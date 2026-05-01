5 обоев для iPhone в стиле масляной живописи — скачать бесплатно

Стандартные обои на iPhone надоедают быстро. Поставил — порадовался неделю — и уже хочется чего-то нового. Если вам знакомо это чувство, у меня есть отличная подборка. Пять заставок в стиле масляной живописи — с густыми мазками, брызгами краски и текстурами, от которых невозможно оторвать взгляд. Они не просто красивые, они выглядят так, будто кто-то прямо на вашем экране работал мастихином. Забирайте себе — а если хотите ещё больше классных заставок, посмотрите обои с iPhone 17e для любого Айфона.



Красивые обои для Айфона с эффектом краски

Все пять обоев объединяет одна идея — имитация настоящей живописи маслом. Но каждая картинка отличается настроением и палитрой. Давайте разберём их по порядку.

Первые обои — чёрно-красная классика. Тёмный фон, по которому проходит яркий алый мазок. Краска выглядит настолько объёмной, что хочется провести пальцем по экрану и убедиться, что он гладкий. Серебристо-серые разводы добавляют глубину. Идеальный вариант для тёмной темы оформления — часы и виджеты на экране блокировки будут читаться отлично.

Второй вариант — тёмные текстуры с каплями. Здесь всё ещё мрачнее: диагональные мазки тёмно-серой и чёрной краски, мелкие брызги, а в верхней части — красное пятно и аккуратная круглая капля. Напоминает дождь по чёрному асфальту. Выглядит минималистично и строго, подойдёт тем, кто не любит яркие экраны. Я бы поставил такие на ночь — глаза не режет, но смотрится стильно.

Третья заставка — контрастные штрихи на белом фоне. Белый фон, который разрезает мощный диагональный росчерк чёрной краски с вкраплениями оранжевого и красного. Это самый динамичный вариант в подборке. Обои напоминают работу уличного художника — энергичные, резкие, с характером. На OLED-дисплеях чёрные участки будут абсолютно чёрными, а белые — максимально яркими. Контраст получится впечатляющий. Кстати, если вам нравятся космические обои для iPhone, обязательно загляните в подборку обоев Artemis II с фото Земли и Луны.

Четвёртые обои — настоящий живописный вихрь. Плавные волны тёмно-синего, кораллового, розового и золотисто-оранжевого. Никаких резких границ — цвета перетекают друг в друга, как на полотнах импрессионистов. Эта заставка выглядит элегантнее остальных и отлично подойдёт для светлого экрана блокировки. Она также здорово дополнит красивые виджеты на экране блокировки.

Пятая картинка — самая яркая и насыщенная в подборке. Жидкие потоки оранжевого, бирюзового, фиолетового и жёлтого смешиваются в настоящий космический водоворот. Мелкие блёстки и капли создают эффект рассыпанных звёзд. Если хотите, чтобы iPhone каждый раз при разблокировке поднимал настроение — это ваш вариант.

Как установить обои на экран блокировки iPhone

Сохранить и поставить любую из этих заставок — дело пары минут. Сначала скачайте понравившуюся картинку в приложение «Фото». Затем откройте «Настройки» — «Обои» и нажмите «Добавить новые обои». Выберите сохранённое изображение из галереи. iPhone предложит отрегулировать масштаб — просто подвигайте картинку, чтобы самая интересная часть оказалась по центру экрана. После этого нажмите «Добавить» и выберите, куда поставить заставку: на экран блокировки, домашний экран или сразу на оба. Если вы новичок и хотите разобраться во всех тонкостях, почитайте наш подробный гайд по установке обоев.

Кстати, если вы загрузили несколько обоев, обратите внимание на размер. Все картинки из подборки весят по 1–3 МБ — это достаточно, чтобы выглядеть чётко даже на экранах с разрешением Super Retina XDR. Никакой пикселизации и замыленности. Они адаптированы под разрешение современных iPhone, включая модели Pro и Pro Max.

Автоматическая смена обоев на экране блокировки iPhone

Не можете выбрать одну заставку? И не надо. В iOS есть отличная функция — перемешивание фото на экране блокировки. Она позволяет загрузить сразу несколько обоев, и iPhone будет менять их автоматически. Это работает ещё с iOS 16, но многие до сих пор о ней не знают.

Чтобы настроить перемешивание, зайдите в «Настройки» — «Обои» — «Добавить новые обои». Вверху вы увидите пункт «Перемешивание фото» — нажмите на него. Система предложит выбрать снимки из галереи. Отметьте все пять обоев из этой подборки — или добавьте к ним свои любимые фотографии.

Дальше самое интересное: iPhone спросит, как часто менять заставку. Варианты такие:

По касанию — обои переключаются, когда вы тапаете по экрану блокировки

При блокировке — новая заставка каждый раз, когда вы блокируете и разблокируете iPhone

Каждый час — смена обоев раз в 60 минут

Каждый день — одна заставка на весь день

Я лично предпочитаю режим «При блокировке». Каждый раз берёшь iPhone в руки — и на экране что-то новое. С этой подборкой текстурных обоев получается особенно классно: то тёмные мазки, то яркий вихрь красок, то контрастные штрихи. Ощущение, будто у тебя в кармане маленькая арт-галерея.