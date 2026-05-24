Как сделать свои 3Д-обои на iPhone с iOS 26

В iOS 26 Apple добавила функцию Пространственная сцена — объёмные обои, которые реагируют на наклон iPhone. Когда вы берёте телефон в руку и слегка поворачиваете его, передний и задний планы фотографии смещаются независимо друг от друга. Получается эффект глубины, похожий на заглядывание внутрь картинки. Причём работает это практически с любым снимком из вашей фотоплёнки. Недавно мы рассказывали, как сделать 3D-фото из обычного на iPhone, а теперь покажем, как превратить такой снимок в обои.



Что такое пространственные сцены на iPhone и как работает эффект глубины

Apple описывает эту функцию коротко: пространственные сцены добавляют 3D-эффект к обоям, оживляя их при движении iPhone. По сути, система с помощью ИИ анализирует снимок, разделяет объекты на переднем плане и фон, а затем создаёт между ними иллюзию глубины.

Функция превращает обычные фотографии в динамичные трёхмерные изображения, которые реагируют на ваши движения. При этом для работы не нужна Apple Intelligence — а значит, Spatial Scenes доступна на iPhone 12 и всех более новых моделях. Никаких специальных подписок или дополнительных настроек тоже не требуется.

Эффект похож на параллакс-обои, с которыми Apple экспериментировала несколько лет назад, но теперь он точнее и основан на машинном обучении, а не на простом смещении слоёв.

3D-обои на экране блокировки iPhone: как включить

Настроить объёмные обои можно двумя способами: выбрать один из готовых вариантов Apple или превратить в 3D-сцену собственный снимок. Готовые варианты находятся в разделе Пространственные сцены при создании новых обоев — достаточно нажать на понравившийся, и эффект включится автоматически. Если вы ещё не разобрались во всех тонкостях, у нас есть подробная инструкция о том, как установить обои на iPhone.

Если хотите использовать своё фото, порядок действий такой:

Откройте приложение «Фото» на iPhone Найдите нужный снимок в медиатеке Коснитесь кнопки «Поделиться» В выпадающем меню нажмите «Сделать обоями» Нажмите на иконку в виде шестиугольника в нижней правой части экрана Дождитесь генерации пространственной сцены и проверьте эффект, наклоняя iPhone из стороны в сторону Нажмите «Добавить», чтобы сохранить обои

Есть и альтернативный путь: можно открыть раздел «Обои» в настройках и установить новые обои там. Результат будет тем же.

Фото, которые лучше выбрать для 3D-обоев на iPhone

Не каждый снимок будет выглядеть одинаково хорошо. Лучше всего работают фотографии с чётким объектом на переднем плане и заметным отделением от фона — портреты, снимки животных, зданий и пейзажей.

Выбирайте снимки высокого разрешения, где главный объект чёткий и резкий. Фотографии с загруженным фоном, сильными фильтрами или чрезмерной обработкой могут запутать систему, и эффект получится менее убедительным.

Отдельный нюанс с экраном блокировки: главный объект фотографии должен находиться достаточно низко в кадре, чтобы не перекрываться часами. Пейзажи и городские виды в этом смысле работают лучше портретов. Также если фотографии хранятся в iCloud с включённой оптимизацией хранилища, сначала загрузите полную версию файла, иначе эффект может не сработать.

Где включить объёмные фото в iOS 26, кроме экрана блокировки

Тот же 3D-эффект встроен и в приложение «Фото» — можно превратить любой снимок в объёмную сцену прямо в медиатеке, не устанавливая его как обои. Оригинальное изображение при этом остаётся без изменений.

Виджет «Фото» на домашнем экране тоже поддерживает режим Spatial Scenes. Чтобы его активировать, нужно зажать домашний экран, отредактировать виджет и включить опцию «Spatial Scene Effect». Правда, выбрать конкретное фото для виджета нельзя — система показывает воспоминания и подборки, которые подбирает сама iOS.

Стоит учитывать, что на экране блокировки эффект работает полноценно, а домашний экран остаётся статичным, если вы не настроите отдельную пару обоев. Так что максимальное впечатление от объёмных обоев вы получите именно на экране блокировки.

iPhone, на которых работают 3D-обои в iOS 26

Пространственные сцены — это не обязательная функция и не революция. Но если вы любите настраивать внешний вид iPhone и давно не трогали обои, это хороший повод обновить экран блокировки. Эффект ненавязчивый, но приятный: каждый раз, когда берёте телефон, картинка немного оживает.

Главное ограничение — совместимость. Функция работает на iPhone 12 и новее, а сама iOS 26 требует как минимум iPhone 11 с чипом A13. Если у вас iPhone 12 или свежее — просто зайдите в настройки обоев и попробуйте. Это бесплатно, занимает пару минут и легко отключается обратно нажатием на ту же иконку-шестиугольник.