Как расшифровать кружок в МАКС на Айфоне и перевести видеосообщение в текст

Кирилл Пироженко

Мессенджер МАКС продолжает догонять Telegram по функциональности, и иногда у него это получается весьма убедительно. Один мой знакомый программист рассказал, почему до сих пор не переходит в МАКС, — и среди аргументов была нехватка удобных мелочей вроде расшифровки голосовых. Так вот, этот аргумент больше не работает. Мало того, что в МАКС уже давно появилась расшифровка голосовых сообщений, — теперь мессенджер научился переводить в текст и видеокружки. Те самые «кружочки», которые люди отправляют вместо нормального сообщения, а вы потом мучаетесь, пытаясь их посмотреть в неподходящий момент.

Любой кружок в одно касание теперь можно превратить в текст. Фото.

Любой кружок в одно касание теперь можно превратить в текст

Для чего нужна расшифровка видеосообщений в МАКС

Расшифровка видеокружков в МАКС появилась в последней версии МАКС и работает бесплатно, без подписки и без каких-либо лимитов. Штука удобная, когда вы сидите где-то на совещании, а вам приходит кружочек. Посмотреть вы его не можете, а вот прочитать, что вам там говорят, легко. Перевод видеосообщений в текст решает эту проблему целиком. Текстовая расшифровка появляется прямо под кружочком в чате — вы просто читаете глазами, не открывая видео. Не нужно искать наушники, не нужно ждать подходящего момента, не нужно пересматривать кружок второй раз, чтобы вспомнить, о чем там говорили.

Отдельно стоит отметить условия. В Telegram расшифровка голосовых и видеосообщений бесплатно доступна только два раза в неделю. Хотите больше — покупайте Telegram Premium. В МАКС — ни лимитов, ни подписки: расшифровка кружков бесплатно, хоть сто штук в день. Для тех, кто получает много голосовых и видеосообщений, это реальное преимущество, а не маркетинговая уловка. Обсудить эту и другие фишки мессенджера можно в нашем чате в Телеграме или чате в МАКС — там всегда помогут разобраться.

Как обновить МАКС на Айфоне

Прежде чем искать кнопку расшифровки, убедитесь, что на вашем Айфоне установлена актуальная версия приложения. Функция перевода кружков в текст появилась в версии 26.15.1, и если у вас стоит более ранняя сборка, кнопки просто не будет.

Проблема в том, что МАКС у некоторых пользователей отсутствует в App Store. Если у вас мессенджера МАКС нет в App Store, то это отдельная история и нужно действовать иначе. Но если МАКС у вас уже установлен и просто требует обновления, сделайте следующее:

Как обновить МАКС на Айфоне. Обновите МАКС до последней версии. Фото.

Обновите МАКС до последней версии

  1. Откройте App Store на Айфоне.
  2. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу экрана.
  3. Выберите раздел «Обновление приложений».
  4. Найдите МАКС в списке и нажмите «Обновить».
  5. Дождитесь завершения установки и откройте приложение.

Если обновление не появляется в списке, потяните экран вниз, чтобы обновить его вручную. Иногда App Store не сразу подтягивает свежие версии, и простое обновление страницы помогает. Кстати, у нас есть подробная пошаговая инструкция по обновлению МАКС на Айфоне — если что-то пошло не так, загляните туда.

Как обновить МАКС на Айфоне. Если кнопка не появилась, то можно попробовать сгрузить приложение, помогает. Фото.

Если кнопка не появилась, то можно попробовать сгрузить приложение, помогает

Если после обновления кнопка расшифровки не появляется, попробуйте очистить кэш приложения. Для этого зайдите в «Настройки» — «Основные» — «Хранилище iPhone», найдите МАКС в списке и выберите «Сгрузить приложение». После этого заново установите его из App Store и запустите. Обычно это решает проблему с «залипшими» обновлениями.

Как перевести видеокружок в текст в МАКС на Айфоне

После обновления никаких дополнительных настроек не требуется — функция работает сразу из коробки. Вот как расшифровать кружочек в МАКС:

Как перевести видеокружок в текст в МАКС на Айфоне. Одна кнопка, и видео преобразовано в текст. Фото.

Одна кнопка, и видео преобразовано в текст

  • Откройте любой чат, в котором есть видеосообщение-кружочек.
  • Рядом с кружком вы увидите специальный значок — букву «Т» в кружке.
  • Нажмите на него, и через пару секунд под видеосообщением появится текстовая расшифровка.

Всё, больше ничего делать не нужно. Текст сохраняется под сообщением — его можно перечитать в любой момент или скопировать. Расшифровка работает во всех типах чатов: личных, групповых и даже в архивных переписках. Ограничений по длительности видео тоже нет — можно расшифровать и короткий пятисекундный кружочек, и длинное минутное видеосообщение.

Качество расшифровки, честно говоря, приятно удивляет. Конечно, если собеседник бормочет невнятно или говорит на фоне шумной улицы, результат будет так себе — но это ограничение любой системы распознавания речи. В нормальных условиях МАКС справляется на уровне, и текст получается вполне читаемым. Если сравнивать с Telegram, то качество распознавания примерно одинаковое — разница только в том, что в МАКС за это не просят денег. Следите за обновлениями мессенджера МАКС и других приложений в нашем канале в Телеграме и канале в МАКС — мы рассказываем обо всех важных новинках.

Чем расшифровка кружков в МАКС отличается от Telegram

Бесплатная расшифровка видеокружков без лимитов — это весомый аргумент в пользу МАКС. Но давайте будем честны: один удобный инструмент не повод менять основной мессенджер.

По общему набору функций, стабильности работы и удобству интерфейса МАКС всё ещё уступает Telegram. У него меньше пользовательская база, меньше ботов, меньше каналов, интерфейс местами сыроват. Да, МАКС активно развивается и каждый месяц получает заметные обновления — то расшифровку голосовых добавят, то кружки научат переводить в текст, — но до уровня Telegram ему пока далеко.

Самый разумный сценарий на 2026 год — использовать оба мессенджера параллельно. МАКС — для тех контактов и чатов, которые уже туда переехали. Telegram — для всего остального. Расшифровка кружков — это приятный бонус, который делает использование МАКС чуть комфортнее. Но строить на одной функции решение о полном переезде — точно не стоит.

Мессенджер MAXОбзоры приложений для iOS и MacСоветы по работе с Apple
Новости по теме: Мессенджер MAX
Папки в МАХ на iPhone: зачем нужны, как создать и добавить в них нужные чаты. Фото.
Папки в МАХ на iPhone: зачем нужны, как создать и добавить в них нужные чаты
Бессмертный полк онлайн 2026: как добавить своего героя через мессенджер МАКС на iPhone. Фото.
Бессмертный полк онлайн 2026: как добавить своего героя через мессенджер МАКС на iPhone
Расшифровка голосовых сообщений в МАХ на iPhone: как перевести аудио в текст. Фото.
Расшифровка голосовых сообщений в МАХ на iPhone: как перевести аудио в текст