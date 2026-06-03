Как скачать и поставить обои WWDC 2026 на iPhone, iPad и Mac

Кирилл Пироженко

Каждый год перед WWDC происходит маленький ритуал: Apple выкладывает фирменные обои конференции, и весь интернет дружно меняет картинку на рабочем столе ещё до того, как покажут хоть одну новую функцию. А показать в этом году обещают многое — на той же презентации представят iOS 27 с функциями, которые уже вовсю утекают в сеть. В 2026-м традиция жива — на сайте для разработчиков уже лежат обои в стиле грядущей презентации, и поставить их может кто угодно, аккаунт разработчика для этого не нужен. Рассказываем, как всё это выглядит, где скачать и как поставить на любое устройство Apple.

У Apple получились шикарные обои. Фото.

У Apple получились шикарные обои

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Новые обои WWDC 2026 для iPhone, iPad и Mac

Apple подготовила три отдельные версии обоев — под Mac, iPad и iPhone. Сюжет один и тот же, но кадрирование разное, и это важно: картинка под iPhone — это не та же самая, что под Mac, просто обрезанная. Каждое изображение скомпоновано под пропорции конкретного экрана, поэтому светящаяся дуга на всех устройствах ложится ровно по центру.

Новые обои WWDC 2026 для iPhone, iPad и Mac. Оцените как заставка смотрится на Mac. Фото.

Оцените как заставка смотрится на Mac

В версии для Mac композиция самая воздушная: вверху виднеется крупная светящаяся арка, а по центру проходит та самая волна с тёплым свечением. На iPad кадр чуть плотнее, акцент смещён к центру. А на iPhone обои выглядят, пожалуй, эффектнее всего — вертикальный формат вытягивает свет в красивую дугу, которая отлично сочетается с тёмной системной темой.

Новые обои WWDC 2026 для iPhone, iPad и Mac. На iPhone обои тоже отлично вписались. Фото.

На iPhone обои тоже отлично вписались

Главное достоинство этих обоев — глубокий чёрный фон. На OLED-экранах iPhone и iPad Pro чёрные пиксели попросту выключаются, поэтому картинка сливается с рамкой, а светящаяся линия будто висит в воздухе. На MacBook Pro с дисплеем Liquid Retina XDR тёплое ядро дуги ещё и ощутимо «выстреливает» яркостью. Если же фирменная картинка наскучит, всегда можно сделать собственные 3D-обои на iPhone и поставить уже их.

Скачать обои WWDC 2026 в высоком разрешении

Обои лежат на официальной странице Apple для разработчиков, но открывается она у всех, без входа в аккаунт. Чтобы скачать нужную версию, сделайте следующее:

Скачать обои WWDC 2026 в высоком разрешении. Скачать их можно с официального сайта для разработчиков. Фото.

Скачать их можно с официального сайта для разработчиков

  1. Откройте страницу с обоями WWDC 2026 на сайте Apple.
  2. Выберите вкладку с нужным устройством — Mac, iPad или iPhone.
  3. Нажмите кнопку Download и сохраните картинку.

Совет: качайте обои с того устройства, на которое собираетесь их ставить. Так картинка сразу попадёт в «Фото» или загрузки в максимальном разрешении и без лишних пересохранений через мессенджеры, которые любят пожать качество.

Если хотите поставить «маковские» обои на iPhone или наоборот — никто не запрещает, но имейте в виду, что пропорции не совпадут и часть картинки обрежется. Кстати, помимо конференционных, в системе уже спрятаны и скрытые обои из iOS 26.5, которые тоже можно включить.

Как поставить обои на macOS, iPadOS и iOS

Инструкции у всех трёх систем разные, поэтому собрали их в одном месте. Apple описывает процесс предельно коротко, но на практике есть пара нюансов, о которых стоит знать.

На Mac под управлением macOS:

  1. Откройте «Системные настройки».
    2. Как поставить обои на macOS, iPadOS и iOS. Начните добавлять ваше изображение. Фото.

    Начните добавлять ваше изображение

  2. Перейдите в раздел «Обои».
    3. Как поставить обои на macOS, iPadOS и iOS. Выберите картинку в Finder. Фото.

    Выберите картинку в Finder

  3. Нажмите «Добавить фото» и выберите скачанное изображение.

На iPad под управлением iPadOS и на iPhone под управлением iOS порядок одинаковый:

Как поставить обои на macOS, iPadOS и iOS. На iPhone и iPad обои устанавливаются и того проще. Фото.

На iPhone и iPad обои устанавливаются и того проще

  1. Откройте скачанное изображение в приложении «Фото».
  2. Нажмите кнопку «Поделиться».
  3. Выберите пункт «Использовать как обои».

На iPhone после этого система предложит настроить экран блокировки: можно включить или выключить эффект перспективы, добавить виджеты и выбрать, ставить ли ту же картинку на домашний экран. Поскольку обои тёмные, советуем оставить домашний экран с той же картинкой — иконки приложений на чёрном фоне смотрятся особенно аккуратно. А вот эффект перспективы лучше отключить: на абстрактной картинке без чётких объектов он только смазывает свечение.

Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там вам точно помогут.

Стоит ли менять обои прямо сейчас

Формально это просто красивая картинка, но у фирменных обоев WWDC есть приятный бонус — они задают настроение перед презентацией. А ждать в этом году есть чего: конференция WWDC 2026 пройдёт с 8 по 12 июня, а основной ивент состоится 8 июня. Apple покажет iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 и остальные системы, а главной интригой называют обновлённую Siri и новый виток развития Apple Intelligence.

Так что если хотите проникнуться духом грядущего обновления заранее — самое время сменить картинку на рабочем столе. Обои бесплатные, ставятся за минуту, а слоган «Glow all out» как нельзя лучше описывает то, как светящаяся дуга смотрится на тёмном OLED-экране вашего iPhone. А чтобы не пропустить разбор всех анонсов WWDC 2026 и первые впечатления от новых систем, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там публикуем главное сразу после презентации.

Обои для iPhone и iPadПрезентация AppleСоветы по работе с Apple
Новости по теме: Обои для iPhone и iPad
Как сделать свои 3Д-обои на iPhone с iOS 26. Фото.
Как сделать свои 3Д-обои на iPhone с iOS 26
Я включил новые скрытые обои из iOS 26.5 на iPhone в России. Заходи, научу. Фото.
Я включил новые скрытые обои из iOS 26.5 на iPhone в России. Заходи, научу
5 обоев для iPhone в стиле масляной живописи — скачать бесплатно. Фото.
5 обоев для iPhone в стиле масляной живописи — скачать бесплатно