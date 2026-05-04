Папки в МАХ на iPhone: зачем нужны, как создать и добавить в них нужные чаты

Когда в мессенджере МАКС накапливаются десятки диалогов, каналов и ботов, ориентироваться в них становится всё сложнее. Вроде только открыл приложение — а перед глазами каша из рабочих групп, личных переписок и подписок на каналы. Папки помогают навести порядок буквально за пару минут. Разбираемся, как создать папку, добавить в неё нужный чат и настроить мессенджер МАКС на Айфоне так, чтобы всё важное было под рукой.



Что такое папки в МАКС и как они работают

Папки в МАКС — это способ разложить всё по полочкам. В одну можно собрать рабочие чаты и каналы, в другую — личную переписку, в третью — новостные подписки. Причём один и тот же диалог может находиться сразу в нескольких папках: например, чат с коллегой-другом попадёт и в «Работу», и в «Друзей». Ничего не дублируется — это просто разные фильтры для одного списка.

Важный момент: папка работает именно как фильтр, а не как перемещение. Когда вы добавляете чат в папку, он по-прежнему остаётся в общем списке «Все». Это значит, что удалить папку можно без риска потерять переписку — все диалоги останутся на месте. Даже если вы случайно удалите не ту папку, ничего страшного не произойдёт.

Папки особенно удобны, когда у вас много подписок. Скажем, все новостные каналы в одной папке, все рабочие группы — в другой, боты — в третьей. Вместо того чтобы каждый раз прокручивать бесконечную ленту, вы просто переключаетесь между вкладками. Это экономит время и нервы — особенно когда нужно быстро найти конкретный диалог среди сотни других.

Если вы до сих пор не понимаете, стоит ли вообще пользоваться этим мессенджером, почитайте мнение реального программиста о МАКС — там всё разложено по полочкам. А мы пока перейдём к практике.

Создать папку в МАКС на Айфоне

Создать новую папку можно буквально за полминуты. Никаких скрытых меню и сложных настроек — всё на поверхности. Вот что нужно сделать:

Откройте МАКС на iPhone и перейдите в раздел «Профиль» — иконка в правом нижнем углу экрана.

Найдите пункт «Папки» и нажмите на него.

Нажмите кнопку «Создать папку».

Придумайте название — максимум 20 символов. Можно добавить эмодзи: папки с иконками различаются быстрее , чем чисто текстовые. Например, 💼 для рабочих чатов или 📰 для новостей.

, чем чисто текстовые. Например, 💼 для рабочих чатов или 📰 для новостей. Нажмите «Добавить чаты» — откроется полный список ваших диалогов, каналов и групп.

Отметьте нужные чаты и подтвердите выбор.

Папку можно создать и пустой — просто пропустите шаг с добавлением чатов и наполните её позже. Это удобно, когда вы заранее планируете структуру, но ещё не решили, что куда определить. К слову, максимальное количество папок не ограничено — можно создать столько, сколько вам действительно нужно. Но перебарщивать тоже не стоит: пять-семь штук обычно закрывают все потребности.

Добавить чат в папку в МАКС

Если папка уже создана и нужно добавить в неё новый диалог, для этого даже не нужно заходить в настройки. Всё делается прямо из общего списка чатов:

Откройте МАКС и перейдите в список чатов.

Найдите нужный чат и зажмите его долгим нажатием — появится контекстное меню.

— появится контекстное меню. Выберите пункт «Добавить в папку».

Отметьте одну или несколько папок, куда должен попасть этот чат.

Есть и второй способ — через настройки. Зайдите в «Профиль → Папки», нажмите на нужную папку и выберите «Добавить чаты». Откроется тот же список диалогов для выбора.

Оба способа работают одинаково, разница только в удобстве. Если вы уже листаете ленту и видите нужный чат — проще через долгое нажатие. А если хотите добавить сразу несколько диалогов, удобнее зайти через настройки папки и отметить всё за один раз.

Удалить чат из папки в МАКС без потери переписки

Бывает, что чат попал в папку по ошибке или просто стал неактуальным. Убрать его оттуда, не удаляя саму папку и не трогая другие диалоги, можно так:

Перейдите в папку, из которой хотите удалить чат.

Задержите палец на чате до появления контекстного меню.

В меню нажмите «Убрать из папки».

После этого чат останется в общем списке «Все» и в других папках, если он там был. Из конкретной папки он просто пропадёт. Никакой потери переписки не произойдёт — убирается только фильтр, а сам диалог со всеми сообщениями остаётся на месте.

Кстати, точно так же можно быстро реорганизовать папки: убрать лишнее из одной и тут же добавить в другую. Гибкая настройка папок — одно из преимуществ МАКС, которое действительно экономит время.

Как удалить папку в МАКС и что будет с чатами

Удалить папку ещё проще, чем создать. И самое важное — это полностью безопасно. Все чаты, которые находились в папке, останутся в общем разделе «Все» в целости и сохранности:

Перейдите в «Профиль» и откройте «Папки».

Нажмите «Изменить» в правом верхнем углу.

Коснитесь кругляшка с минусом.

Выберите «Удалить» и подтвердите действие.

Папка исчезнет, но ни один чат не пострадает. Настройка папок в МАКС не привязывает диалоги намертво — это всегда полностью обратимое действие. Удалили папку, передумали — создайте новую и добавьте те же чаты заново. Никаких ограничений на повторное создание нет. В целом папки — это та функция, которая кажется мелочью, пока ей не начнёшь пользоваться. А потом удивляешься, как раньше обходился без неё. Особенно если в МАКС у вас и рабочие переписки, и каналы, и боты — всё в одной куче.

Мессенджер постепенно обрастает полезными функциями, и папки — лишь одна из них.