NameDrop: как передать контакт на iPhone, поднеся устройства друг к другу

NameDrop позволяет обменяться контактами, просто поднеся два Айфона друг к другу. Функция появилась в iOS 17 и работает по умолчанию — но у неё есть нюансы: что именно передаётся, как это настроить под себя и почему иногда ничего не происходит. А если вы недавно обновились, узнайте что стало с батареей Айфона после установки iOS 26.5.



NameDrop на iPhone: что это за функция

NameDrop — часть системы обмена контактами вокруг Contact Poster (карточки контакта с фото и оформлением). Apple представила NameDrop в iOS 17 как замену ручному вводу телефонных номеров: вместо диктовки цифр пользователи касаются Айфонами друг друга и решают — отправить контакт, принять или сделать и то и другое.

Важный момент про приватность: по умолчанию передаётся только имя, Contact Poster и основной номер телефона или email. Адрес, день рождения, местоимения и другие поля карточки через NameDrop не уходят. По сути NameDrop использует те же беспроводные технологии, что и AirDrop — подробнее о том, как работает передача файлов через AirDrop, мы уже рассказывали.

Обмен контактами на iPhone через NameDrop

Для работы функции нужны два Айфона с iOS 17 или новее и включённым AirDrop. Если настройки не меняли, всё уже работает из коробки.

Разблокируйте оба Айфона и оставьте их на экране блокировки или домашнем экране — на любом экране, где нельзя ничего «расшарить». Поднесите верхние края устройств друг к другу и подержите пару секунд. Дождитесь анимации NameDrop и появления вашего постера. Выберите «Только получить» либо «Поделиться» для двустороннего обмена. Держите Айфоны рядом, пока передача не завершится.

Если заблокировать любой из телефонов или выключить Bluetooth или Wi-Fi до появления интерфейса, процесс прервётся. Когда NameDrop не срабатывает сразу, в первую очередь проверьте именно эти настройки на обоих устройствах. Если же телефон вообще не реагирует, отдельная проблема — когда Айфон завис и не отвечает на жесты.

Чехол на работу почти не влияет: NameDrop использует те же радиотехнологии, что AirDrop и Apple Pay, а современные чехлы рассчитаны на прохождение NFC-сигнала. И ещё одна полезная деталь: близость нужна только чтобы запустить обмен контактами — после появления кнопок Айфоны можно развести в стороны и спокойно нажимать на выбор.

NameDrop между Apple Watch и iPhone

Функция работает между Apple Watch, iPhone и другими Apple Watch. Принцип тот же, но из-за маленького экрана визуальной обратной связи меньше.

Поднесите переднюю часть Apple Watch к верхнему краю чужого Айфона или другим часам. Дождитесь анимации NameDrop и появления интерфейса обмена контактом. Подтвердите обмен и держите устройства рядом до завершения передачи.

На часах доступны только варианты «Продолжить» и «Только получить», без крупного превью Contact Poster. Удобно, когда Айфон лежит в рюкзаке или сумке и доставать его ради одного контакта неохота. Кстати, если вам нужно передать не контакт, а файл побольше, посмотрите, как передавать файлы через проводной AirDrop — иногда это намного быстрее.

Настройка постера контакта на iPhone

Перед активным использованием NameDrop стоит привести в порядок свою карточку. Старое фото, случайный эмодзи в имени или старый рабочий email — всё это уйдёт собеседнику в том виде, в котором сохранено у вас.

Откройте приложение «Контакты» на Айфоне. Нажмите «Моя карточка» вверху списка. Нажмите «Править». Тапните по фото контакта. Выберите Постер в верхней части экрана и настройте его как вам нравится. Включите «Общий доступ к имени и фото», если хотите делиться обновлённым оформлением карточки с другими. Выберите «Только контакты» для автоматического обмена с сохранёнными контактами или «Всегда спрашивать», если хотите подтверждать каждый раз.

Contact Poster стал аватаркой Apple ID: его видят при входящем звонке и при использовании NameDrop. Поэтому фотография порой важнее, чем сам номер. Если хотите узнать больше о настройке, у нас есть подробный гайд по постерам контактов в iOS 17.

Выбор номера телефона для отправки через NameDrop

Если у вас несколько номеров или адресов, при каждом обмене можно указать, какой именно уйдёт собеседнику. На экране NameDrop рядом с телефоном или email есть маленькая кнопка «>». По нажатию открывается список с галочками — отмечаете нужные пункты и жмёте «Поделиться».

Так удобно разделять личный и рабочий номер: коллеге отдать корпоративный, знакомому — личный. Выбранный набор полей запоминается до следующего раза, что экономит пару тапов при регулярном использовании.

Через NameDrop не передаются местоимения, адрес, день рождения и другие дополнительные поля карточки — только имя, выбранные номера или email и Contact Poster.

Почему NameDrop не срабатывает и как это исправить

Apple использует один и тот же жест сближения для AirDrop, SharePlay и NameDrop. Из-за этого вместо обмена контактом иногда всплывает совсем другой интерфейс. AirDrop, например, появляется, когда на экране открыт файл, ссылка или другой объект, которым можно поделиться.

Если NameDrop ведёт себя странно, попробуйте простой сценарий: заблокируйте Айфон, разбудите его, разблокируйте и повторите попытку. И убедитесь, что оба устройства находятся на домашнем экране или на экране блокировки — это снижает шанс случайно запустить AirDrop вместо NameDrop.

NameDrop не работает на iPhone: основные причины

После запуска функция собрала критику: люди боялись, что контакты будут улетать сами собой. На практике для передачи нужны разблокированные устройства и явное подтверждение пользователя, так что незаметно вытянуть данные крайне маловероятно. Но если функция всё равно не нужна, её легко выключить.

Откройте «Настройки» на Айфоне. Перейдите в «Основные». Откройте «AirDrop». Выключите «Сближение устройств».

Это отключит NameDrop и другие сценарии обмена через сближение, при этом сам AirDrop продолжит работать по своим отдельным настройкам приёма.

NameDrop удобен тем, кто часто обменивается контактами вживую: на встречах, мероприятиях, в командировках. Если вы и так звоните одним и тем же людям, разница с обычным набором номера почти не заметна. Перед тем как активно пользоваться функцией, потратьте пять минут на Contact Poster и проверьте, какой номер уходит по умолчанию — это избавит от неловких ситуаций. А если вы скоро меняете устройство, заодно держите в голове удобный способ трейд-ина: настроенная карточка контакта без проблем переедет на новый Айфон вместе с остальными данными.