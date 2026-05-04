3 скрытые функции AirPods, которые делают наушники Apple намного удобнее

Большинство владельцев AirPods используют их как обычные беспроводные наушники: вставил, послушал музыку, ответил на звонок. Но в системе спрятано минимум три функции, которые включаются за пару касаний и заметно меняют сценарии использования. Давайте более подробно остановимся на каждой из них и вы сами убедитесь, насколько это удобная штука. Если вы ещё не знали, что AirPods можно управлять жестами, то эта статья точно для вас.



iPhone в качестве микрофона для AirPods

Первая функция полезна в шумных местах: ресторанах, кафе, на улице. Live-прослушивание превращает iPhone в направленный микрофон: телефон кладётся ближе к собеседнику, а его голос транслируется прямо в AirPods, заглушая фоновый шум.

Достаточно положить iPhone рядом с тем, с кем вы говорите, и устройство передаёт его голос напрямую в AirPods, пробиваясь сквозь окружающий шум. Ощущение такое, будто человек говорит вам прямо в ухо — при том что он может сидеть на другом конце стола.

Включается через Пункт управления: свайп вниз, иконка слуха, пункт Live-прослушивание. Если иконки нет — добавьте её через «Настройки» — «Пункт управления». Там нужно найти пункт «Слух» и нажать «+». После этого иконка появится в панели управления и будет доступна в одно касание.

Функция работает на расстоянии до 50 футов — это около 15 метров. Телефон можно оставить рядом с источником звука и спокойно перемещаться по комнате, не теряя связи. В условиях шумного офиса или конференц-зала это настоящее спасение — особенно если вы сидите далеко от докладчика.

Полезно не только в шумных местах, но и людям с лёгкими проблемами со слухом — как простая альтернатива дорогим слуховым аппаратам.

Как подключить две пары AirPods к одному iPhone

Классическая ситуация: длинный перелёт или поездка на поезде, и вы хотите вместе с кем-то посмотреть фильм с одного экрана. Функция Share Audio решает это без сплиттеров и проводов — звук одновременно идёт на две пары наушников. Подключите свои AirPods и запустите воспроизведение. Откройте Пункт управления, нажмите иконку AirPlay и выберите Share Audio. Вторую пару нужно поднести к iPhone и открыть кейс — на экране появится запрос на подключение.

Оба слушателя слышат один и тот же звук независимо друг от друга — никакого деления одной пары на двоих, никто не остаётся только с левым каналом. При этом каждый может регулировать громкость отдельно, не влияя на соседа.

Работает с любой комбинацией AirPods и совместимых наушников Beats. Единственное ограничение — оба устройства должны поддерживать Bluetooth 5.0 и выше, но все актуальные модели AirPods и Beats этому требованию соответствуют.

Жесты головой в AirPods: как принять или отклонить звонок

Третья функция — управление вызовами движением головы. Кивок — принять звонок, покачивание из стороны в сторону — отклонить. AirPods распознают движение по встроенным датчикам и сами выполняют команду — без прикосновений к наушнику или телефону.

Включается так: откройте Настройки, нажмите на имя ваших AirPods вверху экрана, выберите «Движения головой» и активируйте переключатель. Затем выбирается, какое движение отвечает, а какое отклоняет вызов.

Работает не только со звонками — кивок или покачивание реагируют на объявления Siri, ответы на сообщения и другие уведомления. Siri может зачитать входящее сообщение, а вы кивком подтвердите ответ, не доставая телефон из кармана. Главный сценарий — когда руки заняты: готовка, тренировка, уборка, ремонт.

Обратите внимание: жесты работают достаточно точно, но в движении — на бегу или в транспорте — могут срабатывать ложно. Поэтому для тренировок на улице лучше протестировать функцию заранее. А в будущем, когда Siri получит обновление в iOS 27, жесты станут ещё полезнее.

Какие AirPods поддерживают дополнительные функции

Эти три функции не превращают AirPods в новое устройство, но закрывают конкретные бытовые ситуации:

Live-прослушивание — для шумных встреч и людей, которым тяжело разбирать речь в гуле

Share Audio — для совместного просмотра в дороге и дома

Движения головой — когда руки заняты, а телефон звонит

Важная оговорка по совместимости: Live-прослушивание и движения головой доступны не на всех поколениях AirPods и требуют актуальной версии iOS. Если в настройках AirPods вы не видите нужного пункта, скорее всего, ваша модель его не поддерживает — это не баг, а ограничение конкретной пары наушников. Live-прослушивание работает начиная с AirPods первого поколения, а вот движения головой — только начиная с AirPods Pro 2 и AirPods 4.

Настройка AirPods сразу после подключения к iPhone

Все три функции включаются за минуту и не требуют ни подписок, ни докупки аксессуаров. Если хотя бы одна ситуация из описанных вам знакома — шумный ресторан, общий фильм в дороге или звонок с занятыми руками — настройку имеет смысл сделать заранее, чтобы в нужный момент не копаться в меню.

По сути, Apple заложила в AirPods куда больше, чем большинство людей использует. Потратьте пять минут на активацию этих функций — и в следующий раз, когда окажетесь в шумном месте или захотите поделиться музыкой, вы скажете себе спасибо.