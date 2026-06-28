Можно ли следить за человеком через выключенный iPhone

Меня периодически спрашивают: если выключить айфон, может ли кто-то всё равно понять, где он находится. Звучит как сюжет шпионского фильма, но на деле всё прозаичнее. С самыми интересными функциями iOS 27 мы уже разбирались, а теперь поговорим о более фундаментальной вещи, которая напрямую влияет на безопасность. Я проверил пару моментов на своём iPhone 16 Plus и расскажу, что происходит после нажатия кнопки выключения.



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Правда ли, что iPhone не выключается «до конца»

Начну с главного: современный iPhone после нажатия кнопки выключения не превращается в безжизненный кусок стекла и алюминия. Экран гаснет, iOS останавливается, привычный интерфейс пропадает. Но на уровне железа часть компонентов продолжает жить своей тихой жизнью.

Разные модули внутри смартфона питаются отдельно друг от друга. Когда вы выключаете телефон, система переводит часть чипов в режим минимального энергопотребления, а не обесточивает их полностью. Apple специально оставляет небольшой запас заряда именно для этого. Так что формулировка «полностью выключенный айфон» в строгом смысле не совсем точна.

Я сам долго думал, что выключенный телефон это абсолютный ноль активности. Оказалось, что нет, и тема оказалась куда глубже, чем кажется. Если хотите копать в фишки и безопасность iOS дальше, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разборы выходят регулярно.

Что продолжает работать после выключения

В фоне остаётся несколько ключевых модулей. Это контроллер Bluetooth, чип NFC и сверхширокополосный модуль U1, который отвечает за точное определение расстояния. Именно они держат iPhone на связи с внешним миром, пока сам он формально выключен.

Самое наглядное проявление, оплата через Apple Pay в режиме экспресс-карты. Если вы настроили банковскую или транспортную карту как экспресс-карту, приложить телефон к турникету можно даже на разряженном или выключенном устройстве. Тот же принцип работает с цифровыми ключами от автомобиля или офиса.

И главное для нашей темы, продолжает работать маячок сети «Найти». iPhone периодически отправляет в эфир короткий сигнал, по которому его можно засечь. Работает это до 24 часов после выключения, а при низком заряде заметно меньше. Не разобрались с настройками или что-то идёт не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, поможем разобраться.

Реально ли определить геопозицию выключенного телефона

Короткий ответ: да, реально, но не так, как многие себе представляют. Выключенный iPhone не включает GPS и не вычисляет координаты сам. Он лишь рассылает по Bluetooth короткий идентификатор, который постоянно меняется. Кстати, если у вас Локатор неправильно определяет геопозицию, причина чаще кроется совсем в другом.

Этот сигнал ловят чужие айфоны, айпады и маки, которые проходят мимо. Они шифруют свою собственную геопозицию и отправляют её на серверы Apple. Владелец потерянного устройства потом видит точку на карте в приложении «Найти». То есть телефон сам себя не отслеживает, его находят соседние устройства из сети Apple.

Важный нюанс: так умеют не все модели.

Устройство Поиск в выключенном состоянии iPhone 11–17 с чипом U1 или U2 Работает iPhone 16e, 17e и все iPhone SE Не работает iPhone XR, XS, XS Max и X Не работает iPhone 8 и старше Не работает Любые iPad Не работает

Функция доступна на iPhone 11 и новее, кроме iPhone SE второго поколения, потому что именно с одиннадцатой серии в смартфонах появился чип U1. На старых айфонах и любых iPad найти выключенное устройство не получится, там «Найти» работает только пока гаджет включён.

Отдельно про приватность. Вся передача координат защищена сквозным шифрованием. Это значит, что даже сама Apple не видит, где находится ваш телефон. Геопозицию может посмотреть только владелец аккаунта.

Чем опасна функция «Найти» в чужих руках

Вот здесь начинается самое интересное и местами тревожное. Технология задумана как защита от кражи и помощь в поиске потеряшек. Многие при этом осознанно делятся своим местоположением с друзьями и считают это удобным. Но та же логика работает против самого пользователя, если доступ к аккаунту получил кто-то посторонний.

Если человек знает ваш Apple ID и пароль, он может открыть «Найти» и спокойно смотреть, где вы находитесь. Выключение телефона тут не спасёт, ведь устройство остаётся видимым ещё около суток. По сути это готовый инструмент слежки, уже встроенный в каждый айфон.

Сюда же относится история с трекерами AirTag. Их не раз использовали, чтобы незаметно отслеживать чужие перемещения, подбрасывая метку в сумку или машину. Apple добавила оповещения о чужих AirTag рядом с вами, но проблема никуда не делась.

Поэтому я всем советую простые вещи. Поставьте надёжный пароль на Apple ID, обязательно включите двухфакторную аутентификацию и периодически проверяйте, на каких устройствах выполнен вход в ваш аккаунт. Это куда важнее, чем привычка выключать телефон ради спокойствия.

Как выключить iPhone по-настоящему

Если вам всё же нужно, чтобы телефон стал по-настоящему невидимым, обычной кнопки выключения мало. Есть несколько рабочих вариантов.

Первый и самый правильный: заранее отключить поиск. Заходите в настройки, открываете раздел с вашим Apple ID, дальше «Локатор», затем «Найти iPhone» и выключаете сеть «Найти». После этого выключенный телефон перестанет рассылать маячок.

Второй способ грубее: дождаться полной разрядки аккумулятора. Когда запас энергии иссякнет окончательно, поддерживать сигнал станет нечем. Правда, ждать придётся долго, ведь даже в резервном режиме iPhone тянет до суток. Если же задача обратная и нужно, наоборот, найти iPhone друга через Локатор, делается это в пару касаний.

Есть и радикальный вариант для совсем уж параноидальных сценариев, отвязать устройство от iCloud и удалить аккаунт. Но это уже перебор для большинства людей. И тут есть обратная сторона. Отключив «Найти», вы лишаете себя главного инструмента на случай кражи или потери. Лично я этого не делаю: для меня возможность найти свой iPhone 16 Plus важнее гипотетической слежки. А вот понимать, как всё устроено, точно полезно каждому.