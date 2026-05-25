Почему я перестал пользоваться фокусированиями на iPhone и оставил только режим «Не беспокоить»

Когда Apple представила режимы фокусирования в iOS 16, я был в восторге. Наконец-то можно гибко управлять уведомлениями, настраивать разные сценарии под работу, сон и отдых. Казалось, что это идеальный инструмент для тех, кто устал от бесконечного потока сообщений. Недавно я нашёл удобный способ ограничить назойливые уведомления на iPhone, но вот с фокусированиями всё оказалось не так радужно. В итоге я отключил их все и оставил только старый добрый режим «Не беспокоить». Рассказываю, почему.



Что такое фокусирование на iPhone и как оно управляет уведомлениями

Если вы ещё не пробовали эту функцию, объясню вкратце. Фокусирования позволяют создавать несколько профилей уведомлений под разные ситуации. Например, режим «Работа» может пропускать сообщения только от коллег и показывать лишь рабочие приложения на экране. Режим «Сон» — глушить вообще всё. «Личное» — отсекать рабочие чаты и почту.

Звучит прекрасно, правда? Вы настраиваете списки разрешённых контактов и приложений, а iPhone сам фильтрует входящий поток. Я попробовал это и первое время был доволен. Но первый звоночек прозвенел довольно быстро.

В фокусировании можно указать конкретных людей, от которых вы хотите получать сообщения. Допустим, я добавил четырёх коллег в режим «Работа». Логично — хочу видеть их сообщения, а остальное подождёт. Но вот в чём подвох: если кто-то из разрешённых контактов участвует в групповом чате, весь групповой чат попадает в фокусирование. Даже если там двадцать человек и большинство из них к работе не имеют никакого отношения. Один разрешённый участник — и весь чат пролезает сквозь фильтр.

Пришлось исключать некоторых людей из фокусирования, хотя их личные сообщения я хотел бы видеть. Просто потому, что они состоят в тех же группах, что и я, а эти группы меня отвлекают. Кстати, если вам на Mac тоже приходят дублирующие уведомления с iPhone, вот инструкция, как отключить уведомления iPhone на Mac.

Как фокусирование iPhone ограничивает уведомления Telegram

Но по-настоящему всё сломалось, когда дело дошло до Телеграма. У меня есть рабочий групповой чат в Телеграме, сообщения из которого мне важно видеть в любое время. При этом участники этого чата отсутствуют в моем списке контактов и добавлять из туда нет никакого смысла, мы общаемся исключительно в этом чате. Проблема в том, что фокусирования в iOS работают на уровне контактов и приложений — но не на уровне отдельных чатов внутри приложения.

То есть я не могу сказать iPhone: «Пропускай уведомления только из этого конкретного группового чата в Телеграме». Такой опции просто не существует. У меня два варианта, и оба плохие.

Первый — разрешить уведомления от Телеграма целиком. Тогда фокусирование теряет смысл, потому что у меня там десятки каналов и чатов. Уведомления сыплются, как будто никакого режима и нет.

Второй — заблокировать Телеграм в фокусировании полностью. Тогда я рискую пропустить важные рабочие сообщения, которые приходят именно в тот групповой чат. И никакого промежуточного варианта Apple не предлагает.

В этом и кроется главная проблема: фокусирования работают по принципу «всё или ничего» на уровне приложений. Для стандартных «Сообщений» Apple сделала хотя бы фильтрацию по контактам, и это уже что-то. Но для сторонних мессенджеров — а именно в них проходит большая часть общения в России — никакой детализации нет. Групповые чаты нельзя выбрать отдельно, ни конкретные каналы, ни определённые беседы. Учитывая, что Телеграм для многих из нас — основной рабочий инструмент, это критический недостаток. Обсудить эту тему и поделиться своим опытом можно в нашем чате в Telegram или МАКС.

Режим Не беспокоить на iPhone: чем он удобен

В итоге я вернулся к самому простому варианту — режиму «Не беспокоить», который включаю на время сна. С ним всё предельно просто и понятно: ночью — тишина, днём — полный поток уведомлений, который я разбираю сам.

Это звучит как шаг назад, но на практике оказалось удобнее и предсказуемее. С фокусированиями я постоянно попадал в ситуацию, когда пропускал что-то важное или, наоборот, получал уведомления, которые совсем не хотел видеть. Система обещала гибкость, но на деле создавала новые проблемы. Бывало даже, что уведомления в МАКСе на iPhone просто переставали приходить, и я грешил на фокусирование, хотя причина была в другом.

К тому же настройка нескольких режимов фокусирования — это отдельное занятие. Нужно продумать списки контактов, разрешённые приложения, расписание активации. А потом всё равно выясняется, что один рабочий чат в Телеграме ломает всю логику.

Настройки, которых не хватает фокусированию на iPhone

Идея фокусирований сама по себе отличная. Но Apple явно недоработала детализацию настроек. Вот что, на мой взгляд, нужно добавить в будущих версиях iOS.

Во-первых, фильтрация на уровне отдельных чатов — не только контактов. Если я хочу оставить доступным конкретный групповой чат, система должна это позволять.

Во-вторых, более умная работа с групповыми чатами в «Сообщениях». Сейчас один разрешённый участник тянет за собой весь групповой чат — это нелогично.

В-третьих, интеграция со сторонними мессенджерами на более глубоком уровне. Понятно, что Apple не будет открывать Телеграму полный доступ к системе фокусирований. Но хотя бы базовая возможность выбирать, какие именно уведомления от приложения пропускать, была бы очень кстати. Ну а если вас раздражают ещё и системные напоминания об обновлении, есть способ полностью отключить уведомления об обновлениях iOS.

Стоит ли пользоваться фокусированиями на iPhone

Пока что фокусирования остаются функцией с огромным потенциалом, но с раздражающими ограничениями. Если вы общаетесь только через iMessage и SMS — возможно, вам они подойдут. Но для тех, кто живёт в Телеграме, они попросту не работают так, как задумано. Остаётся надеяться, что Apple это исправит — возможно, уже в iOS 27.

А пока — «Не беспокоить» на ночь и ручное управление уведомлениями днём. Просто, предсказуемо и без сюрпризов. Больше полезных советов по настройке iPhone ищите в нашем канале в Telegram и МАКС.