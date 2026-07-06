Что значит зеленая точка в WhatsApp рядом с фотографией пользователя

Как узнать, онлайн человек в Ватсап или офлайн? Раньше это было не так очевидно. А теперь в приложении для iPhone пользователи стали замечать зелёную точку, которая показывает, что человек прямо сейчас открыл приложение. Функцию нашли в последней версии WhatsApp, и работает она пока не так удобно, как могло показаться. Разбираемся, где именно появляется индикатор, кто его увидит и стоит ли вообще на это обращать внимание. А тут мы подробно описали, как сделать никнейм в WhatsApp, чтобы вас можно было найти без номера телефона.



Как посмотреть онлайн в WhatsApp

Сама по себе идея не нова: похожий индикатор давно есть в других мессенджерах. В WhatsApp зелёную точку сначала запустили на Android, а теперь она начала появляться у части пользователей на iPhone. Правда, только у тех, чьи смартфоны поддерживают обновление Ватсапа.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

Зелёная точка показывается рядом с фотографией контакта и означает, что человек прямо сейчас находится в приложении. Точка появляется в момент, когда собеседник открывает WhatsApp, и исчезает, как только он его закрывает. Не нужно обновлять экран или гадать по надписи «был(а) в сети» двадцатиминутной давности — статус меняется в реальном времени. А, если нужно восстановить Ватсап на Айфоне, тут мы подробно описали, как это сделать пошагово.

Где именно появляется индикатор онлайн в WhatsApp

Главный подвох в том, что зелёная точка живёт только на одном экране — в карточке контакта. Это та страница, которая открывается, если нажать на имя человека вверху чата.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ТЕЛЕГРАМ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ

Проблема очевидна: большинство людей перед отправкой сообщения смотрят на список чатов, а не заходят в информацию о контакте. То есть индикатор оказался в месте, куда почти никто не заглядывает специально. Именно поэтому функция, которая на первый взгляд выглядела заметным нововведением, на деле пока мало что меняет в повседневном общении.

Кто видит ваш онлайн-статус в Ватсапе

Здесь важная и хорошая новость для тех, кто следит за приватностью. Зелёная точка подчиняется тем же настройкам, что и статус «в сети»: если вы уже скрыли от кого-то время последнего посещения и онлайн-статус, то и зелёную точку этот человек не увидит.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

Проще говоря, функция не даёт никому дополнительной видимости, которой у него не было раньше. Если вы уже настроили скрытие статуса под себя, ничего заново менять не придётся — новый индикатор автоматически работает по этим же правилам. Тем, кто хочет разобраться с приватностью в мессенджере, заодно пригодится инструкция, как включить и настроить исчезающие сообщения.

Как включить онлайн-статус в WhatsApp на iPhone

Отдельной кнопки «включить зелёную точку» нет — функция появляется сама вместе с обновлением приложения. Но чтобы её увидеть у себя, нужно совпадение нескольких условий:

у вас установлена последняя версия WhatsApp (индикатор заметили в сборке 26.26.10.72)

функция уже дошла до вашего аккаунта — Apple и WhatsApp выкатывают такие вещи постепенно

у собеседника не скрыт от вас онлайн-статус

Чтобы проверить, доступна ли точка, откройте любой чат, нажмите на имя человека вверху и посмотрите на карточку контакта рядом с его фотографией. Если человек сейчас в приложении и не скрыл от вас статус, вы увидите зелёный индикатор.

Важно понимать: разработчики пока только начали раскатывать новую фичу, так что если обновление до вас по какой-то причине не добралось, точки может не быть вовсе — и это нормально.

Зачем WhatsApp зелёная точка и что будет дальше

WhatsApp давно постепенно наращивает инструменты для контроля видимости. Ещё в 2022 году в приложении появилась возможность полностью скрывать онлайн-статус, а не только время последнего посещения. Зелёная точка встраивается ровно в эту же логику настроек.

Есть разговоры и о будущем отдельном разделе с контактами, который показывал бы, кто активен прямо сейчас. Если WhatsApp движется в эту сторону, зелёная точка в карточке контакта может оказаться лишь первым шагом. Но это пока предположение, а не подтверждённые планы. Тем, кому интересны свежие изменения в интерфейсе, стоит взглянуть, как WhatsApp для iPhone получил новый дизайн.

Читайте также: Топ недорогих товаров с AliExpress — дёшево не значит плохо

Пока это скорее любопытная деталь, чем что-то, ради чего нужно спешить в настройки. Индикатор спрятан в карточке контакта, куда мало кто заходит, а вашу приватность он не ослабляет: все прежние настройки скрытия статуса продолжают работать. Если вы не в бете, можно спокойно ничего не делать и дождаться, когда функция доедет до обычной версии — а вместе с ней, возможно, и до более удобного места вроде списка чатов.