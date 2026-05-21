Как я настроил уведомления на своем айфоне с iOS 26 и теперь советую всем сделать так же

Если кажется, что iPhone дёргает вас уведомлениями каждые несколько минут, это не ощущение, а статистика. В среднем человек получает 146 уведомлений в день, а у молодой аудитории цифра ещё выше. В iOS 26 есть несколько встроенных инструментов, которые помогают убрать этот шум без сторонних приложений. Кстати, если вы ещё не перешли на свежую версию системы, вот почему важно обновить iPhone как можно скорее.



Как настроить получение уведомлений по расписанию в iOS 26

Постоянные появления уведомлений на экране ломают концентрацию и быстрее сажают аккумулятор, потому что дисплей включается десятки раз за час. Поэтому имеет смысл потратить пять минут на настройку — а не терпеть бесконечный поток оповещений.

Часто раздражает даже не количество уведомлений, а их частота. Сводка по расписанию собирает несущественные оповещения в один-два пакета в день — например, утром и вечером — вместо того чтобы дёргать телефон постоянно. Срочные уведомления при этом продолжают приходить сразу. Система сама анализирует, какие приложения присылают вам больше всего оповещений, и предлагает добавить их в сводку.

Как включить сводку:

Откройте приложение Настройки Перейдите в раздел Уведомления Нажмите Сводка по расписанию Включите переключатель Сводка по расписанию Нажмите Продолжить Выберите время, когда будут приходить сводки Отметьте приложения, чьи уведомления должны попадать в сводку Вернитесь назад, чтобы сохранить настройки

Логика простая: в сводку отправляются соцсети, новости, маркетплейсы, игры. Мессенджеры, звонки и календарь оставлять там не стоит — иначе можно пропустить что-то важное. Я обычно ставлю три сводки: в полдень, в 16:00 и в 23:00. Как раз достаточно, чтобы изучить все оповещения. Большинству же пользователей хватит двух сводок: утром и вечером. Если же вам проще отключить все уведомления разом, у нас есть отдельная инструкция.

Отключение уведомлений от приложения на iPhone

Если какое-то приложение постоянно заваливает экран, проще полностью запретить ему слать оповещения. Это удобно для программ, которыми вы пользуетесь редко, но которые шлют рекламные пуши и напоминания.

Откройте Настройки Перейдите в Уведомления Прокрутите список и выберите нужное приложение Выключите переключатель Разрешить уведомления

Есть и быстрый способ. Когда уведомление от надоевшего приложения появляется на экране блокировки, смахните его влево и нажмите Параметры. Там можно сразу выключить оповещения или отправить их в сводку — не заходя в настройки.

Полезный приём — раз в пару месяцев пробегаться по списку приложений в настройках уведомлений. За полгода накапливается десяток программ, которые установили один раз и забыли, а они продолжают присылать пуши. Я недавно обнаружил, что приложение доставки еды, которым не пользовался три месяца, успело прислать мне больше сотни уведомлений.

Отличия фокусирования, сводки и отключения уведомлений на iPhone

Короткая логика для повседневного использования:

Сводка по расписанию — для приложений, чьи уведомления вам в целом интересны, но не срочны: новости, соцсети, маркетплейсы

— для приложений, чьи уведомления вам в целом интересны, но не срочны: новости, соцсети, маркетплейсы Полное отключение уведомлений — для приложений, которыми вы почти не пользуетесь или которые шлют только рекламу

— для приложений, которыми вы почти не пользуетесь или которые шлют только рекламу Режимы фокусирования — если нужно временно заглушить почти всё, но оставить, например, звонки от близких

Каждый из этих инструментов решает свою задачу, и выбирать между ними не нужно. На практике лучше всего работает комбинация всех трёх способов. Сначала отключите уведомления у приложений, которые вам точно не нужны. Затем настройте сводку для всего, что интересно, но не срочно. А режим фокусирования включайте на время работы или сна — так iPhone не побеспокоит вас вообще, кроме самых важных контактов. Рекомендую настроить фокусирование на iPhone по моей инструкции. Вы точно оцените насколько оно удобное. Уведомления iPhone могут дублироваться и на Mac — почитайте, как отключить уведомления на Маке и стоит ли это делать.