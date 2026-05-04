WhatsApp не обновляется на iPhone: что делать, если мессенджер перестал работать

WhatsApp не обновляется на iPhone — одна из самых распространённых причин, по которой мессенджер перестаёт работать. Вы открываете приложение, а на экране появляется сообщение о том, что версия устарела и нужно обновиться. Не так давно стало известно, как WhatsApp сливает ваши переписки, поэтому использовать устаревшую версию вдвойне опасно. В этой статье разберём, почему так происходит, как обновить WhatsApp вручную и автоматически, что делать, если обновление не устанавливается, и на каких iPhone мессенджер больше не запустится.



Почему WhatsApp пишет, что версия устарела

Разработчики WhatsApp регулярно выпускают обновления для исправления уязвимостей, добавления новых функций и поддержки актуальных серверных протоколов. Если вы долго не обновляли приложение, оно может полностью заблокировать доступ к чатам и звонкам — это сделано в первую очередь из соображений безопасности.

Старые версии мессенджера могут содержать серьёзные уязвимости, которые ставят под угрозу ваш аккаунт. Кроме того, WhatsApp должен корректно взаимодействовать со своими серверами, а устаревший клиент не всегда способен это обеспечить. Именно поэтому мессенджер иногда принудительно блокирует работу до установки свежей версии — просто вывести предупреждение недостаточно.

На iPhone автоматические обновления приложений включены по умолчанию, однако на практике они могут устанавливаться с задержкой в несколько дней или даже недель. Автообновление происходит в фоновом режиме, когда устройство подключено к Wi-Fi и заряжается, поэтому если вы редко оставляете iPhone на зарядке с Wi-Fi — обновления могут откладываться.

Обновить WhatsApp на iPhone через App Store

Если WhatsApp показывает сообщение о необходимости обновления, самый быстрый способ — обновить приложение через App Store. Вот пошаговая инструкция:

Откройте приложение App Store на iPhone. Нажмите на иконку вашего профиля (аватарку) в правом верхнем углу экрана. Пролистайте вниз до раздела «Доступные обновления». Потяните экран вниз, чтобы обновить список. Найдите WhatsApp в списке и нажмите кнопку «Обновить» рядом с ним. Если хотите обновить сразу все приложения — нажмите «Обновить все». Дождитесь завершения загрузки и установки, затем откройте WhatsApp.

Иногда внутри заблокированного WhatsApp есть кнопка или ссылка, которая ведёт прямо на страницу приложения в App Store. В этом случае нажмите на неё — перейдёте к обновлению без лишних действий.

Если WhatsApp не отображается в списке доступных обновлений, попробуйте найти его через поиск в App Store. Откройте страницу приложения: если вместо кнопки «Открыть» видна кнопка «Обновить» — нажмите её. Кстати, если вам нужен мессенджер и на компьютере, у нас есть подробная инструкция о том, как скачать WhatsApp на компьютер.

Автообновление WhatsApp на iPhone

Чтобы WhatsApp обновлялся автоматически и подобные ситуации не повторялись, убедитесь, что автообновление приложений включено:

Откройте «Настройки» на iPhone. Перейдите в раздел «App Store». Активируйте переключатель «Обновления ПО».

После этого iPhone будет автоматически скачивать обновления приложений, когда устройство подключено к Wi-Fi и стоит на зарядке. Если вы хотите, чтобы обновления загружались даже через мобильный интернет — включите на этом же экране переключатель «Сотовые данные» в разделе «Автоматические загрузки». Но учтите, что это может увеличить расход трафика.

WhatsApp не обновляется в App Store: основные причины

Если вы нашли обновление в App Store, нажали «Обновить», но ничего не произошло или появилась ошибка — проблему можно решить несколькими способами.

Проверьте свободное место на iPhone. Для обновления WhatsApp нужно свободное пространство в памяти устройства. Откройте «Настройки» — «Основные» — «Хранилище iPhone» и посмотрите, сколько места доступно. Если памяти осталось мало — удалите ненужные приложения, фотографии или видео. Перенесите файлы в iCloud или на компьютер перед удалением.

Проверьте подключение к интернету. Обновление требует стабильного соединения. Попробуйте подключиться к Wi-Fi — это быстрее и надёжнее мобильного интернета. Если Wi-Fi работает, но обновление не идёт, включите и выключите авиарежим — это поможет обновить сетевое соединение.

Если базовые шаги не помогли, вот дополнительные действия:

Перезагрузите iPhone. Простая перезагрузка очищает временные файлы и устраняет мелкие программные сбои, которые могут мешать обновлению.

Простая перезагрузка очищает временные файлы и устраняет мелкие программные сбои, которые могут мешать обновлению. Выйдите из Apple ID и войдите снова. Откройте «Настройки» — нажмите на ваше имя вверху экрана — «Выйти». Затем войдите заново. Это помогает при ошибках авторизации в App Store.

и войдите снова. Откройте «Настройки» — нажмите на ваше имя вверху экрана — «Выйти». Затем войдите заново. Это помогает при ошибках авторизации в App Store. Сбросьте настройки сети. Перейдите в «Настройки» — «Основные» — «Перенос или сброс iPhone» — «Сброс» — «Сбросить настройки сети». После этого придётся заново ввести пароли Wi-Fi, но сетевые проблемы, как правило, решаются.

Перейдите в «Настройки» — «Основные» — «Перенос или сброс iPhone» — «Сброс» — «Сбросить настройки сети». После этого придётся заново ввести пароли Wi-Fi, но сетевые проблемы, как правило, решаются. Удалите и переустановите WhatsApp. Если обновление по-прежнему не устанавливается, удалите приложение и скачайте его заново из App Store. Перед удалением обязательно сделайте резервную копию чатов: откройте WhatsApp — «Настройки» — «Чаты» — «Резервная копия» — «Создать копию». Копия сохранится в iCloud, и при переустановке её можно будет восстановить и настройте ключи доступа, а то не сможете попасть в аккаунт.

Какие iPhone больше не поддерживают WhatsApp

Бывает, что WhatsApp не обновляется не из-за программного сбоя, а потому что ваш iPhone слишком старый и мессенджер прекратил его поддержку. WhatsApp периодически повышает минимальные системные требования.

С 2025 года WhatsApp требует iOS 16 и новее для полноценной работы. Устройства, которые не могут обновиться до этой версии, постепенно теряют совместимость с мессенджером. Вот какие модели уже точно не поддерживаются:

iPhone 5s — максимальная версия iOS: 12.5.7

— максимальная версия iOS: 12.5.7 iPhone 6 и iPhone 6 Plus — максимальная версия iOS: 12.5.7

— максимальная версия iOS: 12.5.7 iPhone 6s, 6s Plus и iPhone SE (1-го поколения) — максимальная версия iOS: 15.8

(1-го поколения) — максимальная версия iOS: 15.8 iPhone 7 и iPhone 7 Plus — максимальная версия iOS: 15.8

Если ваш iPhone из этого списка, обновить WhatsApp до актуальной версии не получится. Мессенджер просто перестанет работать, и единственное решение — перенести аккаунт на более новое устройство. Также не забывайте, что существуют поддельные версии WhatsApp на iPhone, которые могут навредить вашим данным.

Чтобы узнать версию iOS на вашем iPhone, откройте «Настройки» — «Основные» — «Об этом устройстве» и найдите строку «Версия ПО». Если у вас iOS ниже 16 и устройство не поддерживает обновление — WhatsApp продолжить использовать не получится.

Версия WhatsApp на iPhone: как узнать

Иногда полезно узнать, какая именно версия WhatsApp установлена, чтобы понять, насколько она устарела. Сделать это можно двумя способами:

Откройте WhatsApp — перейдите в «Настройки» — «Помощь и отзывы» — номер версии будет указан в верхней части экрана под названием приложения. Откройте «Настройки» iPhone — «Основные» — «Хранилище iPhone» — найдите WhatsApp в списке. Там будет указан размер приложения и дата последнего обновления.

Сравните номер установленной версии с тем, что отображается на странице WhatsApp в App Store. Если ваша версия значительно старше — обновите приложение по инструкции выше.

Как сделать резервную копию WhatsApp перед удалением

Перед любыми манипуляциями с WhatsApp — обновлением, переустановкой или переходом на новый iPhone — стоит сделать резервную копию чатов. Это убережёт от потери важных сообщений, фотографий и документов.

Откройте WhatsApp и перейдите в «Настройки» (вкладка внизу экрана). Нажмите «Чаты». Выберите «Резервная копия». Нажмите «Создать копию».

Копия сохранится в iCloud. Убедитесь, что в iCloud достаточно свободного места (это можно проверить в «Настройки» — ваше имя — «iCloud» — «Управление хранилищем»). После переустановки WhatsApp предложит восстановить чаты из копии при первой настройке.

WhatsApp вылетает после обновления: как исправить

Бывает и обратная ситуация: вы обновили WhatsApp, но приложение вылетает, зависает на экране загрузки или показывает ошибку. Вот порядок действий:

Принудительно закройте WhatsApp. Смахните приложение вверх в переключателе задач (свайп снизу экрана вверх с задержкой на iPhone без кнопки Home, двойное нажатие кнопки Home на старых моделях). Перезагрузите iPhone. Это устранит большинство временных сбоев. Проверьте наличие нового обновления. Иногда разработчики оперативно выпускают исправление после проблемного обновления. Зайдите в App Store и проверьте раздел обновлений. Обновите iOS. Откройте «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО». Конфликты между старой версией iOS и новым WhatsApp — частая причина сбоев. Переустановите приложение. Удалите WhatsApp и скачайте его заново из App Store. Не забудьте предварительно сделать резервную копию чатов, если приложение всё же запускается хотя бы на несколько секунд.

Если ни один из этих шагов не помог — проверьте, не наблюдаются ли массовые сбои в работе WhatsApp. Зайдите на сайт Downdetector и посмотрите, не жалуются ли другие пользователи. Если проблема на стороне серверов, остаётся только подождать.

В большинстве случаев проблема с обновлением WhatsApp на iPhone решается за пару минут: откройте App Store, найдите обновление и нажмите «Обновить». Если кнопки обновления нет — проверьте свободное место, перезагрузите iPhone или переустановите приложение. Включите автообновление в настройках, чтобы больше не сталкиваться с блокировкой мессенджера из-за устаревшей версии. А если у вас iPhone 7 или старше — к сожалению, WhatsApp на нём уже не заработает, и пора задуматься о переходе на новое устройство.