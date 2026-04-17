Какой аэрогриль купить для дома в 2026 году

Вы же помните, что аэрогриль легко может заменить сразу несколько устройств. Тем более, что на рынке аэрогрилей появилась модель, которая заслуживает внимания. Cosori DC601 — это первый в индустрии аэрогриль с DC-двигателем, который разгоняет вентилятор до 3600 оборотов в минуту. Звучит как маркетинг, но за этой цифрой стоит реальная разница в скорости и качестве приготовления.



Отличия Cosori DC601 от обычных аэрогрилей

Большинство аэрогрилей на рынке работают на обычных AC-моторах. Они справляются со своей задачей, но имеют ограничения по скорости и шуму. Cosori DC601 — первая модель в категории, где установлен бесщёточный DC-двигатель. Он тише, экономичнее и значительно мощнее.

Скорость вращения вентилятора — 3600 об/мин. Это примерно вдвое больше, чем у большинства конкурентов. На практике это означает, что горячий воздух распределяется по камере быстрее и равномернее. Блюда прогреваются со всех сторон одновременно — без сырых участков и пересушенных краёв.

Вдобавок к мотору здесь работает фирменная технология TurboBlaze. Она отвечает за интенсивную циркуляцию воздуха и помогает создавать ту самую хрустящую корочку, ради которой люди и покупают аэрогрили. При этом внутри блюдо остаётся сочным — баланс, которого сложно добиться в обычной духовке.

Функции аэрогриля Cosori DC601

Внутри — 9 функций в одном корпусе. Жарка, гриль, выпечка, разморозка, подогрев и ещё четыре режима на все случаи жизни. По сути, это замена сразу нескольким кухонным приборам. Не нужно держать на кухне отдельно аэрогриль, отдельно электрогриль и отдельно сушилку.

Объём камеры — 6 литров. Этого достаточно, чтобы приготовить целую курицу, большую порцию картофеля фри или полноценный ужин на семью из 4–6 человек за один подход. Не придётся готовить в несколько заходов и ждать по полчаса между порциями.

Скорость вентилятора регулируется — доступно пять ступеней. Это позволяет точно подстроить интенсивность обдува под конкретное блюдо. Для нежной выпечки — помедленнее, для курицы с корочкой — на максимум.

Рецепты для аэрогриля Cosori DC601

Производитель заявляет, что полноценный ужин на семью можно приготовить за 20 минут. Звучит амбициозно, но с учётом мощности мотора и технологии TurboBlaze — вполне реалистично.

Для тех, кто не уверен в своих кулинарных навыках, в комплекте идут 30 рецептов от шеф-поваров с пошаговыми инструкциями. Каждый рецепт расписан подробно — от температуры до времени на каждом этапе. Даже новичок сможет приготовить блюдо ресторанного уровня с первой попытки. А опытным кулинарам встроенные программы помогут экономить время на рутинных задачах.

Аэрогриль по определению готовит с минимальным количеством масла — содержание жира в блюдах значительно ниже, чем при жарке на сковороде. Но Cosori DC601 идёт дальше. Благодаря точному контролю температуры и равномерному обдуву блюда получаются хрустящими снаружи и сочными внутри. Не нужно выбирать между «полезно» и «вкусно» — здесь можно получить и то, и другое.

Купить аэрогриль

Можно ли мыть аэрогриль Cosori DC601 в посудомойке

В коробке — всё необходимое для старта. Антипригарная корзина на 6 литров и решётка для создания идеальной хрустящей корочки. Докупать аксессуары не нужно — можно готовить сразу после распаковки.

После готовки — никаких мучений с губкой. Корзину и аксессуары можно загрузить прямо в посудомоечную машину. Антипригарное покрытие не даёт еде пригорать, так что даже ручная мойка занимает пару минут.

Cosori DC601 выглядит дороже, чем стоит. Премиальная отделка, лаконичные линии, никаких лишних элементов — такой прибор не стыдно оставить на столешнице. Он впишется и в минималистичную кухню, и в классический интерьер.

А ещё это отличный вариант подарка. Практично, красиво и пригодится каждый день — от быстрых обедов в будни до праздничных ужинов на выходных.

Где купить аэрогриль со скидкой

Аэрогриль Cosori DC601 доступен на Ozon. При заказе используйте промокод COSORI19C470 — он даёт скидку 700 рублей. Не забывайте, что получить дополнительную скидку на Ozon можно при оплату Ozon Картой. Так что совместите промик с картой и получите самую приятную цену.

Купить аэрогриль

Если давно присматривались к аэрогрилю или ищете апгрейд для кухни — DC601 с его DC-мотором, вместительной чашей на 6 литров и полным комплектом аксессуаров выглядит как одно из самых интересных предложений на рынке прямо сейчас. Технология здесь реально новая, а не просто маркетинговая наклейка на старом решении.