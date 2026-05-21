Стоит ли обновлять iPhone 16 на iOS 26 с iOS 18. Мой отзыв спустя 8 месяцев

Каждый раз, когда Apple выпускает крупное обновление iOS, начинается одно и то же. Форумы заваливают вопросами: «Стоит ли ставить?», «А батарея не сядет?», «А мои приложения не слетят?». С iOS 26 ситуация была особенной — система получила радикально новый дизайн Liquid Glass, и страхов стало ещё больше. Я обновил iPhone на актуальную iOS с самого релиза и отдельно рассказывал, почему важно ставить апдейты iOS сразу после выхода. Сейчас, после релиза iOS 26.5, готов поделиться впечатлением, как всё работает на самом деле.



Тормозит ли iPhone 16 после обновления iOS 26

Начну с главного — с того, о чём спрашивают чаще всего. Скорость работы iOS 26 на iPhone 16 отличная. Приложения открываются быстро, интерфейс не подтормаживает, анимации плавные. Чипы A18 и A18 Pro справляются с Liquid Glass без каких-либо напрягов. И это принципиальное отличие от старых моделей.

Дело в том, что владельцы iPhone 13, 14 и даже базового iPhone 15 нередко жалуются на подтормаживания. Новые анимации с эффектами преломления и прозрачности требуют приличных ресурсов GPU. А экран 60 Гц на младших моделях только усугубляет ситуацию — анимации iOS 26 явно рассчитаны на 120 Гц. На iPhone 16 Pro и Pro Max с ProMotion всё работает именно так, как задумывала Apple. Ни рывков, ни подвисаний.

Обычный iPhone 16 и 16 Plus тоже справляются хорошо. Да, у них экран 60 Гц, но мощности чипа A18 хватает с запасом. Я обновил свой iPhone 16 Plus на iOS 26.5, и никаких проблем с производительностью не наблюдаю. Приложения работают стабильно, удалённые из App Store банковские приложения продолжают запускаться — это тоже волновало многих.

Батарея iPhone 16 на iOS 26: сколько держит заряд

Вот тут всё интереснее. На моём iPhone автономность на iOS 26 отличная. Смартфон живёт полный рабочий день без проблем, и заряда хватает с запасом. Но нюансы есть, и о них стоит рассказать.

После установки iOS 26.5 (вышла 11 мая 2026 года) расход батареи у меня на несколько дней заметно вырос. Это стандартная ситуация — после обновления система переиндексирует файлы, перестраивает Spotlight, обновляет кэш приложений. Обычно через 2-3 дня всё приходит в норму. У меня пришло. Сейчас батарея работает ровно так, как и должна.

По тестам, iPhone 16 Pro на iOS 26 показал даже лучшую автономность, чем на iOS 18. А вот iPhone 16 Pro Max — наоборот: на iOS 18 он держался почти на 50 минут дольше. Разница составила около 8%. Мы отдельно разбирали, что стало с батареей после iOS 26.5, и результаты оказались неоднозначными.

Что касается iOS 26.5, то Apple отдельно поработала над энергопотреблением. Оптимизированы фоновые процессы, снижен расход в режиме ожидания. Владельцы старых моделей отмечают, что ночной расход батареи снизился почти вдвое по сравнению с iOS 26.4. На iPhone 16 серьёзной разницы я не заметил — батарея и до обновления работала хорошо. Если после установки iOS 26.5 у вас резко вырос расход — не паникуйте. Оставьте iPhone на зарядке на ночь и подождите пару дней. Скорее всего, всё нормализуется.

Новый дизайн iOS 26: плюсы и минусы

Признаюсь: когда Apple показала Liquid Glass на WWDC, я был настроен скептически. Полупрозрачные элементы, стеклянные эффекты, огромные часы на экране блокировки — всё это напоминало мир Android, от которого я сознательно ушёл. Первые дни после установки iOS 26 ощущения были странные. Казалось, что дизайн Liquid Glass — это шаг назад.

Но прошло время, и я передумал. Более того — я теперь на постоянку пользуюсь большими стеклянными часами на локскрине. Теми самыми, которые изначально считал полным бредом. Они реально удобные: время видно с любого расстояния, а в сочетании с полупрозрачными виджетами экран блокировки выглядит свежо и современно.

Я не одинок в своём перевороте. На форумах пользователи, тестировавшие iOS 26 с бета-версий, массово писали одно и то же: «Вы привыкнете». И это оказалось правдой. Многие проводят параллели с переходом на iOS 7, когда Apple убрала скевоморфизм и перешла на плоский дизайн. Тогда тоже было море критики, а потом все привыкли и уже не могли представить iOS другой.

Конечно, Liquid Glass не идеален. Читаемость в некоторых приложениях пострадала — полупрозрачные элементы на светлом фоне иногда сливаются. Но в тёмном режиме всё выглядит отлично. Apple уже подкрутила контрастность в нескольких обновлениях, и система продолжает совершенствоваться. Компания дала понять, что Liquid Glass — это надолго. Так что привыкать придётся в любом случае.

Проблемы iOS 26 после обновления iPhone

Не хочу создавать впечатление, что всё идеально. Проблемы есть, хотя для iPhone 16 серии они минимальны. Некоторые пользователи iPhone 16 Plus отмечают небольшой баг в Google Chrome после обновления до iOS 26.5. Есть редкие жалобы на зависание камеры при переключении на макросъёмку — Apple упоминает это исправление в списке изменений iOS 26.5 для iPhone 16 Pro. CarPlay стал стабильнее, но идеальным пока не стал.

Основные проблемы Liquid Glass — подтормаживания, мерцание иконок, подёргивания при свайпе — касаются в первую очередь старых моделей. На iPhone 16 с чипом A18 и экраном 120 Гц (у Pro-версий) это практически незаметно. В iOS 26.5 Apple отдельно поработала над анимациями, и интерфейс стал ещё плавнее.

Ещё один момент — Apple Intelligence. Функции искусственного интеллекта в iOS 26, если вы их конечно активировали, работают в фоне и потребляют дополнительную энергию. На Reddit многие советуют временно отключить ИИ-функции, если для вас критична максимальная автономность. Совет рабочий, хотя я лично этого не делаю — мне хватает заряда и с включённым Apple Intelligence.

Обновить iPhone 16 на iOS 26 или остаться на iOS 18

Подведу итог. Если у вас iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro или 16 Pro Max — обновляться на iOS 26 можно смело. Система стабильная, быстрая, а после iOS 26.5 стала ещё лучше. Мощности чипа A18 хватает для всех новых эффектов Liquid Glass с запасом.

По автономности ситуация в целом хорошая. Единственная оговорка — владельцы 16 Pro Max в некоторых сценариях могут заметить, что батарея стала садиться чуть быстрее, чем на iOS 18. Но разница не критичная, и с каждым обновлением Apple продолжает оптимизировать энергопотребление.

Дизайн Liquid Glass вызывает споры, но, поверьте моему опыту, — к нему привыкаешь. И не просто привыкаешь, а начинаешь ценить. Те самые стеклянные часы на локскрине, которые казались нелепыми, стали одной из моих любимых фишек. Иногда нужно просто дать себе время.

Единственная причина не обновляться — если вы используете специфическое приложение, которое пока не адаптировано под iOS 26. Таких осталось немного, но они есть. В остальных случаях мой совет простой: ставьте iOS 26.5 и пользуйтесь. После восьми месяцев с этой системой могу сказать уверенно — она того стоит.