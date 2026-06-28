МАКС и Telegram на одном iPhone: что будет с телефоном

Недавно мы включали уведомления МАКС на айфоне, а сегодня копнём глубже: что будет, если мессенджер живёт на телефоне бок о бок с Telegram. Тема обросла домыслами так плотно, что отделить настоящие риски от пересказов чужих фантазий стало непросто. Поэтому пройдёмся по фактам и посмотрим, что реально меняется на iPhone, когда на нём оказываются оба мессенджера сразу.



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Как пользоваться МАКС на iPhone без App Store

Начну с того, что многих сбивает с толку. Привычного значка из магазина приложений у вас не будет, потому что мессенджер убрали из App Store. Само исчезновение из каталога обрадовало многих владельцев айфонов, хотя кому-то добавило хлопот. А пока приложение лежало в магазине, поставить его рядом с Telegram можно было в пару касаний, и два сервиса спокойно уживались на экране.

Сегодня роль приложения берёт на себя веб-версия в Safari. Заходите на сайт, авторизуетесь, и доступны те же чаты, каналы и звонки. Чтобы каждый раз не лазить за ссылкой, выведите страницу на рабочий стол через меню «Поделиться», и она встанет отдельной иконкой, почти неотличимой от обычной программы. Я держу так несколько сервисов и разницы в повседневном использовании толком не замечаю.

Telegram при этом никуда не девается и остаётся самостоятельным приложением. Каждая программа на iOS заперта в собственной области и в чужие данные просто так не залезает, так что борьбы за телефон между ними не возникает. Веб-версия вообще не занимает памяти, а единственное, что вы заметите от двух мессенджеров одновременно, это чуть более активные уведомления и небольшой расход батареи на фоновые проверки.

Если поток оповещений начнёт раздражать, спрячьте часть из них через «Фокусирование» или отключите звук у конкретных чатов. Складывать оба значка в одну папку тоже удобно, тогда они не растащены по экранам и всегда под рукой. По сути вы просто получаете два независимых канала связи на одном устройстве, и работают они параллельно, не мешая друг другу.

Следит ли МАКС за пользователями iPhone

Самая громкая претензия к мессенджеру выросла из реальной находки. Когда специалисты залезли в код, оказалось, что приложение опрашивало систему и проверяло, стоят ли на устройстве Telegram и WhatsApp. После того как об этом написали, разработчики убрали такое поведение в обновлении 26.7.1.

Важная деталь, про которую обычно забывают: речь шла о сборке для Android. На айфоне всё работает по другим правилам. Apple не разрешает программам свободно перебирать, что у вас установлено, и список приложений, которые в принципе можно проверить, жёстко ограничен системой. А раз само приложение перестало работать на айфоне и в ходу теперь веб-версия, сайт в браузере и подавно не заглянет в список ваших программ.

Подведу черту по этому пункту: переписку в Telegram МАКС прочитать не может ни через приложение, ни тем более через страницу в Safari. Если хочется лишнего спокойствия, просто обновляйте всё вовремя, на этом тревоги по поводу слежки можно закрывать.

Чем отличается МАКС от Telegram

Есть устойчивое мнение, будто МАКС требует прав больше остальных. Цифры это не подтверждают: на Android он по числу запросов уступает и WhatsApp с его восемью десятками разрешений, и Telegram, у которого их за семьдесят. На iPhone спор и вовсе теряет смысл, потому что система выдаёт доступ не пачкой, а поштучно и только когда вы сами нажмёте «Разрешить». Веб-версии для звонка нужны от силы микрофон с камерой, остальное она не просит.

Настоящее же различие лежит в другой плоскости. У МАКС нет сквозной защиты переписки, при которой содержимое сообщений недоступно даже серверу. У Telegram такая защита включается в секретных чатах, у WhatsApp работает по умолчанию. Вдобавок пользовательское соглашение мессенджера прямо предусматривает передачу данных партнёрам и государственным органам по запросу, и это написано в официальных документах, а не выдумано критиками. Отсюда практический ориентир: всё, что вы не хотели бы показывать никому постороннему, разумнее обсуждать там, где сообщения закрыты шифрованием.

При этом для обычной болтовни, рабочих вопросов и групповых чатов отсутствие сквозного шифрования мало кого волнует на практике, ведь подавляющую часть переписки люди и так ведут в открытых чатах любого мессенджера. Так что вопрос не в том, какой сервис «безопаснее в принципе», а в том, какие именно темы вы через него гоняете. Если же вы сомневаетесь, нужен ли вам МАКС вообще, это уже отдельный большой разговор.

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Какие разрешения отключить у Telegram и МАКС на iPhone

Управление доступами живёт не в самих мессенджерах, а в системных настройках, и здесь вы хозяин положения. Чтобы навести порядок с Telegram, действуйте так:

Зайдите в «Настройки» и найдите Telegram в перечне приложений. Откройте его и посмотрите на включённые тумблеры: «Геопозиция», «Микрофон», «Камера», «Контакты». Выключите то, без чего переписка обходится, и оставьте только действительно нужное.

С веб-версией МАКС всё устроено похоже, только разрешение на камеру, микрофон и местоположение Веб-версия запрашивает в момент звонка, и прямо там же его легко отклонить. В случае чего настройки доступов для PWA находятся там же под тем названием, под которым вы добавили его на рабочий стол iPhone. Кстати, в Телеграм могут не приходить уведомления, но мы знаем, как это исправить.

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Если собрать всё вместе, соседство МАКС и Telegram на одном айфоне проблем не создаёт, телефон от этого не сломается и сам себя сдавать не начнёт. Держите версии актуальными, снимайте лишние разрешения и помните, какие разговоры стоит уводить в защищённые чаты. А выбор повседневного мессенджера остаётся за вами. Любопытно лишь, что Telegram в России без VPN сейчас не открывается, тогда как веб-версия МАКС стартует без всяких ухищрений, и в этом смысле жонглировать двумя сервисами на iPhone порой даже проще, чем ожидаешь.