Вышла первая бета-версия macOS 27 Golden Gate — как скачать и установить на Mac

Сразу после кейноута WWDC 2026 Apple выложила первую бету новой настольной системы, и скачать macOS 27 теперь могут все желающие. Это сырая сборка для разработчиков, но ничто не мешает поставить её и обычному пользователю, чтобы попробовать обновление macOS 2026 года раньше остальных. Что нового в системе, какие компьютеры её получат и когда ждать финал, мы подробно разбирали в отдельном материале про релиз macOS 27 Golden Gate, а здесь сосредоточимся на том, как обновиться первым.



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Что нового в macOS 27

По духу обновление Mac 2026 года напоминает легендарную Snow Leopard: ставка не на гору фишек, а на стабильность, скорость и порядок под капотом. Но пара крупных изменений всё же есть, и ради них стоит присмотреться к бете macOS 27 Golden Gate.

полностью новая Siri — разговорный ИИ-ассистент в отдельном приложении, единый для iPhone, iPad и Mac; подробнее про новую Siri на базе ИИ мы рассказывали отдельно;

доработанный Liquid Glass с ползунком прозрачности — теперь силу «стеклянного» эффекта регулируете вы сами;

единый радиус скругления окон для всех приложений, даже неадаптированных;

обновлённый Spotlight и встроенные программы;

часть ИИ-функций считается офлайн прямо на устройстве;

оптимизация автономности и отзывчивости системы.

Те же изменения с фирменным помощником приехали и на планшеты, так что заодно загляните в наш разбор новых функций iPadOS 27, чтобы увидеть всю экосистему в сборе. Отдельно отмечу, что новая Siri в macOS 27 видит открытые окна и документы и умеет работать с ними напрямую, а это меняет привычные сценарии на компьютере. Именно ради умного ассистента обновление до macOS 27 и выглядит самым заметным за пару последних лет.

Как обновиться до macOS 27 прямо сейчас

Чтобы обновиться до macOS 27, понадобится зарегистрировать свой Apple ID как аккаунт разработчика, после чего обновление Mac ставится как обычный апдейт системы. Порядок действий довольно привычный.

перейдите на портал для разработчиков Apple и авторизуйтесь под своим Apple ID;

примите лицензионное соглашение;

откройте системные настройки на Mac и выберите раздел «Основные»;

перейдите в пункт «Обновление ПО»;

в строке «Бета-обновления» нажмите на значок «i» в кружке;

выберите профиль «macOS 27 Developer Beta» и дождитесь, пока компьютер найдёт апдейт;

запустите установку macOS 27 на ваш компьютер.

Перед тем как установить macOS 27, обязательно сделайте резервную копию. Бета-версия macOS 27 ещё сырая, и откатить систему без бэкапа будет проблематично, а часть данных можно потерять.

На какие Mac можно установить macOS 27

Запомните главное: скачать бету macOS 27 получится только на компьютеры с чипами Apple Silicon, ведь это первая версия macOS без поддержки Intel. Обновление доступно всем Mac с чипами серии M, от M1 до M5, а также новому бюджетному MacBook Neo на A18 Pro.

Четыре последних «интеловых» компьютера, которые ещё держались на macOS Tahoe, новую систему не получат, и скачать macOS 27 на них не выйдет. Им Apple обещает обновления безопасности ещё около трёх лет, так что машины останутся рабочими. Заодно учтите, что обновление macOS 27 станет последним с поддержкой Rosetta 2, поэтому старый софт под Intel потом может перестать запускаться.

Стоит ли обновляться до macOS 27 сейчас

Если Mac у вас рабочий и единственный, с бетой я бы не торопился. Первая бета macOS 27 предназначена разработчикам, многие приложения под неё ещё не оптимизированы, и легко остаться без важной программы в самый неподходящий момент. Для повседневных задач установить macOS 27 лучше уже в стабильной версии, а не в сырой сборке.

А вот если есть запасной компьютер или вы просто любите тестировать новое, причин ждать нет, и обновиться до macOS 27 можно прямо сейчас. Чуть более стабильную публичную бету Apple выпустит в июле, а финальный релиз macOS 27 выйдет осенью 2026 года вместе с iOS 27 и остальными системами.

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Кстати, если интересно посмотреть на всю обойму новинок, начните с разбора всех функций iOS 27 — там Apple показала, куда движется вся экосистема.