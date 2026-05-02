Расшифровка голосовых сообщений в МАХ на iPhone: как перевести аудио в текст

Голосовые сообщения — это удобно ровно до тех пор, пока вы не оказались на совещании, в метро без наушников или просто не хотите слушать двухминутный монолог вместо одного предложения. В мессенджере MAX на iPhone наконец-то появилась расшифровка голосовых сообщений — функция, которую пользователи ждали с момента запуска. Рассказываю, как перевести голосовое в текст в MAX и чем эта функция отличается от аналогичной в Telegram.



Зачем нужна расшифровка голосовых в MAX

Ситуация знакомая: кто-то отправляет вам войс на полторы минуты, а вы сидите в тихом офисе и слушать его вслух неловко. Или едете в метро, где грохот перекрывает любой звук. Именно для таких случаев и существует перевод голосовых в текст — вы просто читаете содержимое аудиосообщения глазами.

В MAX эта функция работает бесплатно, без каких-либо ограничений по количеству расшифровок и без подписки. Текст появляется прямо под аудиодорожкой в чате — не нужно никуда переходить и ничего копировать. Поддерживаются голосовые сообщения длительностью до 60 минут, так что даже самые объёмные войсы вам теперь не страшны.

Обновление MAX на iPhone

Прежде чем искать кнопку расшифровки, убедитесь, что у вас установлена актуальная версия мессенджера. Расшифровка голосовых в MAX доступна начиная с версии 26.13.0 для iOS. Если приложение не отображается в App Store, возможно, вам поможет инструкция по скачиванию MAX на iPhone. Вот как обновить приложение:

Откройте App Store на своём iPhone.

Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу.

Пролистайте вниз до раздела с доступными обновлениями.

Найдите MAX (сейчас приложение называется «Макс») и нажмите «Обновить».

После установки перезапустите мессенджер.

Если обновление не отображается, проверьте, включены ли автоматические обновления. Для этого перейдите в Настройки — App Store и убедитесь, что переключатель «Обновления ПО» активен. В отличие от Android, на iPhone нет возможности очистить кеш отдельного приложения через системные настройки. Но если после обновления функция не появилась, попробуйте удалить и заново установить MAX из App Store. Не получилось обновить МАКС? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Как перевести голосовое в текст в MAX на iPhone

После обновления ничего дополнительно настраивать не нужно. Функция работает сразу — никаких разрешений и активаций. Вот что потребуется сделать:

Откройте любой чат, в котором есть голосовое сообщение.

Найдите иконку с буквой «Т» рядом с аудиодорожкой.

Нажмите на неё — текстовая расшифровка появится прямо под голосовым сообщением.

Готовый текст сохраняется под аудиосообщением, и его можно перечитать в любой момент или скопировать. Перевод голосовых в текст в MAX работает во всех типах чатов: личных, групповых и даже в архивных переписках. Причём расшифровываются как входящие, так и исходящие войсы.

Сравнение расшифровки голосовых в MAX и Telegram

Telegram добавил расшифровку голосовых значительно раньше, и долгое время это было одним из весомых аргументов против MAX. Однако между реализациями есть принципиальное различие, которое играет в пользу национального мессенджера.

В Telegram бесплатная расшифровка голосовых доступна лишь два раза в неделю. Если вам каждый день присылают войсы, без подписки Telegram Premium функция превращается в бесполезную. В MAX ограничений нет вообще: расшифровывайте сколько угодно сообщений, бесплатно, без подписок и лимитов.

Функция MAX Telegram Расшифровка голосовых Бесплатно, без лимитов 2 сообщения в неделю бесплатно (у некоторых пользователей нет бесплатных попыток), остальное с Premium Безлимитная расшифровка Бесплатно Только с Telegram Premium Максимальная длительность До 60 минут До 30 минут Доступность в чатах Все чаты Все чаты

Это, пожалуй, первый случай, когда мессенджер MAX обходит Telegram по конкретной пользовательской функции, а не просто по факту отсутствия блокировок. Бесплатная безлимитная расшифровка против двух попыток в неделю — разница более чем ощутимая.

Стоит ли пользоваться расшифровкой в MAX

Если вы уже пользуетесь MAX на iPhone — однозначно да. Обновите мессенджер и попробуйте: функция работает быстро, текст появляется практически мгновенно. Качество распознавания речи вполне приемлемое для повседневного общения, хотя при невнятной речи или сильном фоновом шуме могут встречаться неточности — как и в любом другом мессенджере.

Для тех, кто пользуется Telegram без Premium-подписки, это может стать дополнительным поводом заглянуть в MAX. Неограниченная бесплатная расшифровка — серьёзное преимущество, особенно если вам регулярно присылают голосовые сообщения.