Бессмертный полк онлайн 2026: как добавить своего героя через мессенджер МАКС на iPhone

До 9 мая осталось совсем немного, а значит, самое время подать заявку на участие в акции «Бессмертный полк онлайн». В этом году организаторы снова предлагают увековечить память о ветеранах в цифровом формате — и сделать это можно прямо с iPhone. Причем не только через сайт, но и через мессенджер МАКС на вашем смартфоне. Рассказываю, как это работает и что для этого нужно.



Бессмертный полк онлайн 2026 — что это за акция

«Бессмертный полк онлайн» — это цифровой формат всенародной акции памяти, посвящённой Великой Отечественной войне. Суть проста: вы загружаете фотографию и данные своего героя — ветерана, труженика тыла, участника боевых действий — а 9 мая его портрет появляется в онлайн-трансляции на сайте 2026.polkrf.ru и на медиаэкранах по всей стране.

Трансляция стартует 9 мая в 12:00 по местному времени. Первыми шествие увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, затем эстафета памяти двинется через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится в Калининградской области. Получается масштабное цифровое шествие, которое охватывает все часовые пояса.

Подать заявку на участие можно до 6 мая включительно. Для этого есть несколько площадок: официальный сайт акции, мини-приложения во ВКонтакте и Одноклассниках, а также чат-бот в мессенджере МАКС. Именно о последнем варианте и поговорим подробнее — он особенно удобен для владельцев iPhone.

Бессмертный полк через мессенджер МАКС на iPhone

Мессенджер МАКС — это российская платформа, которая за последний год заметно выросла. В ней можно не только переписываться и звонить, но и пользоваться ботами, мини-приложениями и даже получать госуслуги. Если вы ещё не установили МАКС на свой iPhone, сейчас самое время это сделать.

Главное преимущество подачи заявки через МАКС — это скорость. Вам не нужно открывать браузер, регистрироваться на отдельном сайте и разбираться с личным кабинетом. Всё происходит прямо в мессенджере: открыли бот, нажали кнопку и начали заполнять анкету. Весь процесс занимает буквально пять минут.

Бот «Бессмертный полк онлайн» уже доступен в МАКСе. Он появляется прямо на главном экране чатов в виде баннера с призывом загрузить анкету героя. Достаточно нажать на него, и вы попадёте в диалог с официальным ботом. Если баннер не отображается, бота можно найти через поиск по названию.

Как добавить героя в Бессмертный полк онлайн

Вот что нужно сделать, чтобы добавить героя через МАКС на iPhone:

Откройте мессенджер МАКС на вашем iPhone. На главном экране «Чаты» найдите баннер «Бессмертный полк онлайн» с красной звездой. Нажмите на него. Если баннера нет, введите в поиске «Бессмертный полк онлайн» и откройте верифицированный бот с синей галочкой. Нажмите кнопку «Начать» внизу экрана — откроется приветственное сообщение с описанием акции. Нажмите кнопку «Принять участие» — откроется мини-приложение с формой для заполнения. Выберите федеральный округ, в трансляции которого вы хотите участвовать. Нажмите «Продолжить». Загрузите фото героя. Требования к снимку: формат PNG, JPG или JPEG, минимальный размер 300×400 пикселей, максимальный вес — 5 МБ. Фотография должна быть портретной, без подписей и рамок. Если фото нет, это поле можно оставить пустым. Заполните данные героя: фамилию, имя и отчество. Фамилия и имя — обязательные поля. Укажите дату рождения — день, месяц и год.Если точные данные неизвестны, заполните только те, что знаете. Добавьте дату смерти и описание боевого пути, если эта информация доступна. Проверьте введённые данные и отправьте анкету. После модерации ваш герой появится в онлайн-трансляции 9 мая.

Если на каком-то этапе возникли сложности с заполнением, не переживайте — бот подскажет, что исправить.

Требования к фото для Бессмертного полка онлайн

На этом моменте стоит остановиться отдельно, потому что именно фото чаще всего вызывает вопросы. Организаторы просят загрузить портрет без подписей и рамок — ФИО и праздничная рамка будут добавлены автоматически. Если на снимке есть лишние элементы, воспользуйтесь встроенным инструментом обрезки прямо в мини-приложении.

Формат снимка — PNG, JPG или JPEG. Минимальное разрешение — 300×400 пикселей, максимальный размер файла — 5 МБ. Если у вас старая фотография невысокого качества, на сайте 2026.polkrf.ru есть специальная нейросеть, которая поможет улучшить снимок и даже сделать его цветным. К сожалению, в боте МАКСа эта функция пока недоступна, но вы можете обработать фото на сайте, сохранить его в галерею iPhone и уже потом загрузить через мессенджер.

А если фотографии героя нет совсем — ничего страшного. Анкету можно подать и без снимка. Достаточно указать имя, фамилию и годы жизни. Многие пользователи мессенджера МАКС уже оценили удобство подачи заявки именно через бот — без лишних регистраций и переходов на сторонние сайты.

Трансляция Бессмертного полка 9 мая 2026

Итак, вы заполнили анкету. Что дальше? После модерации ваш герой попадает в базу участников онлайн-шествия. Трансляция пройдёт 9 мая на сайте 2026.polkrf.ru. Портреты будут сменять друг друга на экране, и вы сможете увидеть своего героя в общем строю — из любой точки мира.

Кстати, если вы подавали заявку в прошлом году и она уже прошла модерацию, повторно ничего делать не нужно. Герой автоматически попадёт в трансляцию 2026 года. Онлайн-шествие также покажут на медиафасадах и экранах в городах по всей России, а ещё на федеральных телеканалах — при заполнении анкеты можно выбрать федеральный округ для трансляции.

Во время шествия будет доступна функция «Связаться с потомком» — через неё вы сможете отправить заявку и пообщаться с родственниками других участников акции. Это удивительная возможность найти людей, чьи деды и прадеды воевали бок о бок. Помимо бота в МАКСе, подать заявку на «Бессмертный полк онлайн» можно и другими способами. Официальный сайт акции — 2026.polkrf.ru — принимает анкеты с фотографиями и информацией о героях. Авторизоваться на нём можно по номеру телефона, через МАКС, ВКонтакте или Одноклассники.

Мини-приложения для подачи заявок доступны во ВКонтакте и Одноклассниках. Формат акции не ограничивается только онлайн-трансляцией: с 1 по 11 мая проходят флешмобы в соцсетях, «Стены памяти», автопробеги и другие форматы. Вы можете распечатать портрет героя, разместить его на машине или одежде — и таким образом пронести память через праздничные дни.