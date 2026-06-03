Как скачать и поставить обои WWDC 2026 на iPhone, iPad и Mac

Каждый год перед WWDC происходит маленький ритуал: Apple выкладывает фирменные обои конференции, и весь интернет дружно меняет картинку на рабочем столе ещё до того, как покажут хоть одну новую функцию. А показать в этом году обещают многое — на той же презентации представят iOS 27 с функциями, которые уже вовсю утекают в сеть. В 2026-м традиция жива — на сайте для разработчиков уже лежат обои в стиле грядущей презентации, и поставить их может кто угодно, аккаунт разработчика для этого не нужен. Рассказываем, как всё это выглядит, где скачать и как поставить на любое устройство Apple.



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Новые обои WWDC 2026 для iPhone, iPad и Mac

Apple подготовила три отдельные версии обоев — под Mac, iPad и iPhone. Сюжет один и тот же, но кадрирование разное, и это важно: картинка под iPhone — это не та же самая, что под Mac, просто обрезанная. Каждое изображение скомпоновано под пропорции конкретного экрана, поэтому светящаяся дуга на всех устройствах ложится ровно по центру.

В версии для Mac композиция самая воздушная: вверху виднеется крупная светящаяся арка, а по центру проходит та самая волна с тёплым свечением. На iPad кадр чуть плотнее, акцент смещён к центру. А на iPhone обои выглядят, пожалуй, эффектнее всего — вертикальный формат вытягивает свет в красивую дугу, которая отлично сочетается с тёмной системной темой.

Главное достоинство этих обоев — глубокий чёрный фон. На OLED-экранах iPhone и iPad Pro чёрные пиксели попросту выключаются, поэтому картинка сливается с рамкой, а светящаяся линия будто висит в воздухе. На MacBook Pro с дисплеем Liquid Retina XDR тёплое ядро дуги ещё и ощутимо «выстреливает» яркостью. Если же фирменная картинка наскучит, всегда можно сделать собственные 3D-обои на iPhone и поставить уже их.

Скачать обои WWDC 2026 в высоком разрешении

Обои лежат на официальной странице Apple для разработчиков, но открывается она у всех, без входа в аккаунт. Чтобы скачать нужную версию, сделайте следующее:

Откройте страницу с обоями WWDC 2026 на сайте Apple. Выберите вкладку с нужным устройством — Mac, iPad или iPhone. Нажмите кнопку Download и сохраните картинку.

Совет: качайте обои с того устройства, на которое собираетесь их ставить. Так картинка сразу попадёт в «Фото» или загрузки в максимальном разрешении и без лишних пересохранений через мессенджеры, которые любят пожать качество.

Если хотите поставить «маковские» обои на iPhone или наоборот — никто не запрещает, но имейте в виду, что пропорции не совпадут и часть картинки обрежется. Кстати, помимо конференционных, в системе уже спрятаны и скрытые обои из iOS 26.5, которые тоже можно включить.

Как поставить обои на macOS, iPadOS и iOS

Инструкции у всех трёх систем разные, поэтому собрали их в одном месте. Apple описывает процесс предельно коротко, но на практике есть пара нюансов, о которых стоит знать.

На Mac под управлением macOS:

Откройте «Системные настройки». Перейдите в раздел «Обои». Нажмите «Добавить фото» и выберите скачанное изображение.

На iPad под управлением iPadOS и на iPhone под управлением iOS порядок одинаковый:

Откройте скачанное изображение в приложении «Фото». Нажмите кнопку «Поделиться». Выберите пункт «Использовать как обои».

На iPhone после этого система предложит настроить экран блокировки: можно включить или выключить эффект перспективы, добавить виджеты и выбрать, ставить ли ту же картинку на домашний экран. Поскольку обои тёмные, советуем оставить домашний экран с той же картинкой — иконки приложений на чёрном фоне смотрятся особенно аккуратно. А вот эффект перспективы лучше отключить: на абстрактной картинке без чётких объектов он только смазывает свечение.

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Стоит ли менять обои прямо сейчас

Формально это просто красивая картинка, но у фирменных обоев WWDC есть приятный бонус — они задают настроение перед презентацией. А ждать в этом году есть чего: конференция WWDC 2026 пройдёт с 8 по 12 июня, а основной ивент состоится 8 июня. Apple покажет iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 и остальные системы, а главной интригой называют обновлённую Siri и новый виток развития Apple Intelligence.

Так что если хотите проникнуться духом грядущего обновления заранее — самое время сменить картинку на рабочем столе. Обои бесплатные, ставятся за минуту, а слоган «Glow all out» как нельзя лучше описывает то, как светящаяся дуга смотрится на тёмном OLED-экране вашего iPhone. А чтобы не пропустить разбор всех анонсов WWDC 2026 и первые впечатления от новых систем, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там публикуем главное сразу после презентации.