Apple отключила бесплатный номер техподдержки по телефону в России: куда теперь звонить

Apple отключила бесплатный федеральный номер технической поддержки в России. Раньше консультацию можно было получить по номеру 8 (800), теперь там только автоответчик, а живой оператор доступен по платному московскому номеру. Звонок в поддержку Apple для российских пользователей перестал быть бесплатным — и это уже не временная неполадка, а официальная позиция компании. Поддержка Apple в России была нужна даже для того, чтобы списать деньги со счета Apple ID, а что делать теперь, рассказываем ниже.



Новый номер поддержки Apple в России

Раньше у Apple в России работала горячая линия по федеральному номеру 8 (800) 555-67-34 — звонки на такие номера традиционно бесплатны для абонента. Теперь там отвечает робот, который сообщает, что номер больше не обслуживается. Никаких переадресаций или обещаний восстановить линию нет.

Вместо этого на официальном сайте поддержки Apple для России указан другой номер — +7 (499) 951-25-79. Это обычный городской московский номер, и звонок на него тарифицируется как стандартный междугородний вызов по тарифу вашего оператора.

Почему звонок в Apple теперь может быть платным

Apple не берёт плату за саму консультацию — деньги уходят оператору связи за междугородний звонок в Москву. Точная стоимость зависит от вашего тарифа: у некоторых мобильных операторов звонки на городские номера Москвы входят в пакет минут, у других тарифицируются отдельно.

Что стоит проверить перед звонком:

включены ли в ваш тариф звонки на городские номера других регионов

какая поминутная стоимость, если пакетных минут нет

есть ли у оператора опция бесплатных звонков по России

В худшем случае долгий разговор с оператором поддержки может обойтись в несколько сотен рублей — особенно если придётся ждать ответа в очереди. Кстати, если у вас возникли проблемы с пополнением аккаунта Apple, этот вопрос тоже можно решить через поддержку.

Бесплатная техподдержка Apple без звонка

Телефон — не единственный канал поддержки, и для большинства задач он давно не самый удобный. У Apple есть несколько бесплатных вариантов обращения, которые работают и в России:

чат с поддержкой через сайт support.apple.com

обращение через приложение «Поддержка Apple» на iPhone и iPad

заявка на обратный звонок от специалиста (в этом случае платит Apple, а не вы)

письменное обращение по электронной почте

Чат и заявка на обратный звонок — самые практичные варианты, если не хочется платить за минуты. Через приложение «Поддержка» удобно ещё и тем, что система сразу видит ваше устройство, серийный номер и статус гарантии устройства — не придётся диктовать это голосом. Подробнее о том, как работает гарантия Apple в России, мы рассказывали в отдельном материале.

Когда лучше звонить в Apple, а когда хватит чата

Для большинства владельцев iPhone, iPad и Mac изменение пройдёт незамеченным: люди годами решают вопросы через чат или поиск по базе знаний и в поддержку не звонят вовсе. Реальный дискомфорт почувствуют те, кому привычнее голосовой формат — например, старшее поколение или пользователи, у которых сломался единственный Apple-девайс и зайти в чат не с чего.

Отдельная категория — владельцы техники с проблемами по гарантии и сложными случаями вроде блокировки Apple ID. Здесь голосовая поддержка иногда быстрее, но и через чат вопрос решается — просто дольше по переписке. Если вам нужна поддержка Apple, не стоит искать старые сохранённые номера — они уже не работают. Логика действий простая:

откройте на iPhone приложение «Поддержка Apple» или зайдите на support.apple.com выберите устройство и тип проблемы выберите способ связи: чат, обратный звонок или письмо если нужен именно телефонный разговор с оператором — закажите обратный звонок, чтобы не платить за минуты

Звонок по платному номеру +7 (499) 951-25-79 имеет смысл только в одном случае: когда других устройств под рукой нет и заказать обратный звонок физически не с чего.

Что означает отключение бесплатного номера Apple

Закрытие бесплатного номера — не сигнал о полном уходе компании из России, а оптимизация канала поддержки. Поддержка как таковая продолжает работать: сайт на русском языке, чат, приложение и обратный звонок остаются доступными. Apple просто перестала оплачивать федеральную линию 8 800, переведя голосовые обращения на стандартный городской номер.

Для пользователя главный вывод такой: запомните, что бесплатный канал поддержки теперь не телефон, а чат и приложение. В 9 случаях из 10 этого достаточно, а в оставшемся можно бесплатно заказать обратный звонок и дождаться оператора без расходов на связь.