Как расшифровать кружок в МАКС на Айфоне и перевести видеосообщение в текст

Мессенджер МАКС продолжает догонять Telegram по функциональности, и иногда у него это получается весьма убедительно. Один мой знакомый программист рассказал, почему до сих пор не переходит в МАКС, — и среди аргументов была нехватка удобных мелочей вроде расшифровки голосовых. Так вот, этот аргумент больше не работает. Мало того, что в МАКС уже давно появилась расшифровка голосовых сообщений, — теперь мессенджер научился переводить в текст и видеокружки. Те самые «кружочки», которые люди отправляют вместо нормального сообщения, а вы потом мучаетесь, пытаясь их посмотреть в неподходящий момент.



Для чего нужна расшифровка видеосообщений в МАКС

Расшифровка видеокружков в МАКС появилась в последней версии МАКС и работает бесплатно, без подписки и без каких-либо лимитов. Штука удобная, когда вы сидите где-то на совещании, а вам приходит кружочек. Посмотреть вы его не можете, а вот прочитать, что вам там говорят, легко. Перевод видеосообщений в текст решает эту проблему целиком. Текстовая расшифровка появляется прямо под кружочком в чате — вы просто читаете глазами, не открывая видео. Не нужно искать наушники, не нужно ждать подходящего момента, не нужно пересматривать кружок второй раз, чтобы вспомнить, о чем там говорили.

Отдельно стоит отметить условия. В Telegram расшифровка голосовых и видеосообщений бесплатно доступна только два раза в неделю. Хотите больше — покупайте Telegram Premium. В МАКС — ни лимитов, ни подписки: расшифровка кружков бесплатно, хоть сто штук в день. Для тех, кто получает много голосовых и видеосообщений, это реальное преимущество, а не маркетинговая уловка.

Как обновить МАКС на Айфоне

Прежде чем искать кнопку расшифровки, убедитесь, что на вашем Айфоне установлена актуальная версия приложения. Функция перевода кружков в текст появилась в версии 26.15.1, и если у вас стоит более ранняя сборка, кнопки просто не будет.

Проблема в том, что МАКС у некоторых пользователей отсутствует в App Store. Если у вас мессенджера МАКС нет в App Store, то это отдельная история и нужно действовать иначе. Но если МАКС у вас уже установлен и просто требует обновления, сделайте следующее:

Откройте App Store на Айфоне. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу экрана. Выберите раздел «Обновление приложений». Найдите МАКС в списке и нажмите «Обновить». Дождитесь завершения установки и откройте приложение.

Если обновление не появляется в списке, потяните экран вниз, чтобы обновить его вручную. Иногда App Store не сразу подтягивает свежие версии, и простое обновление страницы помогает. Кстати, у нас есть подробная пошаговая инструкция по обновлению МАКС на Айфоне — если что-то пошло не так, загляните туда.

Если после обновления кнопка расшифровки не появляется, попробуйте очистить кэш приложения. Для этого зайдите в «Настройки» — «Основные» — «Хранилище iPhone», найдите МАКС в списке и выберите «Сгрузить приложение». После этого заново установите его из App Store и запустите. Обычно это решает проблему с «залипшими» обновлениями.

Как перевести видеокружок в текст в МАКС на Айфоне

После обновления никаких дополнительных настроек не требуется — функция работает сразу из коробки. Вот как расшифровать кружочек в МАКС:

Откройте любой чат, в котором есть видеосообщение-кружочек.

Рядом с кружком вы увидите специальный значок — букву «Т» в кружке.

Нажмите на него, и через пару секунд под видеосообщением появится текстовая расшифровка.

Всё, больше ничего делать не нужно. Текст сохраняется под сообщением — его можно перечитать в любой момент или скопировать. Расшифровка работает во всех типах чатов: личных, групповых и даже в архивных переписках. Ограничений по длительности видео тоже нет — можно расшифровать и короткий пятисекундный кружочек, и длинное минутное видеосообщение.

Качество расшифровки, честно говоря, приятно удивляет. Конечно, если собеседник бормочет невнятно или говорит на фоне шумной улицы, результат будет так себе — но это ограничение любой системы распознавания речи. В нормальных условиях МАКС справляется на уровне, и текст получается вполне читаемым. Если сравнивать с Telegram, то качество распознавания примерно одинаковое — разница только в том, что в МАКС за это не просят денег.

Чем расшифровка кружков в МАКС отличается от Telegram

Бесплатная расшифровка видеокружков без лимитов — это весомый аргумент в пользу МАКС. Но давайте будем честны: один удобный инструмент не повод менять основной мессенджер.

По общему набору функций, стабильности работы и удобству интерфейса МАКС всё ещё уступает Telegram. У него меньше пользовательская база, меньше ботов, меньше каналов, интерфейс местами сыроват. Да, МАКС активно развивается и каждый месяц получает заметные обновления — то расшифровку голосовых добавят, то кружки научат переводить в текст, — но до уровня Telegram ему пока далеко.

Самый разумный сценарий на 2026 год — использовать оба мессенджера параллельно. МАКС — для тех контактов и чатов, которые уже туда переехали. Telegram — для всего остального. Расшифровка кружков — это приятный бонус, который делает использование МАКС чуть комфортнее. Но строить на одной функции решение о полном переезде — точно не стоит.