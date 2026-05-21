Как незаметно читать сообщения без отчета о прочтении в МАКС на Айфоне

Мессенджер МАКС набирает популярность, и всё больше людей переносят туда свои переписки. Но иногда хочется прочитать сообщение так, чтобы собеседник об этом не узнал. В WhatsApp и Telegram для этого приходится отключать галочки прочтения в настройках. А вот в МАКС есть куда более элегантный способ, о котором мало кто знает. Если в МАКС вы ещё не перешли, тогда узнайте, что стало с батареей iPhone после обновления на iOS 26.5. А для тех, кто уже здесь, — рассказываю, как читать сообщения незаметно.



Предпросмотр чата в МАКС без отчёта о прочтении

Вы наверняка замечали, что в МАКС, как и во многих мессенджерах, есть система двойных галочек. Одна галочка означает, что сообщение отправлено. Две — что оно доставлено. А когда обе галочки становятся цветными, собеседник понимает: вы уже всё прочитали.

Проблема в том, что иногда вы просто не готовы отвечать. Может, нужно подумать над формулировкой. Или вы на совещании. Или, чего уж скрывать, просто не хотите, чтобы человек знал, что его сообщение уже прочитано. Причины бывают разные, и осуждать тут некого.

В МАКС есть встроенная функция, которая решает эту задачу. Работает она через длительное нажатие на чат в списке диалогов. Никаких дополнительных настроек включать не нужно — всё доступно прямо из коробки. Кстати, вы уже знаете, как подтвердить возраст на кассе через мессенджер МАКС? Тоже полезная фишка.

Скрытое чтение сообщений в МАКС на iPhone

Делается всё буквально за пару секунд. Вот пошаговый алгоритм:

Откройте мессенджер МАКС на вашем Айфоне и перейдите в раздел с чатами. Найдите нужный диалог, но не нажимайте на него коротким тапом — иначе чат откроется полноценно, и отчёт о прочтении сразу отправится. Вместо этого задержите палец на чате и удерживайте его примерно секунду. На экране появится небольшое всплывающее окно с предпросмотром содержимого чата. Пролистайте сообщения внутри этого окна, чтобы прочитать всё, что вас интересует. Когда закончите, просто уберите палец или нажмите на пустую область экрана — предпросмотр закроется.

Самое главное: пока вы просматриваете сообщения таким способом, вторая галочка не окрашивается. Собеседник видит только статус «доставлено» и не подозревает, что вы уже всё прочитали. Если у вас не отправляются сообщения, узнайте, почему нужно отключить VPN для работы МАКС на Айфоне.

Приятный бонус — этот трюк не ограничивается личными диалогами. Он точно так же работает в групповых чатах и даже в каналах. Принцип абсолютно тот же: задерживаете палец на нужном чате, дожидаетесь появления окна предпросмотра и спокойно листаете сообщения.

В групповых чатах это особенно полезно. Там часто летят десятки сообщений подряд, и иногда хочется быстро просмотреть, о чём идёт разговор, не отмечаясь в списке прочитавших. То же самое с каналами — вы видите новые публикации, но статистика просмотров не увеличивается.

Можно ли отключить отчет о прочтении в МАКС

В некоторых мессенджерах можно просто выключить отчёты о прочтении в настройках. Однако МАКС к таким приложениям не относится. Именно поэтому вам придется либо пользоваться всплывающим окном, либо смириться и открывать чат с отчетом о прочтении.

Предпросмотр через длительное нажатие решает проблему, но каждый раз при его использовании нужно быть аккуратным. Можно случайно нажать на всплывающее окно и чат откроется с соответствующими последствиями. Я сам полностью перешёл на МАКС и пользуюсь этим трюком каждый день.

Что важно знать перед скрытым чтением сообщений

Есть пара нюансов, о которых стоит знать. Во-первых, окно предпросмотра довольно компактное, и длинные сообщения придётся скроллить. Во-вторых, ответить из предпросмотра нельзя — для этого нужно открыть чат полноценно. Ну и самое очевидное: если вы после предпросмотра всё-таки откроете диалог обычным тапом, отчёт о прочтении сразу отправится.

В остальном это абсолютно рабочий и удобный способ контролировать свою приватность в МАКС. Тем более, пока ждем появления исчезающих сообщений. Пользуйтесь, если ситуация того требует.