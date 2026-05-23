Суперфинал Кубка России по футболу 2026 — как следить за матчем через мессенджер MAX

Кирилл Пироженко

24 мая на стадионе «Лужники» состоится один из главных футбольных матчей сезона — Суперфинал FONBET Кубка России. «Спартак» и «Краснодар» разыграют трофей, а болельщики получат не только зрелищный футбол, но и целый набор цифровых инструментов для подготовки к матчу. Российский футбольный союз запустил в мессенджере MAX специальный чат-бот «Кубковый помощник | Матч-центр», который заменяет десяток вкладок в браузере. Кстати, если хотите следить за другими турнирами, например Чемпионатом мира по футболу 2026, Apple выпустила в России приложение Apple Sports.

Что умеет бот РФС в MAX для Суперфинала Кубка России

Чат-бот «Кубковый помощник | Матч-центр» — это официальный сервис РФС, запущенный в мессенджере MAX специально к Суперфиналу Кубка России 2025/2026. По задумке, бот собирает всю полезную информацию о матче в одном месте, чтобы болельщику не пришлось переключаться между сайтами и приложениями.

Найти и запустить бот можно за минуту:

  1. Откройте мессенджер MAX на iPhone.
  2. Введите в поиске «Кубковый помощник» или перейдите по ссылке из официального канала РФС.
  3. Нажмите кнопку «Начать» в окне бота.
  4. Дождитесь приветственного сообщения и нажмите «Выбрать раздел».

После этого откроется меню с семью пунктами: «Розыгрыш призов», «Программа Суперфинала», «Схема стадиона», «Как добраться», «Правила посещения», «Онлайн-трансляция» и «Фото с Суперфинала». Каждый раздел — это отдельное сообщение с полезной информацией и кнопкой возврата в меню. Интерфейс построен на кнопках — никаких текстовых команд запоминать не нужно.

Навигация устроена линейно: нажал раздел — получил информацию — вернулся в меню. Всё работает моментально, без задержек. По ощущениям, бот сделан добротно — никаких зависаний или ошибок я не встретил. Недавно в MAX появилось много новых функций для каналов, и подобные боты — одна из самых удачных.

Маршрут до «Лужников» на Суперфинал Кубка России

Один из самых полезных разделов — «Как добраться». Бот подсказывает сразу три варианта. Отдельно отмечено, что на стадионе предусмотрены входы для маломобильных зрителей. А ещё бот даёт совет от штаба: приезжать заранее, потому что перед матчем возможны очереди на вход и досмотр. Мелочь, но для тех, кто впервые едет на «Лужники» в день большого матча, это реально важная информация. Чтобы посмотреть маршрут и другую информацию в боте, действуйте так:

  1. Нажмите кнопку «Меню» под любым сообщением бота.
  2. Выберите нужный раздел — например, «Как добраться» или «Правила посещения».
  3. Прочитайте информацию и нажмите «Меню» для возврата к списку разделов.

Раздел «Программа Суперфинала» пока находится в подготовке — бот обещает собрать расписание активностей, болельщицкие лайфхаки и полную программу мероприятий в «Лужниках». Судя по всему, информация появится ближе к матчу. То же касается схемы стадиона — бот обещает карту входов, секторов и ключевых точек. Перед матчем это будет полноценный навигатор по трибунам.

Онлайн-трансляция тоже станет доступна ближе к делу. Сам матч покажут на «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru в прямом эфире. Начало — в 17:00 по московскому времени. Кстати, в MAX теперь можно подтвердить возраст прямо на кассе — удобно, если покупаете билеты офлайн.

Как участвовать в розыгрыше призов РФС через MAX

Пожалуй, самый интересный раздел для любителей подарков. РФС проводит через бот розыгрыш призов, и главный из них — iPhone 17 Pro Max. Кроме смартфона, разыгрываются Apple Watch Ultra 2, AirPods Pro и сертификат в «Спортмастер». Итоги обещают подвести 25 мая — на следующий день после Суперфинала. Это уже второй розыгрыш в рамках кампании, так что шансы получить Apple-технику вполне реальные.

Вот как принять участие:

  1. Подпишитесь на официальный канал РФС в MAX.
  2. Откройте бот «Кубковый помощник | Матч-центр».
  3. Перейдите в раздел «Розыгрыш призов» через меню.
  4. Нажмите кнопку «Участвовать».

После этого вы автоматически попадаете в список участников. Бот пришлёт push-уведомление, когда будут объявлены результаты. Я получил такое уведомление прямо на экран блокировки iPhone, когда стартовал второй розыгрыш — не нужно заходить на сайт и ничего проверять вручную.

Спартак — Краснодар в Суперфинале Кубка России 2026

Суперфинал Кубка России — 2026 пройдёт 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. «Спартак» вышел в финал через Путь регионов, обыграв ЦСКА в московском дерби. «Краснодар» прошёл по Пути РПЛ, одолев «Динамо» в серии пенальти (6:5).

Вместимость «Лужников» — более 73 тысяч зрителей, и спрос на билеты оказался рекордным — продажу даже временно приостанавливали. Стадион принимал финалы Кубка УЕФА 1999 и Лиги чемпионов 2008, а также был главной ареной чемпионата мира 2018 года. Атмосфера в воскресенье обещает быть соответствующей.

Выбор мессенджера MAX для проекта — решение показательное. Российский футбольный союз активно развивает присутствие на отечественных платформах, а MAX даёт инструменты для создания интерактивных ботов с кнопками, меню и push-уведомлениями. На практике это работает удобнее, чем мобильный сайт: вся подготовка к матчу умещается в одном чат-боте — маршрут до стадиона, правила прохода, розыгрыш призов, фотографии с матча и ссылка на трансляцию.

Зачем нужен чат-бот MAX перед матчем Спартак — Краснодар

Если вы планируете следить за Суперфиналом бот вам точно пригодится. Даже если не собираетесь на стадион, бот пригодится для розыгрыша призов и быстрого доступа к трансляции. А если едете на «Лужники» — тем более: схема стадиона, маршрут и программа мероприятий будут под рукой прямо в мессенджере.

Бот работает быстро, не требует регистрации и не засыпает спамом. Push-уведомления приходят только по делу — например, когда стартует новый розыгрыш. Для одноразового сервиса к конкретному матчу — это ровно тот уровень качества, который ожидаешь от официального проекта РФС.

