Как понять, что Mac пора менять. Один встроенный график всё покажет за 10 секунд

Если Mac начал тормозить, приложения подвисают, а курсор всё чаще превращается в радужный «пляжный мяч», скорее всего дело в нехватке оперативной памяти. Чтобы понять, нужно ли Mac больше оперативной памяти, не обязательно гадать или ставить сторонние утилиты — в macOS встроен индикатор Memory Pressure (давление на память), который за пару секунд покажет реальную картину. В этой статье разберём, где найти этот график, как читать его цвета и как на основе этих данных выбрать подходящий объём RAM при покупке нового Mac. Кстати, если вы хотите ускорить Mac и освободить оперативную память прямо сейчас, у нас есть отдельная инструкция.



Memory Pressure на Mac: что показывает этот график

Memory Pressure — это встроенный показатель macOS, который в реальном времени отражает, насколько эффективно система справляется с управлением оперативной памятью. В отличие от привычного индикатора «занято/свободно», он учитывает сразу несколько факторов: объём свободной памяти, степень её сжатия, использование файла подкачки (swap, когда часть данных переносится с RAM на диск) и общую нагрузку на систему.

Именно поэтому Memory Pressure точнее отражает реальное состояние Mac, чем сухие цифры использованной памяти. Mac может показывать почти полную загрузку RAM и при этом работать плавно — macOS умеет агрессивно сжимать данные в памяти. И наоборот: формально свободная память есть, но система уже активно использует диск как временную RAM, и компьютер начинает тормозить.

Главное преимущество индикатора в том, что он показывает не теорию, а фактическую нагрузку на память во время вашей реальной работы. Это делает его лучшим ориентиром для решения, хватает ли Mac текущего объёма RAM.

Где посмотреть нагрузку на оперативную память Mac

Индикатор находится в стандартной утилите «Мониторинг системы» — это аналог диспетчера задач на Mac. Открыть его можно через Spotlight или из папки «Программы», подпапка «Утилиты».

Чтобы увидеть график давления на память:

Откройте «Мониторинг системы» через Spotlight (сочетание Command и Пробел, ввести «Activity Monitor» или «Мониторинг системы») либо через Finder в разделе «Программы — Утилиты». Перейдите на вкладку «Память» в верхней части окна. В нижней части окна найдите график с названием «Нагрузка на память».

График обновляется в реальном времени и использует простую цветовую систему. Чтобы видеть данные постоянно, можно оставить «Мониторинг системы» запущенным и настроить иконку в Dock так, чтобы она показывала текущую нагрузку на систему — это удобный мини-индикатор производительности.

Зелёный, жёлтый и красный график памяти в macOS

График Memory Pressure меняет цвет в зависимости от того, насколько Mac справляется с текущей нагрузкой. Это самый быстрый способ понять, есть ли проблема с памятью.

Зелёный — нормальная работа. Памяти хватает, swap почти не используется, Mac работает плавно. Это идеальное состояние: текущего объёма RAM достаточно для ваших задач.

Жёлтый — память под нагрузкой. Система начинает активнее использовать сжатие данных и файл подкачки, свободной памяти мало. Возможны лёгкие подтормаживания, заикания видео и звука, замедление при переключении между приложениями.

Красный — высокое давление на память. Mac буквально не хватает RAM, идёт интенсивная работа с диском как с виртуальной памятью. Производительность серьёзно проседает: возможны задержки даже при наборе текста, долгие отклики приложений, частое появление радужного курсора.

Если график регулярно уходит в красную зону или подолгу держится в жёлтой — это явный сигнал, что Mac выиграет от большего объёма оперативной памяти.

Признаки нехватки оперативной памяти на Mac

Один скриншот графика мало что скажет — нагрузка может быть случайной. Чтобы получить объективную картину, понаблюдайте за Memory Pressure в течение обычной рабочей недели: проверяйте график по одному-два раза в день в моменты типичной для вас работы.

Ориентиры для самопроверки:

Если Mac работает быстро, а график почти всегда зелёный — текущего объёма RAM достаточно, никаких апгрейдов не нужно.

Если Mac иногда подтормаживает, а график часто жёлтый — вы на пределе возможностей текущей памяти. В перспективе стоит подумать о модели с большим объёмом RAM.

Если Mac регулярно зависает, появляется «пляжный мяч», а график часто красный — оперативной памяти явно мало, и это главная причина медленной работы.

Помимо цвета графика, обращайте внимание на показатель «Использовано подкачки» (Swap Used) на той же вкладке. Если он измеряется гигабайтами и постоянно растёт — macOS активно компенсирует нехватку RAM за счёт диска, что замедляет систему и быстрее изнашивает SSD.

Сколько оперативной памяти нужно Mac в 2026 году

Этот вопрос особенно важен, потому что оперативную память на Mac с Apple Silicon нельзя увеличить после покупки — она интегрирована в чип как часть единой архитектуры. То есть объём, выбранный при заказе, останется с вами на весь срок жизни компьютера. Подробнее об этом мы писали в статье о том, можно ли увеличить оперативную память в MacBook.

Сейчас все модели Mac стартуют с 16 ГБ оперативной памяти, и почти все можно сконфигурировать с 24, 32, 64 ГБ или больше — в зависимости от модели. Общее правило простое: берите столько RAM, сколько можете себе позволить, особенно если планируете пользоваться Mac несколько лет.

Ориентировочные рекомендации по объёму памяти под разные сценарии:

16 ГБ — базовый вариант для веб-сёрфинга, офисных задач, почты, видеозвонков, просмотра видео. Подходит, если вы не запускаете тяжёлые программы и держите немного вкладок в браузере.

24 ГБ — комфортный объём для активного многозадачного использования: десятки вкладок, мессенджеры, лёгкая работа с фото, музыкальные приложения, редактирование документов с большими файлами.

32 ГБ — для тех, кто работает с фото и видео, ведёт разработку в Xcode, использует виртуальные машины, держит сотни вкладок в браузере одновременно.

48–64 ГБ и больше — для профессионального видеомонтажа в 4K и выше, 3D-графики, локальных языковых моделей и AI-агентов, тяжёлой инженерной и научной работы.

Дополнительный аргумент в пользу запаса по памяти — будущее. Новые версии macOS и приложений с каждым годом потребляют всё больше RAM, особенно с приходом функций на основе искусственного интеллекта. Покупая Mac с запасом памяти, вы получаете и комфорт сегодня, и больший срок актуальности завтра.

Апгрейд памяти у Apple стоит недёшево: переход с 16 ГБ на 32 ГБ обычно добавляет около 400 долларов к цене (примерно от 43 000 ₽ в России к стоимости конфигурации). Поэтому имеет смысл сначала пару недель понаблюдать за Memory Pressure на текущем Mac — и уже на основе данных решать, оправдан ли апгрейд.

Как освободить оперативную память на Mac

Если апгрейд железа пока не входит в планы, а график давления на память часто уходит в жёлтую или красную зону, можно облегчить жизнь Mac программными методами:

Закройте приложения, которыми не пользуетесь прямо сейчас. На вкладке «Память» в Мониторинге системы отсортируйте процессы по столбцу «Память» и посмотрите, кто потребляет больше всего.

Уменьшите количество открытых вкладок в браузере. Современные сайты с видео, скриптами и рекламой могут занимать сотни мегабайт каждый .

. Отключите автозапуск программ, которые вам не нужны постоянно. Это делается в «Системных настройках», раздел «Основные — Объекты входа».

Перезагрузите Mac, если давно этого не делали. Длительная работа без перезагрузки иногда приводит к утечкам памяти у приложений .

. Проверьте, что macOS и приложения обновлены — разработчики регулярно оптимизируют потребление памяти.

Эти меры не заменят настоящий апгрейд RAM, но в типичных сценариях помогают вернуть Mac в зелёную зону и снять заметные тормоза.