Apple случайно подтвердила разработку сенсорного MacBook в macOS 27 Golden Gate

В первой бете macOS 27 Golden Gate разработчики нашли несколько изменений, которые косвенно указывают на сенсорный MacBook. Apple добавила инструменты, позволяющие приложениям отличать касание пальцем от клика мышью, а элементы Liquid Glass на сенсорном экране ведут себя иначе: анимируются и подсвечиваются ярче, как в iOS. Формально всё сделано ради другой функции, но Apple сама намекает, что не только ради неё. А первую бета-версию уже можно установить на совместимый Mac, так что проверить находки реально своими руками.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Новые функции в первой бете macOS 27 Golden Gate

Когда Apple готовит новое железо, в бета-версиях почти всегда остаются следы этой работы. Компания заранее просит разработчиков поддержать новую возможность, но не раскрывает её настоящую цель, чтобы сторонние приложения работали с устройством сразу после релиза.

Официально новые инструменты для сенсорного ввода относятся к Sidecar, режиму, в котором iPad работает как сенсорный внешний экран для Mac. Но в своей же документации Apple прямо пишет, что эти функции «не только для дисплея Sidecar». Что ещё это может быть, кроме сенсорного MacBook, который по слухам выйдет позже в этом году?

Заодно стоит освежить в памяти, какие Mac получат обновление и чего вообще ждать от Golden Gate. Хотите первыми узнавать о таких находках в бетах? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Жесты и касания в macOS 27: что изменилось для приложений

После презентации на WWDC26 Apple выпустила техническую заметку с новыми инструментами для сенсорного ввода в macOS 27. Среди них есть так называемые распознаватели жестов, которые позволяют приложению реагировать на касания отдельно от кликов мышью.

В документации Apple подробно расписала, как касания должны превращаться в привычные действия:

касание экрана работает так же, как клик мышью

касание и перетаскивание работает как прокрутка на трекпаде

долгое нажатие вызывает контекстное меню, как правый клик

щипок двумя пальцами увеличивает и уменьшает масштаб, как на трекпаде

Есть и отдельный инструмент: он позволяет приложению определить, поддерживает ли подключённый экран множественные касания. И хотя Apple пишет, что это нужно для сенсорного дисплея Sidecar, она тут же добавляет оговорку про «не только Sidecar». Проще говоря, инструменты рассчитаны на любые сенсорные экраны, хотя вся заметка вроде бы только про Sidecar.

Люди всё чаще инстинктивно тянутся пальцем к экрану ноутбука, и подготовка таких инструментов выглядит как ответ Apple на эту привычку. На фоне этого логично вспомнить и про другие отличия, которые Apple готовит в MacBook Ultra.

Новые анимации Liquid Glass в macOS Golden Gate

Второй намёк заметит любой, кто уже поставил бету. Панели и кнопки Liquid Glass перестали быть статичными, какими были в macOS Tahoe и версиях постарше. При работе через Sidecar элементы растягиваются, анимируются и светятся ровно так же, как на iOS.

Разработчик Стив Тротон-Смит показал, что панель в «Подкастах» вспыхивает ярко-белым при касании, а кнопки в «Калькуляторе» растягиваются, если потянуть их пальцем. При перетаскивании мышью эффект тоже есть, но куда менее выраженный.

Сегментированные переключатели, вроде выбора «День / Неделя / Месяц / Год» в «Календаре», тоже стали заметно живее, как на iPhone. В macOS Tahoe они почти не двигались, а теперь показывают тот самый «пузырьковый» эффект Liquid Glass при переключении и перетаскивании. Всё это логичнее объясняется подготовкой к экрану, по которому будут водить пальцем, а не мышью.

Уже поставили бету и хотите обсудить такие мелочи? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС, там всё разберём по полочкам. Если интересна аппаратная сторона вопроса, мы подробно разбирали сенсорный OLED-экран в MacBook Pro M6.

iOS 27 раскрыла подготовку приложений к складному iPhone

Это не единственный намёк на будущее железо в текущем цикле обновлений. В бете iOS 27 нашли следы складного iPhone, который по слухам получит название iPhone Ultra. Это был бы первый iPhone с изменяемым размером экрана: узкий внешний дисплей раскладывается во вдвое более широкий, примерно размером с iPad mini.

По случайному совпадению Apple добавила набор инструментов, которые позволяют разработчикам проверять, как их приложения для iPhone ведут себя при разных размерах и пропорциях экрана. Симулятор iPhone на Mac теперь можно свободно менять в размере. Дизайнер Сэм Анри Голд нашёл в iOS 27 упоминания «foldState» и «angleDegrees», то есть состояния сгиба и угла раскрытия, а также подсчёт количества встроенных экранов. Сейчас у Apple нет ни одного устройства, которое складывается или имеет больше одного дисплея.

Насколько реальны слухи о сенсорном MacBook

Тут важно не перегибать: это косвенные улики из бета-версии, а не анонс. Apple официально не подтверждала ни сенсорный MacBook, ни складной iPhone, и формально все изменения объясняются Sidecar. Но оговорка «не только для Sidecar» в собственной документации вместе со слухами о запуске позже в этом году складывается в довольно убедительную картину.

Если вы как раз присматриваетесь к новому MacBook, резко менять планы из-за этих находок не стоит, ведь конкретных моделей, цен и дат пока нет. А вот следить за темой смысл есть: судя по подготовке инструментов для разработчиков, сенсорный Mac перестал быть фантазией и перешёл в стадию реальной подготовки.