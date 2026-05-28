4 незаметные настройки iOS 26, которые сделают iPhone удобнее

Обновились до iOS 26 и чувствуете, что iPhone стал каким-то чужим? Скриншоты теперь занимают весь экран, приложение «Телефон» перекроили до неузнаваемости, а будильник по-прежнему заставляет крутить эти бесконечные колёсики. Знакомо? Тогда эта статья для вас. Ранее мы рассказывали о том, как делать классные фото на iPhone без обработки, а сегодня я собрал четыре неочевидные настройки, которые сделают ваш iPhone снова удобным. Буквально за пару минут.



Как вводить время будильника цифрами на iPhone

Казалось бы, будильник — простейшее приложение. Что там может быть нового? А вот что. Большинство владельцев iPhone до сих пор выставляют время будильника, прокручивая колёсики с часами и минутами. Палец соскальзывает, проматываешь лишнее, возвращаешься — и так по кругу. Особенно «весело» в сонном состоянии, когда надо быстро поставить будильник на утро.

Между тем в iOS давно есть способ вводить время цифрами, как на обычной клавиатуре. Просто никто об этом не рассказывает. Делается элементарно:

Откройте приложение «Часы» и перейдите на вкладку «Будильник». Создайте новый будильник или нажмите «Изменить» и выберите существующий. Когда появятся барабанные колёсики с часами и минутами — не крутите их. Вместо этого нажмите на любую цифру (на часы или на минуты). Внизу тут же выскочит цифровая клавиатура. Набираете нужное время — например, 7:30 — и готово.

Никаких прокруток, никаких промахов. Секунда — и будильник выставлен. Эта функция появилась ещё в iOS 17, но Apple почему-то ни разу не акцентировала на ней внимание. В итоге о ней знают единицы. А ведь она экономит кучу времени, особенно если вы каждый день ставите разные будильники. Попробуйте один раз — и к колёсикам больше не вернётесь. У нас есть ещё 12 функций iPhone на каждый день, которые тоже стоит взять на вооружение.

Почему скриншот на iPhone открывается на весь экран

Это, пожалуй, одна из самых раздражающих «инноваций» iOS 26. После обновления скриншоты стали открываться на весь экран с панелью редактирования. Apple задумывала это как удобную фишку: мол, сразу можно обрезать, подписать, выделить нужное с помощью Visual Intelligence. Но на практике это тормозит работу со скриншотами.

Раньше всё было просто. Сделал скриншот — в левом нижнем углу появилась маленькая миниатюра. Хочешь — нажми и отредактируй. Не хочешь — просто подожди пару секунд, и она исчезнет. Теперь же экран блокируется целиком, и пока вы не закроете эту панель, делать ничего нельзя. Особенно это бесит, когда нужно сделать несколько скриншотов подряд — каждый раз приходится ждать и закрывать предпросмотр. К счастью, Apple предусмотрела возможность вернуть всё как было:

Откройте «Настройки» на iPhone. Перейдите в раздел «Основные». Найдите и откройте пункт «Снимок экрана» — он появился именно в iOS 26. Выключите тумблер «Предпросмотр на весь экран».

После этого скриншоты снова аккуратно сворачиваются в маленькую миниатюру в левом нижнем углу, как в старые добрые времена на iOS 18.

Честно, не понимаю, зачем Apple сделала полноэкранный режим по умолчанию. Возможно, это имеет смысл для тех, кто активно использует Apple Intelligence и Visual Intelligence — там действительно удобнее работать с большим превью. Но в России, где эти функции до сих пор недоступны, полноэкранный предпросмотр — это просто лишний шаг, который ничего не даёт. Выключайте смело.

Фоновое изображение в Safari: как настроить начальную страницу

Safari в iOS 26 получил обновлённый дизайн в стиле Liquid Glass — полупрозрачные панели, компактные вкладки. Выглядит свежо. Но мало кто знает, что можно пойти дальше и полностью настроить стартовую страницу браузера. Хотите — поставьте яркую фотографию на фон. Хотите — уберите вообще всё лишнее и получите чистейший минимализм.

Чтобы до этого добраться, сделайте следующее:

Откройте Safari на iPhone. В правом нижнем углу нажмите на три точки и выберите «Новая вкладка». На стартовой странице пролистайте в самый низ и нажмите кнопку «Изменить». Включите тумблер «Фоновое изображение» и выберите любую картинку из галереи.

Можно поставить фотографию из последнего отпуска, любимый пейзаж или просто красивую текстуру. Браузер сразу станет выглядеть ярко и персонализированно — не как у всех.

А если вам наоборот хочется максимальной чистоты, отключите в этом же меню все тумблеры: избранное, предложения Siri, список для чтения, отчёт о конфиденциальности. В итоге стартовая страница Safari превратится в абсолютно чистый экран — ничего лишнего, только адресная строка. Минимализм высшей пробы. Кому-то такой подход покажется радикальным, но попробовать определённо стоит.

Приложение «Телефон» в iOS 26: как вернуть старый дизайн

В iOS 26 Apple серьёзно переработала приложение «Телефон». Избранные контакты теперь отображаются вверху в виде горизонтальной ленты, вкладки снизу перекомпоновали, а поиск перенесли в правый нижний угол. Выглядит, может, и модно. Но пользоваться новым интерфейсом — то ещё удовольствие.

Главная проблема — неточное попадание по контактам. Раньше, чтобы позвонить кому-то из избранного, достаточно было нажать на имя — и вызов пошёл. Теперь если нажать чуть мимо, вы проваливаетесь в карточку контакта вместо звонка. А если привыкли искать контакты через поиск сверху — придётся переучиваться, потому что строку поиска перекинули вниз.

Хорошая новость: Apple дала возможность вернуть классический вид звонилки:

Откройте приложение «Телефон» на iPhone. Перейдите на вкладку «Вызовы». В правом верхнем углу нажмите на иконку с тремя горизонтальными полосками. В выпадающем меню выберите «Классические».

Готово. Поиск снова наверху, звонки по нажатию на имя работают как раньше, привычные вкладки на своих местах.

Если вы годами пользовались старым интерфейсом «Телефона» и набираете номера чуть ли не вслепую — переключайтесь на классический режим, не раздумывая. Новый дизайн, конечно, имеет право на жизнь, и кому-то он может показаться удобнее. Но для большинства пользователей, которые просто хотят быстро позвонить, классика работает лучше.

Все эти настройки занимают буквально пару минут. Но эффект от них ощущается каждый день. iOS 26 — система мощная и красивая. Вот только Apple иногда чересчур увлекается нововведениями, забывая, что не всем хочется переучиваться. Благо, практически для каждого спорного решения есть тумблер «назад». Пользуйтесь.