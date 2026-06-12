Чем macOS Golden Gate отличается от macOS Tahoe: разбор всех изменений

Apple раскрыла, что нового появится в macOS 27 Golden Gate — следующем крупном обновлении для Mac. Главная ставка сделана на обновлённую Siri и умный поиск, плюс свежие AI-функции в Safari и Фото. А раз уж Apple представила macOS 27 Golden Gate, то самое время сравнить её с прошлогодней Tahoe: чем версии отличаются, какие Mac получат апдейт и стоит ли торопиться с установкой, ведь выйдет обновление позже в 2026 году.



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Какие функции появились в macOS Golden Gate

Golden Gate доводит до ума то, что было заложено в macOS Tahoe: оформление Liquid Glass, базовые функции Apple Intelligence и инструменты для родителей. Но правки тут не косметические — Apple переработала сразу несколько вещей, которыми пользуются каждый день.

Основные направления обновления:

Полностью переделанная Siri — понимает личный контекст, ищет файлы и фото по описанию, сравнивает документы и собирает команды

— понимает личный контекст, ищет файлы и фото по описанию, сравнивает документы и собирает команды Ускоренный поиск — переписан механизм индексации, который отвечает за Spotlight, Почту и Фото

— переписан механизм индексации, который отвечает за Spotlight, Почту и Фото Safari учится сам группировать вкладки, следить за страницами и менять скомпрометированные пароли

Новые AI-инструменты в Фото : расширение кадра, смена ракурса, удаление лишних объектов

: расширение кадра, смена ракурса, удаление лишних объектов Расширенный родительский контроль с одобрением сайтов и контактов

Новая Siri на Mac: поиск файлов, фото и документов

Главное изменение версии — это полная переработка Siri. Раньше она работала по набору простых команд, теперь должна понимать, что именно вам нужно, по обычному описанию. Открываете Spotlight, просите Siri найти файл, фото или данные своими словами — без точных названий. Apple строит логику на двух вещах: личный контекст (всё, что связано лично с вами — ваши файлы, переписки, фото) и широкие знания из интернета. На этом и держатся ответы на вопросы вроде «где лежит фото из той поездки в Париж».

Появились и новые сценарии: можно выделить что-то на экране и спросить Siri, что это такое (функция Визуального интеллекта), сравнить два документа или попросить Siri собрать команду в Shortcuts по словесному описанию. Отдельное приложение Siri держит все переписки с ней в одном месте — неважно, начали вы их на iPhone, iPad или Mac.

Тут важная оговорка: это всё ещё обещания. AI-функции Apple откладывала и раньше, так что реальную пользу оценим только после релиза. Если Siri и правда заработает как на презентации, это станет самым серьёзным шагом со времён её появления.

Заодно Apple переписала механизм индексации, который отвечает за поиск в Spotlight, Почте и Фото. На деле это даёт более быстрый поиск и более точные результаты. Поиском на Mac пользуются десятки раз в день, поэтому такое незаметное улучшение в фоне может оказаться одним из самых ценных в обновлении — даже без громких AI-функций. Хотите первыми узнавать, что ещё умеет обновлённая Siri? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Новые функции Safari в macOS Golden Gate

Браузер тоже получил AI-функции, но здесь они выглядят практичнее многих. Safari умеет автоматически группировать вкладки по темам — удобно, когда что-то изучаешь и держишь открытыми десятки страниц.

Ещё одна приятная мелочь — функция Notify Me. Вы просите Safari следить за страницей, занимаетесь своими делами, а браузер сам сообщит, когда там что-то на ней изменится. Пригодится, если ждёте новость, старт продаж или открытие записи.

Отдельно стоит автоматическая смена паролей. Apple обещает, что Safari сам зайдёт на сайты со скомпрометированными паролями, авторизуется в ваших аккаунтах, создаст новые надёжные пароли и сохранит их в приложении «Пароли». Если вас постоянно засыпает уведомлениями об утёкших паролях, а руки до них не доходят, такая автоматизация экономит время. Если функция заработает стабильно, она заметно упростит цифровую гигиену — хотя доверить автоматический вход в свои аккаунты решится не каждый.

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Новые функции Фото в macOS Golden Gate

Golden Gate добавляет инструменты для работы с фотографиями. Новые модели Apple Intelligence умеют расширять снимок за пределы кадра — система дорисовывает недостающие края так, будто они были там изначально.

Ещё можно поменять угол и перспективу снимка, фактически перекомпоновать его уже после съёмки, аккуратнее убрать лишние объекты, а в Image Playground — генерировать и дорабатывать картинки по описанию. Есть нюанс: у генерации дневные лимиты, причём более высокие будут привязаны к подписке iCloud+.

Дизайн Liquid Glass появился ещё в macOS Tahoe и понравился не всем: эффект преломлённого света выглядел эффектно, но иногда мешал чёткости. Реакцию на интерфейс мы разбирали в обзоре того, что нового в macOS Tahoe.

В Golden Gate Apple учла претензии — в настройках появился ползунок, которым можно регулировать уровень прозрачности и оттенка стекла под себя. Само стекло теперь сильнее рассеивает сложный фон позади, поэтому текст и элементы читаются лучше. Есть и другие правки: панели инструментов сверху в приложениях с большим числом кнопок, цветные иконки на боковых панелях (так понятнее, что выбрано), одинаковые скруглённые углы у всех окон и обновлённые иконки. В итоге интерфейс смотрится более собранным и единообразным.

Как работает родительский контроль в macOS Golden Gate

Для семей с детьми это одно из самых заметных улучшений. Базовые инструменты были и в Tahoe, но Golden Gate добавляет важное — функцию Ask to Browse: любой новый сайт, который ребёнок хочет открыть в Safari, сначала одобряет родитель, обычно через Сообщения.

Появилось и одобрение новых контактов, а функция Communication Safety теперь следит не только за изображениями сексуального характера, но и за жестоким, кровавым контентом. Эти настройки в основном касаются iPhone и iPad, но управлять ими можно с Mac.

Ещё одна полезная вещь — лимиты времени по категориям «Развлечения», «Соцсети» и «Игры» с рекомендованными значениями. Apple собрала их вместе с Американской академией педиатрии, опираясь на возраст ребёнка, а родитель может менять цифры вручную и настраивать расписание по дням.

Какие Mac поддерживают macOS Golden Gate

Обновятся все компьютеры на чипах Apple. Список совместимых Mac выглядит так:

MacBook Neo (2026)

MacBook Air на Apple silicon (2020 и новее)

MacBook Pro на Apple silicon (2020 и новее)

iMac на Apple silicon (2021 и новее)

Mac mini на Apple silicon (2020 и новее)

Mac Studio (2022 и новее)

Mac Pro на Apple silicon (2023)

Часть продвинутых AI-функций требует железа посвежее — чип M3 и от 12 ГБ оперативной памяти. Но пока это касается узких вещей вроде улучшенной диктовки и создания голосов для Siri, так что большинству пользователей ограничение не помешает. А вот компьютеры на Intel остались без обновления — их поддержку Apple официально закрыла.

Крупные обновления Apple обычно выпускает в сентябре, рядом с новыми iPhone, так что релиза стоит ждать примерно тогда же. Попробовать функции раньше можно через бету — мы показывали, как скачать и установить первую бету, но на основном Mac её ставить не советуем: в тестовых сборках хватает ошибок.

Если у вас Mac на Apple silicon и вы уже сидите на Tahoe, обновление легко рекомендовать. Больше всего пользы получат активные пользователи Spotlight, Safari, Shortcuts и семьи с родительским контролем — именно эти сценарии прокачали сильнее всего.

Оговорка прежняя: ключевые AI-функции пока остаются обещаниями. Поиск, дизайн и родительский контроль улучшатся в любом случае, а вот какой окажется обновлённая Siri, станет ясно только после релиза. Если ИИ для вас не главное, можно спокойно дождаться первых стабильных версий и отзывов — критичной причины спешить нет.