Как получить синюю галочку в Телеграме

В Telegram есть большое количество разных значков и отметок, которые получают каналы и боты. Одной из них является весьма популярная синяя галочка. Это знак подлинности канала, группы или бота. Она защищает от фейков и повышает доверие подписчиков. Рассказываем, кому доступна верификация, как пройти процедуру пошагово и что изменилось с появлением сторонней верификации.



Что даёт синяя галочка в Телеграме

Синяя галочка в Telegram — символ, который подтверждает, что канал, группа или чат-бот действительно принадлежит конкретному человеку, бренду или организации. Это не бонус к продвижению и не рекламный инструмент. Галочка решает одну конкретную задачу: показывает, что перед вами настоящий аккаунт, а не подделка. И даже с учетом того, что Телеграм в России блокируют многие аккаунты стараются ее получить.

Проблема фейковых аккаунтов в Телеграм существует давно. Зарегистрироваться под чужим именем или названием бренда может любой желающий — мессенджер не требует подтверждения личности при создании аккаунта. Верификация как раз закрывает этот пробел.

Важный момент: галочка доступна только для каналов, групп и ботов — получить значок для личного аккаунта нельзя. Наличие подписки Telegram Premium тоже никак не влияет на процесс верификации.

Кто может получить синюю галочку в Телеграме

Телеграм верифицирует далеко не всех. Получить синюю галочку могут:

Публичные личности — знаменитости, политики, журналисты, деятели культуры и искусства.

— знаменитости, политики, журналисты, деятели культуры и искусства. Организации и компании — официальные аккаунты брендов, государственных учреждений, образовательных организаций.

— официальные аккаунты брендов, государственных учреждений, образовательных организаций. Популярные каналы и группы — с высокой активностью публикаций и вовлечённой аудиторией. Чёткого порога по числу подписчиков нет, но чем больше аудитория и активность, тем выше шансы.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ НОВОСТИ, ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕГА

Логика простая: Telegram верифицирует тех, кого могут копировать мошенники. Если ваш канал набрал несколько сотен подписчиков и посвящён узкой теме, галочку вы, скорее всего, не получите — просто потому, что фейков от вашего имени никто не создаёт. Не поможет и оплаченная подписка Telegram Premium.

Подать заявку на верификацию в Телеграме

Весь процесс верификации проходит через официального бота @VerifyBot прямо в мессенджере. Но прежде чем писать боту, подготовьте доказательства подлинности. Телеграм требует подтверждение с двух сторон: через другие соцсети и через публикации в СМИ. Верифицированные аккаунты в соцсетях нужны как минимум на двух платформах из этого списка:

TikTok

Instagram*

Facebook*

YouTube

Twitter (X)

Snapchat

В описании профиля на этих платформах нужно разместить ссылку на канал в Телеграме, который вы хотите верифицировать.

Кроме того, понадобятся минимум две ссылки на публикации в СМИ на английском языке, где упоминается ваша персона или бренд. СМИ должны быть известными, а их сайты — работать не один год.

Если двух верифицированных аккаунтов нет, существуют альтернативы:

Один верифицированный аккаунт в соцсетях плюс статья о вас в Википедии (со ссылкой на ваш Телеграм-канал в тексте статьи).

Для компаний — один верифицированный аккаунт плюс ссылка на официальный сайт, где размещена ссылка на ваш канал или бот в Телеграме.

Когда всё готово, действуйте пошагово:

Откройте Telegram и найдите в поиске @VerifyBot. Нажмите «Старт». Отправьте название канала, группы или бота в формате @название или как ссылку. Подтвердите название — после этого его нельзя будет изменить. По запросу бота укажите ссылки на верифицированные аккаунты в соцсетях. Одним сообщением отправьте ссылки на публикации в СМИ, статью в Википедии или официальный сайт. Дождитесь решения модераторов.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

Сроки рассмотрения заявки зависят от загруженности модераторов. Иногда ответ приходит быстро, а иногда заявка может висеть несколько месяцев без рассмотрения.

Почему отказали в добавлении синей галочки в Телеграме

Телеграм отклоняет заявки без объяснений, но основные причины отказа типичны:

Попытка верифицировать личный аккаунт , а не канал, группу или бота.

, а не канал, группу или бота. Контент на канале публикуется нерегулярно.

Канал нарушает правила Телеграма или распространяет недостоверную информацию.

Нет верифицированных аккаунтов в указанных соцсетях.

В профилях соцсетей нет ссылки на верифицируемый канал.

Нет двух публикаций в СМИ, ссылки на официальный сайт или статью в Википедии.

Предоставленные ссылки ведут на ненадёжные или несуществующие публикации.

Повысить шансы на одобрение помогут несколько вещей. Убедитесь, что профиль полностью заполнен: аватарка, описание, актуальный контент. Подавайте заявку на канал с большой и активной аудиторией — много лайков и комментариев под постами работает в вашу пользу.

Сторонняя верификация в Телеграме

До 2025 года подтвердить подлинность канала могли исключительно администраторы мессенджера. С начала 2025 года в Telegram появилась возможность сторонней верификации.

Что это значит на практике? Теперь официальные сторонние сервисы могут присваивать профилям пользователей и чатам дополнительные значки, свидетельствующие о подлинности аккаунта. Эта сторонняя верификация присваивается отдельно от официального подтверждения Telegram. Чтобы сторонний сервис мог предоставлять собственную верификацию, он должен сам иметь верификацию от Telegram, подать заявку и пройти дополнительную проверку.

Сторонняя верификация отличается визуально. Официальная галочка по-прежнему располагается справа от имени, а значок стороннего сервиса — слева. Сторонние сервисы могут использовать любые одноцветные иконки в качестве значка верификации. В профиле при этом отображается пояснение — кто именно провёл верификацию и на каком основании. Телеграм назвал это «децентрализованной верификацией» и подчеркнул, что механизм направлен на борьбу с мошенничеством

В России этот механизм уже используется на практике. Администраторы каналов в Telegram могут получить официальный значок верификации от РКН. Его выдают, если канал находится в реестре регулятора, а отображается значок слева от названия канала. После успешного завершения процедуры рядом с названием канала появится значок A+.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Это предписано Федеральным законом №303, который обязывает крупных блогеров пройти идентификацию в Роскомнадзоре. Заявки в специальный реестр принимаются с 1 ноября 2024 года, а обязательным механизм стал с 1 января 2025-го. Каналы с аудиторией более 10 000 подписчиков необходимо зарегистрировать в перечне Роскомнадзора, иначе на таких страницах запрещено распространять рекламу, а другие пользователи соцсети не вправе репостить с них информацию.

Важно понимать: сторонняя верификация (значок слева) и классическая синяя галочка Telegram (справа) — это разные вещи. Значок от РКН или другой организации не заменяет и не дублирует официальную верификацию мессенджера.

Кому стоит получать галочку в Телеграме

Синяя галочка — инструмент для тех, чьё имя или бренд могут копировать. Если вы ведёте небольшой тематический канал и вас никто не подделывает, верификация вам ни к чему.

Для крупных блогеров, компаний и медийных личностей галочка решает реальную проблему доверия. Подписчики видят подтверждение подлинности и не уходят на фейковые каналы. А для российских каналов с аудиторией от 10 000 человек сейчас актуальнее не синяя галочка Telegram, а регистрация в реестре РКН и получение отметки A+ — без неё рекламодатели не смогут размещать у вас рекламу, а другие каналы не имеют права делать репосты ваших записей.

*запрещенные в России социальные сети. Принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России