче прав. Ну и обязательно узнайте, что надо сделать, чтобы не потерять аккаунт от Телеграма, если забудешь облачный пароль. После включения двухфакторной аутентификации должно пройти не менее семи дней, прежде чем Telegram разрешит передачу прав.

Как добавить администратора в группу или канал в Telegram

Если вам не нужно передавать полные права, а достаточно делегировать часть задач — публикацию постов, модерацию или управление подписчиками — просто назначьте человека администратором. Это безопаснее: вы остаётесь владельцем и в любой момент можете отозвать доступ.

Откройте канал или группу в Telegram и нажмите на название вверху экрана. Тапните по кнопка «Изменить». Перейдите в раздел «Администраторы». Нажмите «Добавить администратора» и выберите нужного человека из списка участников. Если список большой — воспользуйтесь поиском. Настройте права: включите только те переключатели, которые действительно нужны этому человеку — публикация сообщений, удаление чужих сообщений, добавление участников, закрепление постов и другие. Нажмите «Готово» для сохранения.

Не обязательно выдавать все права сразу — их всегда можно расширить позже. Главное отличие от передачи владельца — администратор не может удалить канал, сменить его тип или передать кому-то ещё. Все ключевые функции остаются у вас. Если помощник перестал быть нужен, достаточно зайти в тот же раздел «Администраторы», выбрать его и нажать «Снять права администратора».

Сменить владельца канала или группы в Telegram на Android и iPhone

Алгоритм действий на iOS и Android одинаковый. Различается только расположение некоторых кнопок, но логика та же.

Откройте Telegram и перейдите в группу или канал, права на который хотите передать. Нажмите на название группы или канала вверху экрана. Тапните по иконке карандаша (кнопка «Изменить»). Перейдите в раздел «Администраторы». Нажмите «Добавить администратора» и выберите нового владельца из списка. Если список большой — воспользуйтесь поиском. Активируйте все переключатели прав (они должны стать зелёными). Внизу экрана появится строка «Передать права на канал» или «Передать права на группу» — нажмите на неё. Подтвердите действие и введите пароль двухфакторной аутентификации.

После этого новый владелец получает полный контроль над группой или каналом. Важный момент: новый хозяин сможет разжаловать вас из администраторов и даже заблокировать. Поэтому передавайте права только тому, кому доверяете.

Передать права владельца канала или группы в Telegram на компьютере

В десктопной версии процедура практически идентична мобильной, но навигация немного отличается.

Откройте канал или группу в Telegram на компьютере. Нажмите на значок трёх точек в правом верхнем углу и выберите «Управление каналом» (или «Управление группой»). Перейдите в раздел «Администраторы». Нажмите «Добавить администратора» и найдите нужного пользователя. Выдайте ему все права — активируйте все переключатели. Нажмите кнопку «Передать права на канал» или «Передать права на группу». Подтвердите действие и введите пароль безопасности. Нажмите галочку для завершения.

Если будущий владелец ещё не подписан на канал, его нужно сначала добавить. Передать права можно только участнику, который уже есть в списке.

Что будет после передачи прав владельца в Telegram

После завершения процедуры бывший владелец теряет статус создателя канала. Он остаётся администратором только до тех пор, пока новый владелец не решит иначе.

Вот что стоит учесть:

Новый владелец может удалить вас из администраторов или заблокировать в группе.

Telegram не ограничивает саму возможность передачи — никаких санкций со стороны платформы не будет.

Если владелец канала удалил аккаунт и не передал права, Telegram в некоторых случаях может автоматически назначить нового владельца из числа администраторов.

Тем, кто не хочет терять контроль полностью, достаточно просто добавить администратора с ограниченными правами доступа. В таком случае вы сохраняете статус владельца, а помощник получает доступ только к тем функциям, которые вы ему разрешите: публикация постов, модерация, приглашение подписчиков и так далее.